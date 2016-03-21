Panasonic yardımcı robot sistemleri hayatımızı kolaylaştırmaya geliyor

Japon teknoloji devi Panasonic yayınladığı bir video ile geliştirdiği robot teknolojilerini tanıttı. Videoda robotların fabrika işçisinden yaşlı insanlara kadar pek çok kişinin hayatını kolaylaştıracağı gösteriliyor.

Geliştirilen destek robotlarından Assiste Suit ve Ninja kişinin sırtı ve bacaklarını desteklerken onlara ağır eşyaları kaldırma ve tırmanma gibi konularda destek oluyor. Bir diğer ürün olan Power Loader ise diğerlerine göre daha büyük ve daha güçlü bir yapıya sahip, Panasonic tarafından robotun afet yardımı ve inşa işlerinde kullanılması ön görülüyor.

Aynı zamanda videoda yapılan işlerin yardımı dışında basit işleri gerçekleştiremeyecek durumda olan engelli ve yaşlı kişiler için de geliştirilen bir robot tanıtılıyor. Kişilerin hareket etmesine yardımcı olan Self-Reliance Support Robot böylece onların tuvalete gitme, televizyon karşısına geçme gibi basit işleri yapabilmesine olanak sağlıyor.

Videoda tanıtılan robotları maliyet ve kısıtlı kullanım özellikleri nedeniyle hayatımızda ne zaman görürüz bilemiyoruz ama bu tarz robotların ileride hayatımızı çok daha kolay hale getireceği kesin.