PCIe 6 standardı duyuruldu

Henüz PCIe 4 standardı yeni kullanıma sunulmuşken PCI-SIG platformu PCIe 6 standardına çoktan başladı bile. Platform PCIe 6 standardı ile bizleri bekleyen yenilikleri duyurdu. Kullanıma sunulması ise iki yılı bulacak.

PCIe 6 standardı neler sunuyor?

Hali hazırda kullanıma sunulan PCIe 4 standardından başlayacak olursak 16GHz’lik bağlantı frekansı, 16GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 64GB/s bant genişliği söz konusu.

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2017 yılında duyurulan PCIe 5 standardında ise 32GHz’lik bağlantı frekansı, 32GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 128GB/s bant genişliği açıklanmıştı. Bu standartta 400Gb Ethernet çözümleri mümkün olacak.

PCIe 6 ile birlikte 64GHz’lik bağlantı frekansı, 64GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 256GB/s bant genişliği mümkün olacak. Ayrıca 4 seviye atım modülasyonu – PAM-4 ile verimlilik artarken FEC hata düzeltme ile de bant genişliği iyileştiriliyor.

Elbette şimdilik sadece standardın duyurulması aşamasını yaşıyoruz zira PCIe 4 henüz kullanıma sunuldu ve PCIe 5 sırasını bekliyor. Normalde PCIe 4 standardının 2017 yılında, PCIe 5 standardının da 2019 yılında kullanıma geçmesi planlanıyordu. Haliyle plandan ziyade üreticilerin ve tüketicilerin bu noktadaki alışkanlıkları rol oynuyor. PCIe 6 için 2021 yılı gösteriliyor ancak muhtemelen 2023 yılın bulacak gibiyiz.