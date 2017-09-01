Palm geri dönüyor

Bir dönemin en beğenilen el bilgisayarı platformu olan Palm, sonrasında rekabete yenik düştüğü için piyasadan silinmekten kurtulamamıştı. HP tarafından satın alınan Palm burada da tutunamayınca işletim sistemini LG, isim hakkını da Çinli TCL satın almıştı.
Önemli hamle
TCL’nin 2011 yılında satın aldığı Palm isim hakkının üzerinden 6 yıl geçti ancak bugüne kadar bir hareketlilik yaşanmamıştı. Zaman içerisinde Alcatel ve BlackBerry üretim haklarını alarak kendisini gösterme fırsatı yakalayan TCL, şimdi Palm’ı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.
Firma yaptığı açıklamada 2018 başlarında ilk Palm akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu. Akıllı telefon elbette PalmOS ile çalışmayacak zira bu platform şu anda LG’nin televizyonlarında yaşıyor. Bu bakımdan Windows en akla yakın işletim sistemi zira TCL daha önce Windows 10 mobil işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü.Ayrıca Bkz. "Resmileşti: Apple etkinliği 12 Eylül’de"
Diğer taraftan Android işletim sistemli Palm telefonlar da görebiliriz. Markanın benimsenme durumuna göre TCL tablet modelleri de piyasaya sürebilir. Firmanın markayı üst seviyede tutacağı ifade ediliyor.
Çinli TCL böylece farklı satın alımlarla Android dünyasının önde gelen firmalarından birisi haline geldi. Alcatel markası ile alt seviyeye hitap eden firma, BlackBerry ile kurumları hedefliyor. Şimdi da Palm ile üst seviyeye çıkmış oldu.
https://www.phonearena.com/news/TCL-readying-Palms-return-to-the-smartphone-market-first-device-to-be-announced-in-early-2018_id97583 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben Blackberry'yi satın alsam; lenova yoga serisi notebooklara veya kayar kapak telefonlara gönderme yapan "kayar ekran" tasarımlı çift ekranlı yenilikçi tasarımlar denerdim.
Ben Alcatel'i satın alsam; htc11, nokia 520 veya sony z5 compact gibi rengarenk orta üst sınıf karışımı all in one telefonlar üretirdim.
Ben Vertu'yu satın alsam, M. Kemal Atatürk, Zeki Müren, RTE, Samet Aybaba, Sabahattin Ali, Müslüm Gürses gibi çok geniş bir skalada, o ismi akıllara getiren işlemeler ve detaylarla bezeli özel tasarım telefonlar üretirdim.
Ben varya ben, Nokia'yı satın alsam; N serisi geri gelirdi :)
Android, google arkasına alarak büyümesi hızlandı ama Bbos ile palm ın yanında esamesi bile okunmaz.
Hb, palm ı aldı ne yapmak istediğini oda bilemedi, bir süre sonra LG aldı, tv ye koydu oda öyle öldürdü vs.Lg de Hp de ne anlar işletim sisteminden işte iki koca kafa...