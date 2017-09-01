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Palm geri dönüyor

2000’li yılların başlarında en popüler el bilgisayarı markalarından olan Palm bugün LG’nin televizyonlarında işletim sistemi olarak yaşıyor. Markanın sahibi olan TCL ise ikinci bir bahar istiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en beğenilen el bilgisayarı platformu olan Palm, sonrasında rekabete yenik düştüğü için piyasadan silinmekten kurtulamamıştı. HP tarafından satın alınan Palm burada da tutunamayınca işletim sistemini LG, isim hakkını da Çinli TCL satın almıştı.

Palm geri dönüyor

Önemli hamle

TCL’nin 2011 yılında satın aldığı Palm isim hakkının üzerinden 6 yıl geçti ancak bugüne kadar bir hareketlilik yaşanmamıştı. Zaman içerisinde Alcatel ve BlackBerry üretim haklarını alarak kendisini gösterme fırsatı yakalayan TCL, şimdi Palm’ı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.

Firma yaptığı açıklamada 2018 başlarında ilk Palm akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Akıllı telefon elbette PalmOS ile çalışmayacak zira bu platform şu anda LG’nin televizyonlarında yaşıyor. Bu bakımdan Windows en akla yakın işletim sistemi zira TCL daha önce Windows 10 mobil işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü.

Ayrıca Bkz. "Resmileşti: Apple etkinliği 12 Eylül’de"

Diğer taraftan Android işletim sistemli Palm telefonlar da görebiliriz. Markanın benimsenme durumuna göre TCL tablet modelleri de piyasaya sürebilir. Firmanın markayı üst seviyede tutacağı ifade ediliyor.

Çinli TCL böylece farklı satın alımlarla Android dünyasının önde gelen firmalarından birisi haline geldi. Alcatel markası ile alt seviyeye hitap eden firma, BlackBerry ile kurumları hedefliyor. Şimdi da Palm  ile üst seviyeye çıkmış oldu. 

 

https://www.phonearena.com/news/TCL-readying-Palms-return-to-the-smartphone-market-first-device-to-be-announced-in-early-2018_id97583 Yorum Yaz
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Omisis046 2 yıl en beğenilen
Bunun yağı kanserojenmiş. Kullanmayın.
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St Batuhan 2 yıl
Tablet denilmiş ve windows da yazınca öncesinde gayet makul aslında. Yani windowslu bir tablet yapsalar olabilir. Telefonda ise artık devrini kapatıyor windows ama teknoloji dünyası belli olmaz, çok sağlam adımlar atar, f/p oranıyla piyasayı doldurup kaliteli ürünlerle de kar elde edeceği kitleyi yakalarsa 6 sene içinde android öyle güzel yerini kaptırmış olur ki :/ Hiç belli olmaz...
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Barni Moloztaş 2 yıl
Palm yağı sandım gidiyorum
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face1tr 2 yıl
Ben Palm'ı satın alsam; samsung note serisinin tekeline son verecek kalemli phonetablet cihazlar üretirdim.
Ben Blackberry'yi satın alsam; lenova yoga serisi notebooklara veya kayar kapak telefonlara gönderme yapan "kayar ekran" tasarımlı çift ekranlı yenilikçi tasarımlar denerdim.
Ben Alcatel'i satın alsam; htc11, nokia 520 veya sony z5 compact gibi rengarenk orta üst sınıf karışımı all in one telefonlar üretirdim.
Ben Vertu'yu satın alsam, M. Kemal Atatürk, Zeki Müren, RTE, Samet Aybaba, Sabahattin Ali, Müslüm Gürses gibi çok geniş bir skalada, o ismi akıllara getiren işlemeler ve detaylarla bezeli özel tasarım telefonlar üretirdim.
Ben varya ben, Nokia'yı satın alsam; N serisi geri gelirdi :)
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Omisis046 2 yıl en beğenilen
Bunun yağı kanserojenmiş. Kullanmayın.
1 Yanıt Yanıtla +8
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kadirirdem 2 yıl Omisis046
:D :D
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xxxx1 2 yıl
palm os, bbos;kötü yönetim sonucu yazık olmuş iki çok iyi işletim sistemi idi.
Android, google arkasına alarak büyümesi hızlandı ama Bbos ile palm ın yanında esamesi bile okunmaz.
Hb, palm ı aldı ne yapmak istediğini oda bilemedi, bir süre sonra LG aldı, tv ye koydu oda öyle öldürdü vs.Lg de Hp de ne anlar işletim sisteminden işte iki koca kafa...
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mert1907 2 yıl
Windows mu? Microsoft bile bırakmışken.
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