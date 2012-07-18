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Panasonic, yeni aynasız kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
1
19
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Panasonic, yeni aynasız kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı
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Panasonic, aynasız ve değiştirilebilir objektifli yeni kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı.

16 megapiksel çözünürlüğünde Live MOS sensöre (Four Thirds) ve Venus Engine VII FHD görüntü işlemcisine ev sahipliği yapan DMC-G5, 120 mm x 83 mm x 71 mm ebatlarında ve CIPA standartlarına göre 320 çekim yapabilen lityum iyon batarya dahil 396 gram ağırlığında tasarlanmış. Venus Engine görüntü işlemcisi canlı olduğu kadar keskin fotoğraflar vadediyor.
ISO değeri 160 ile 12.800 arasında, enstantane hızı 60 sn - 1/4000 saniye arasında ayarlanabilen kamerada, 1.440.000 piksel elektronik vizöre ve 3.0-inç hareketli 920.000 piksel dokunmatik LCD ekrana yer verilmiş durumda. LCD ekrana dokunarak da odaklama yapılabiliyor.
1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) ve 640 x 480 piksel (30, 25 FPS) video kaydedebilen kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor. Yaptığınız çekimleri HDMI bağlantısı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Panasonic'in bugün tanıttığı Lumix G Vario 45-150 mm f/4.0-5.6 ASPH tele foto objektif ise görüntü stabilizasyon özelliği (Power O.I.S) ve 9 grupta 12 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çekiyor.
Panasonic, kameranın da objektifin de fiyatını daha sonra açıklayacak.

Panasonic, yeni aynasız kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı
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Panasonic, yeni aynasız kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı
Tam Boyutta Gör
Panasonic, yeni aynasız kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı
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NessRolpharp 7 yıl
panasonic sonyden gaza gelip deli gibi body çıkarmaya başladı Bir tek GH serisi istikrarlı gidiyor..
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vehbi 7 yıl
Tüh, daha yeni G3 aldım.
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cortextm 7 yıl
@vehbi

Üzülmenize gerek yok henüz fiyatı bile belli değil :)
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ozturert 7 yıl vehbi
vehbi

Tüh, daha yeni G3 aldım.

Tuh napicaz?

Bugun G5 alsan yarin G6 cikar sen merak etme. Zaten G5'in G3'ten aman aman farki yok, o yuzden hic uzulmeye gerek yok.
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berkkarabacak 7 yıl
cortextm
Hmm ilk tam kare çekimler sıcak sıcak gelsin bakalım
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ISO 6400 gerçekten şaşırtıcı!
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Bu da ISO 3200
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6400'de performans kötü bence
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CWaRRioR 7 yıl
Aynasız kameranın artısı nedir? Bilen varsa paylaşabilir mi?
1 Yanıt Yanıtla +2
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cortextm 7 yıl
Test verileri beni heyecanlandırıyor
OM-D 'ye rakip olabilir mi ISO konusunda tartışılır, ama ele avuca daha iyi geleceği G3 den beri belli



CWaRRioR

Aynasız kameranın artısı nedir? Bilen varsa paylaşabilir mi?


Aynasız kameraların gözle görülür en büyük avantajı ebat. Bu da bazen avantaj bazen dezavantaj (ele iyi oturması vs.)
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jiddi 7 yıl CWaRRioR
CWaRRioR

Aynasız kameranın artısı nedir? Bilen varsa paylaşabilir mi?

Kısa ve öz olarak aynasızlarda kamera gövdesi bu elemanın(ayna) olmaması sebebi ile daha ufak olabiliyor ve bu da taşınabilirlikte kolaylık sağlıyor. Yine aynı sebeple lensleri de daha ufak üretilebiliyor.
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fatality1907 7 yıl
bu kameranın yazılımı linux mu oluyor?
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ShotgunPadre 7 yıl
Bir anda bu kadar cok reklam icerikli haber yapilmasi, donanimhaber.com un yakinda pek cok kullanicinin bookmarklardan cikmasina neden olacaktir.
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ozturert 7 yıl ShotgunPadre
ShotgunPadre
Bir anda bu kadar cok reklam icerikli haber yapilmasi, donanimhaber.com un yakinda pek cok kullanicinin bookmarklardan cikmasina neden olacaktir.

Reklam mi var? Ona bakarsan her haber reklam zaten.
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olağan_şüpheli 7 yıl
dokunmatik ekranların gelmesiyle cep teleffonlarına gelen video anında foto cekme özelliği belki bunlara da gelir..sony süper zumunda vardı ama daha da kaliteli hale gelecektir diye düşünüyorum...
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mav1li 7 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

dokunmatik ekranların gelmesiyle cep teleffonlarına gelen video anında foto cekme özelliği belki bunlara da gelir..sony süper zumunda vardı ama daha da kaliteli hale gelecektir diye düşünüyorum...

O özellik G2 de bile var.
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