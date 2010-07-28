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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic dünyanın ilk tüketici seviyesindeki 3D kamerasını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Panasonic, dünyanın ilk tüketici seviyesindeki 3D kamerasını duyurdu. HDC-SDT750 kod adını taşıyan yeni kamera, 3D dönüştürücü lens ile 3D video kaydı yapabilyor. 3D dönüştürücü lensin dışında 12x optik yakınlaştırma için Leica Dicomar lens kullanan kamera, Crystal Engine Pro işlemcisiyle daha net ve berrak görüntülere olanak tanıyabiliyor. 5.1 kanal ses kaydı yapabilen Panasonic HDC-SDT750, 3-inç büyüklüğünde dokunatik LCD ekrana sahip. Hybrid O.I.S., F/AE Tracking, Intelligent Scene Selector, Face Detection ve Intelligent Contrast Control gibi görüntü kontrolü ve sahne seçimine yönelik çok sayıda Panasonic teknolojisini bünyesinde barındıran kameranın geliştirilmesinde, Panasonic Hollywood Laboratuvarlarının büyük katkı sağladığı belirtiliyor.

Ekim ayında satışa sunulacak Panasonic HDC-SDT750 için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı.


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vidoko 9 yıl
vaybee makine dzaynıbile 3d olmuş :D:D
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Momo-Oz 9 yıl
bunu amatör kısa flim çeken kişiler alır anca
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Karadeniz Otoyolu 9 yıl
Mükemmel işte. Pratik bir çok uygulamada kullanılabilir.

Zaten arkadaki cihaz çok harika bir makine.
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sgnr 9 yıl
Yurtdışında 1.400 dolar gibi bir fiyatla satılabileceği söyleniyor.
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DH Misafiri 9 yıl
zenci tipi.
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