PC pazarı gelecek yıldan umutlu

Haber Editörü
2012 sonrasında düşüş trendine giren bilgisayar pazarı halen toparlanabilmiş değil ve aksine düşüş derinleşerek devam ediyor. Yılın üçüncü çeyreğini yüzde 8-9 civarında düşüşle kapatan bilgisayar pazarında, tedarikçiler yine de satışlarda artış yaşanacağına inanıyor.
Sektörden gelen bilgilere göre; tatil ve indirim dönemi olarak da bilinen Kasım-Aralık aylarında bilgisayar ürünlerine olan talebin artacağına inanılıyor. Maliyeti nispeten daha düşük olan Windows 7 işletim sistemli bilgisayarlar, özellikle Güneydoğu Asya pazarında çok etkili oluyor. Windows 10 işletim sistemli bilgisayarlar ise henüz büyük bir etki yapabilmiş değil.
Chromebook ürünleri, 2'si 1 arada tablet bilgisayarlar, oyuncu bilgisayarları, mini PC modelleri ve Ultrabook cihazları ile gelecek yıl ortalarına kadar satışların artarak devam etmesi bekleniyor. Bilgisayar üreticilerinin Broadwell ve Skylake işlemcili yeni ürünler için stokları eritme çabası, satışların artışında diğer bir etken olacak.
PC pazarında satışların artması elbette gelirlere de olumlu anlamda yansıyacaktır ancak pazardaki düşüşü durduracak kadar etkili olmayacağı tahmin ediliyor. Yine de en azından düşüş oranlarının biraz daha azalması konusunda satışların olumlu katkısı olacaktır.
http://www.digitimes.com/news/a20151210PD203.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çok sürpriz olmuş PC pazarının gerilemesi, 3 yıl önce 190 lira olan 2 TB HDD'yi bu gün gidip rahatlıkla 330 liraya alabilirsiniz halbuki, niye sorun olmuş yani???
Telefonların en hızlılarını kullandım.
Laptopların en kullanışlılarından birini aldım hem tablet hem laptop üstelik i7 işlemcili ve SSD bellekli.
Yetmedi android tablet aldım o da iyi bir modeldi.
Sonuç?
Gördümki telefon ve tabletler asla laptop performansı veremiyor. Ben web sayfası açma hızına bakıyorum. Bir ürün mü arıyorum laptopta bunun atıyorum 20 ayrı satıcısını bulmak için 2 dakika uğraşıyorsam bu telefon ve tablette 5-10 dakika sürüyor. Kabaca şunu ifade etmeye çalıştım bu cihazlar bazı uygulama avantajlarıyla bazı işleri pratik olarak yapabiliyor. Ama hep basit işleri ayrıntılı kapsamlı bir işe yaramıyor. Kısa kesmek için çok kabaca ifade ediyorum.
Ben mobil cihazlarda bir laptop ferahlığı bulamıyorum!
Ayrıca en son alım kararım masaüstü bilgisayar yönünde. Baktımki laptop hep masada duruyor hiç yerinden kıpırdatmıyorum o halde dedim neden PC almıyorum? Hemde çok daha yüksek performansa ulaşırım. Şimdilik yukardaki oyuncaklar içinde evde en çok kullandığım cihaz laptop sonra telefon en son tablet geliyor hatta tableti sırf para verdim boşa gitmesin mantığıyla kullanıyorum iyice boş geliyor bana.
Son olarak: Bana göre mouse kullanımı dokunmatik ekrana göre çok daha pratik ve hızlı! Çok defa denedim ama mouse ile işlem yapmak çok basit çok ufak hareketlerle son derece esnek kullanım imknaı varken dokunmatik ekranda eliniz oradan oraya gidip duruyor dahası nereye bastığına ayrıca dikkat etmen gerekiyor. Tabii bazılarının vakit sıkıntısı yok onlar yavaş yavaş kullanmaktan şikayet etmiyor. Ben hıza bakıyorum bir işi nasıl daha kısa sürede bitiririm ona.
Film,dizi = Smart tv'den Netflix veya konsol
Sosyal ağlar, internet = Akıllı telefon
Oyun = telefon,konsol ve laptop
konsollar oyun konusunda pc'nin yerini alamazlar zira klavye ve mouse ile oynanan oyunların yeri büyük.