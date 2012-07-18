Panasonic, yeni aynasız kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı

Panasonic, aynasız ve değiştirilebilir objektifli yeni kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı.





16 megapiksel çözünürlüğünde Live MOS sensöre (Four Thirds) ve Venus Engine VII FHD görüntü işlemcisine ev sahipliği yapan DMC-G5, 120 mm x 83 mm x 71 mm ebatlarında ve CIPA standartlarına göre 320 çekim yapabilen lityum iyon batarya dahil 396 gram ağırlığında tasarlanmış. Venus Engine görüntü işlemcisi canlı olduğu kadar keskin fotoğraflar vadediyor.



ISO değeri 160 ile 12.800 arasında, enstantane hızı 60 sn - 1/4000 saniye arasında ayarlanabilen kamerada, 1.440.000 piksel elektronik vizöre ve 3.0-inç hareketli 920.000 piksel dokunmatik LCD ekrana yer verilmiş durumda. LCD ekrana dokunarak da odaklama yapılabiliyor.

1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) ve 640 x 480 piksel (30, 25 FPS) video kaydedebilen kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor. Yaptığınız çekimleri HDMI bağlantısı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.

Panasonic'in bugün tanıttığı Lumix G Vario 45-150 mm f/4.0-5.6 ASPH tele foto objektif ise görüntü stabilizasyon özelliği (Power O.I.S) ve 9 grupta 12 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çekiyor.



Panasonic, kameranın da objektifin de fiyatını daha sonra açıklayacak.





