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PCIe 6 standardı duyuruldu

64GHz’lik bağlantı frekansı, 64GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 256GB/s bant genişliği gibi özellikler sunacak PCIe 6.0 ayrıca hata düzeltme de sunuyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz PCIe 4 standardı yeni kullanıma sunulmuşken PCI-SIG platformu PCIe 6 standardına çoktan başladı bile. Platform PCIe 6 standardı ile bizleri bekleyen yenilikleri duyurdu. Kullanıma sunulması ise iki yılı bulacak.

PCIe 6 standardı neler sunuyor?

Hali hazırda kullanıma sunulan PCIe 4 standardından başlayacak olursak 16GHz’lik bağlantı frekansı, 16GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 64GB/s bant genişliği söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu"

2017 yılında duyurulan PCIe 5 standardında ise 32GHz’lik bağlantı frekansı, 32GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 128GB/s bant genişliği açıklanmıştı. Bu standartta 400Gb Ethernet çözümleri mümkün olacak.

PCIe 6 ile birlikte 64GHz’lik bağlantı frekansı, 64GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 256GB/s bant genişliği mümkün olacak. Ayrıca 4 seviye atım modülasyonu – PAM-4 ile verimlilik artarken FEC hata düzeltme ile de bant genişliği iyileştiriliyor.

Elbette şimdilik sadece standardın duyurulması aşamasını yaşıyoruz zira PCIe 4 henüz kullanıma sunuldu ve PCIe 5 sırasını bekliyor. Normalde PCIe 4 standardının 2017 yılında, PCIe 5 standardının da 2019 yılında kullanıma geçmesi planlanıyordu. Haliyle plandan ziyade üreticilerin ve tüketicilerin bu noktadaki alışkanlıkları rol oynuyor. PCIe 6 için 2021 yılı gösteriliyor ancak muhtemelen 2023 yılın bulacak gibiyiz.

 

https://www.techpowerup.com/256634/pci-sig-announces-pcie-6-0-specification Yorum Yaz
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ertech26 4 gün en beğenilen
Hedef 2023 gibi kötü bir espiri yapacaktım ama yapmıyorum..
Daha PCIe 3 kullanan ekrankartına yeni para bulduk PCIe 4 ü dünya gözüyle göremedik demiyom.
PCIe 4 ü kullanan çipsette aktif soğutma var. PCIe 5 de artık sıvı soğutma olur hiç demiyorum...
Hedef 2023 gibi kötü bir espiri yapacaktım ama yapmıyorum..Daha PCIe 3 kullanan ekrankartına yeni para bulduk PCIe 4 ü dünya gözüyle göremedik demiyom....
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FreeRun 2 gün
PCIe 4 Giriş seviyesi kartlara hemen gelmez zannediyorum
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serafon 4 gün
Duyurulması çıktığı anlamına gelmiyor. Bir sürü süreçten geçiyor. Duyurulmasının sebebi planların yapılabilmesi, paydaşların işin içine girmesi vs sebepler için.
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Biyturs_OnSr 4 gün
Ee, PCIe 4 ?
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SEO-Uzmanı 4 gün
ekran kartlarının artık işlemci içine konulmasından yanayım çünkü anakart üzerinde yollar çok fazla uzatılıp çok fazla dijital parazite marus kalınmakta !
AMD bu konuda ciddi fark yapabilir. tabi ekran kartı satışlarında aldığı kar yüzünden müşterilerin şekil ve şemal açısından büyük ekran kartı görme saçmalığı böyle giderse ! yakında bu işi intel AMD den daha iyi yapacağı ortada ! intel en azından ekran kartı satmıyor !
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fotifoti 3 gün SEO-Uzmanı
İşlemci ekran kartı içine konulabilir. Dediğin zaten var ama çok performanslı değil
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ertech26 4 gün en beğenilen
Hedef 2023 gibi kötü bir espiri yapacaktım ama yapmıyorum..
Daha PCIe 3 kullanan ekrankartına yeni para bulduk PCIe 4 ü dünya gözüyle göremedik demiyom.
PCIe 4 ü kullanan çipsette aktif soğutma var. PCIe 5 de artık sıvı soğutma olur hiç demiyorum...
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Orange dragon 4 gün
Hedef 2023
Kanka ben yapayım
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