PC pazarı gelecek yıldan umutlu





2012 sonrasında düşüş trendine giren bilgisayar pazarı halen toparlanabilmiş değil ve aksine düşüş derinleşerek devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğini yüzde 8-9 civarında düşüşle kapatan bilgisayar pazarında, tedarikçiler yine de satışlarda artış yaşanacağına inanıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre; tatil ve indirim dönemi olarak da bilinen Kasım-Aralık aylarında bilgisayar ürünlerine olan talebin artacağına inanılıyor. Maliyeti nispeten daha düşük olan Windows 7 işletim sistemli bilgisayarlar, özellikle Güneydoğu Asya pazarında çok etkili oluyor. Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlar ise henüz büyük bir etki yapabilmiş değil.





Chromebook ürünleri, 2'si 1 arada tablet bilgisayarlar, oyuncu bilgisayarları, mini PC modelleri ve Ultrabook cihazları ile gelecek yıl ortalarına kadar satışların artarak devam etmesi bekleniyor. Bilgisayar üreticilerinin Broadwell ve Skylake işlemcili yeni ürünler için stokları eritme çabası, satışların artışında diğer bir etken olacak.





PC pazarında satışların artması elbette gelirlere de olumlu anlamda yansıyacaktır ancak pazardaki düşüşü durduracak kadar etkili olmayacağı tahmin ediliyor. Yine de en azından düşüş oranlarının biraz daha azalması konusunda satışların olumlu katkısı olacaktır.

http://www.digitimes.com/news/a20151210PD203.html