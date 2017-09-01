Palm geri dönüyor

Bir dönemin en beğenilen el bilgisayarı platformu olan Palm, sonrasında rekabete yenik düştüğü için piyasadan silinmekten kurtulamamıştı. HP tarafından satın alınan Palm burada da tutunamayınca işletim sistemini LG, isim hakkını da Çinli TCL satın almıştı.

Önemli hamle

TCL’nin 2011 yılında satın aldığı Palm isim hakkının üzerinden 6 yıl geçti ancak bugüne kadar bir hareketlilik yaşanmamıştı. Zaman içerisinde Alcatel ve BlackBerry üretim haklarını alarak kendisini gösterme fırsatı yakalayan TCL, şimdi Palm’ı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.

Firma yaptığı açıklamada 2018 başlarında ilk Palm akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Akıllı telefon elbette PalmOS ile çalışmayacak zira bu platform şu anda LG’nin televizyonlarında yaşıyor. Bu bakımdan Windows en akla yakın işletim sistemi zira TCL daha önce Windows 10 mobil işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü.

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Diğer taraftan Android işletim sistemli Palm telefonlar da görebiliriz. Markanın benimsenme durumuna göre TCL tablet modelleri de piyasaya sürebilir. Firmanın markayı üst seviyede tutacağı ifade ediliyor.

Çinli TCL böylece farklı satın alımlarla Android dünyasının önde gelen firmalarından birisi haline geldi. Alcatel markası ile alt seviyeye hitap eden firma, BlackBerry ile kurumları hedefliyor. Şimdi da Palm ile üst seviyeye çıkmış oldu.