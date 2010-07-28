Japon elektronik devi Panasonic, dünyanın ilk tüketici seviyesindeki 3D kamerasını duyurdu. HDC-SDT750 kod adını taşıyan yeni kamera, 3D dönüştürücü lens ile 3D video kaydı yapabilyor. 3D dönüştürücü lensin dışında 12x optik yakınlaştırma için Leica Dicomar lens kullanan kamera, Crystal Engine Pro işlemcisiyle daha net ve berrak görüntülere olanak tanıyabiliyor. 5.1 kanal ses kaydı yapabilen Panasonic HDC-SDT750, 3-inç büyüklüğünde dokunatik LCD ekrana sahip. Hybrid O.I.S., F/AE Tracking, Intelligent Scene Selector, Face Detection ve Intelligent Contrast Control gibi görüntü kontrolü ve sahne seçimine yönelik çok sayıda Panasonic teknolojisini bünyesinde barındıran kameranın geliştirilmesinde, Panasonic Hollywood Laboratuvarlarının büyük katkı sağladığı belirtiliyor.

Ekim ayında satışa sunulacak Panasonic HDC-SDT750 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı.