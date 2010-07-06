Palit, GeForce GTX 460 Sonic modelini hazırlıyor

Temsili görsel (Palit GeForce GTX 260 Core 216)

Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Palit, 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460 için özel tasarımlı model çalışmalarını da sürdürüyor. Elimize ulaşan bazı yeni bilgilere göre Palit, GeForce GTX 460 lansmanıyla birlikte özelleştirilmiş detaylara sahip yeni Sonic modelini de pazara sürmeyi planlıyor. Kullanılacak soğutucu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Palit GeForce GTX 460 Sonic fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek ve grafik işlem birimi 725MHz (referans modelde 675MHz), paralel işlemcileri ise 1450MHz'de (referans modelde 1350MHz) görev yapacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç vereceği GeForce GTX 460 Sonic, 336x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDRR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

3DVision, SLI, PhysX ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek sunacak olan Palit GeForce GTX 460'ın fiyatı hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da, referans tasarımlı modele göre bir miktar daha pahalı olacak gibi görünüyor.