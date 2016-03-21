Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic yardımcı robot sistemleri hayatımızı kolaylaştırmaya geliyor

Panasonic yayınladığı bir video ile en son teknoloji yardımcı robot sistemlerini gösterdi. Robotlar; ağır yük kaldırmada, inşaat işlerinde ve engelli kişilerin hareket ettirilmesinde kullanılıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japon teknoloji devi Panasonic yayınladığı bir video ile geliştirdiği robot teknolojilerini tanıttı. Videoda robotların fabrika işçisinden yaşlı insanlara kadar pek çok kişinin hayatını kolaylaştıracağı gösteriliyor. 
Geliştirilen destek robotlarından Assiste Suit ve Ninja kişinin sırtı ve bacaklarını desteklerken onlara ağır eşyaları kaldırma ve tırmanma gibi konularda destek oluyor. Bir diğer ürün olan Power Loader ise diğerlerine göre daha büyük ve daha güçlü bir yapıya sahip, Panasonic tarafından robotun afet yardımı ve inşa işlerinde kullanılması ön görülüyor.
Aynı zamanda videoda yapılan işlerin yardımı dışında basit işleri gerçekleştiremeyecek durumda olan engelli ve yaşlı kişiler için de geliştirilen bir robot tanıtılıyor. Kişilerin hareket etmesine yardımcı olan Self-Reliance Support Robot böylece onların tuvalete gitme, televizyon karşısına geçme gibi basit işleri yapabilmesine olanak sağlıyor.
Videoda tanıtılan robotları maliyet ve kısıtlı kullanım özellikleri nedeniyle hayatımızda ne zaman görürüz bilemiyoruz ama bu tarz robotların ileride hayatımızı çok daha kolay hale getireceği kesin.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple, iPad Pro'yu hızlı şarj edebilen USB Type C kablosunu satışa sundu 3 yıl Spotify'ın premium kullanıcı sayısı 30 milyon barajını aştı 3 yıl HTC Desire 816 Çift Sim modeli için Android Marshmallow güncellemesi başladı 3 yıl Hawkeye, kendi Netflix dizisine kavuşabilir 3 yıl iPhone SE'nin Avrupa fiyatı, ABD fiyatına oranla %40 daha yüksek 3 yıl Apple Watch'ın fiyatı revize edildi ve yeni kayış seçenekleri sunuldu 3 yıl Avrupa'daki Galaxy S7 siparişleri Samsung'un yüzünü güldürüyor 3 yıl Apple CareKit ile kullanıcılar da sağlık uygulamalarına dahil oluyor 3 yıl iPhone SE ve dahası “Simultane Çeviri” ile canlı yayın tekrarı 3 yıl iPhone SE, iPhone 5S ve 6S'den daha iyi pil ömrü sunuyor 3 yıl iPhone SE, iPhone 6s ve iPhone 5s fiyat karşılaştırması 3 yıl iPhone SE'nin kamera özellikleri ve ilk resmi test fotoğrafları 3 yıl Karşınızda tüm detaylarıyla yeni 9.7 inçlik iPad Pro 3 yıl iPhone SE ve 9.7inç iPad Pro fiyatı ve çıkış tarihi 3 yıl Kendisi küçük performansı büyük: iPhone SE 3 yıl Akıllı 3D modellemeyle yüz ifadeleri gerçek zamanlı kontrol edilebilecek 3 yıl Apple ve Samsung arasında OLED işbirliği iddiası 3 yıl Küçük ekranlı iPhone SE’nin müşteri kitlesi hazır mı? 3 yıl Uçakta alev alan iPhone 6 paniğe yol açtı 3 yıl iPhone 7 kulaklığının sızdırıldığı iddia ediliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Panasonic yardımcı robot sistemleri hayatımızı kolaylaştırmaya geliyor Sonraki IETT hack'lendi mi? 3 yıl Kiwano, Samsung bileşenleri ile en güvenli Hoverboard'u yaptığı iddiasında 3 yıl Instagram'ın "kullanıcıları düşünüyoruz" sözlerinin arkasında reklam kaygısı var 3 yıl Twitter bugün 10 yaşına girdi 3 yıl Huawei başkanı çift kameralı Huawei P9'la görüntülendi 3 yıl Geliştiricilerin OS X'e ilgisi artıyor 3 yıl Bugün yayınlanması beklenen iOS 9.3 sürümü ne gibi yenilikler sunuyor? 3 yıl Playstation VR Amazon'da kapış kapış gitti 3 yıl İnsan gibi koşabilen robot: DURUS-2D 3 yıl Bu kara delik Güneş'ten 1000 kat daha güçlü parıltılar yayabiliyor 3 yıl Mobilite: iPhone SE, Meizu Pro 6 ve dahası... 3 yıl Pascal tabanlı Nvidia kartlar, benchmark testlerine düşmeye başladı 3 yıl HTC 10, Super LCD 5 ekran ve 3000 mAh kapasiteli pille gelecek 3 yıl İngiltere semalarını aydınlatan dev meteorun muhteşem görüntüleri 3 yıl Dünyanın en büyük rüzgar türbinleri geliyor 3 yıl Tissot Smart-Touch akıllı saati karşınızda 3 yıl iPad Air 3: Beklentiler ve muhtemel özellikler 3 yıl DxOMark: En iyi kameraya sahip telefon Samsung Galaxy S7 Edge 3 yıl Sızıntıların kurbanı bu kez Samsung Galaxy J7 (2016) 3 yıl Microsoft, Chrome eklentilerini Edge üzerinde çalıştırmak için uğraşıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim