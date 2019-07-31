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Eski Audi CEO'suna dizel skandalındaki rolü nedeniyle dava açıldı

Yaklaşık bir haftadır süren soruşturmada elde edilen bulgular kapsamında eksi Audi CEO'su Rupert Stadler hakkında dava açıldı. Stadler, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Eski Audi CEO'suna dizel skandalındaki rolü nedeniyle dava açıldı
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Volkswagen Grubu’nun üzerinde kara bir bulut gibi dolaşan dizel skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıl skandal nedeniyle göz altına alınan eski Audi CEO’su Rupert Stadler, yeniden okların hedefi haline geldi.

Münih Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Stadler’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlarından dava açıldığı ifade edildi. Stadler, yapılan emisyon hilesinden Eylül 2015’ten beri haberdar olmasına karşın Volkswagen ve Audi otomobillerinin satışını durdurmamakla suçlanıyor.

Savcılıktan yapılan açıklamanın devamında, Stadler hakkında açılan davanın hile yazılımı ile donatılmış olmasına karşın ABD ve Avrupa’da satılan 250 bin Audi, 112 bin Porsche ve 72 bin Volkswagen marka araçla ilgili olduğu belirtildi.

Dizel skandalı bundan 4 yıl önce ortaya çıkmış ve Volkswagen dünya genelinde yaklaşık 11 milyon aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmişti. Marka imajı büyük zarar gören Alman üretici ABD’deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.


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