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Palit, GeForce GTX 460 Sonic modelini hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,1b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Temsili görsel (Palit GeForce GTX 260 Core 216)

Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan Palit, 12 Temmuz'da lanse edilecek GeForce GTX 460 için özel tasarımlı model çalışmalarını da sürdürüyor. Elimize ulaşan bazı yeni bilgilere göre Palit, GeForce GTX 460 lansmanıyla birlikte özelleştirilmiş detaylara sahip yeni Sonic modelini de pazara sürmeyi planlıyor. Kullanılacak soğutucu hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Palit GeForce GTX 460 Sonic fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek ve grafik işlem birimi 725MHz (referans modelde 675MHz), paralel işlemcileri ise 1450MHz'de (referans modelde 1350MHz) görev yapacak. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç vereceği GeForce GTX 460 Sonic, 336x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDRR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

3DVision, SLI, PhysX ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek sunacak olan Palit GeForce GTX 460'ın fiyatı hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama olmasa da, referans tasarımlı modele göre bir miktar daha pahalı olacak gibi görünüyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Acaba bu kart msı'yın overclocluklu versiyonundan ve hd5850den daha iyi???
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yc#1 9 yıl
@ -Rsan-
GTX 465 GF100 tabanlı bir çekirdeğe sahip. GTX 460 ise paralel işlemci sayısı daha düşük lakin daha yüksek saat hızlarına çıkabilen, zar alanının daha ufak olması sayesinde daha kolay ve ucuz üretilebilen GF 104 tabanlı bir çekirdeği baz alıyor.
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mavizaman 9 yıl
bende 7900gs sonic modlei var.
3.5 senedir kullanıyorum.
son 1 senedir görüntüde bozulmalar oluyor palite mail attım.
değişitrme zamanın gelmiş diye cevap verdi.

o cevaptan sonra palitle işim kalmadı.
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DH Misafiri 9 yıl

gtx260 ın dx11 versiyonundan başkabişey diil
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aterikasedi 9 yıl
Bu 460 serısını pek yakından takıp edemedım.GTX460 ile GTX465 arasında ne fark var? GTX465 su an pıyasada sanırım.Bıraz aydınlatırsanız sevınrıım.
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Batuist 9 yıl
güzel olcak gibi duruyor ama fiyatı önemli satılması için... orta sınıf kartların fiyatları epey yükseldi...
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(((TeAcHeR))) 9 yıl

Batuist

güzel olcak gibi duruyor ama fiyatı önemli satılması için... orta sınıf kartların fiyatları epey yükseldi...

hemde haddinden çok çok fazla yükseldi
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garnet54 9 yıl
normal modeli alıp ben kendim oc yaparım fazladan 20 ile 40 dolar arası para cebime kalır
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fero01 9 yıl

garnet54

normal modeli alıp ben kendim oc yaparım fazladan 20 ile 40 dolar arası para cebime kalır

o dedin zotac için geçerli palit hem ucuz dur hemde hep çift fan koyup hayvani oc potansiyeli sunar
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yelkowan 9 yıl

Ekran kartlarında en sevdiğim soğutma bloğu tipi Soğutma yaprakları ekran kartına dik ısı boruları ise parelel ve uzun. Kesinlikle en iyisi :))
O.C. için hazırlanmış gibi yoksa GPU'nun bu tip soğutucu kullanılacak kadar ısınacağını zannetmem.
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heatblast 9 yıl
birde gtx460'ın performans testlerini görsek iyi olacak
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HiqhWoltage 9 yıl
OC de iddiali bir kart icin iyi bir sogutucu. Bakalim oc li performansi nasil olacak?
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