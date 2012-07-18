Panasonic, yeni aynasız kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı

Haber Editörü
Panasonic, aynasız ve değiştirilebilir objektifli yeni kamerası Lumix DMC-G5'i tanıttı.
16 megapiksel çözünürlüğünde Live MOS sensöre (Four Thirds) ve Venus Engine VII FHD görüntü işlemcisine ev sahipliği yapan DMC-G5, 120 mm x 83 mm x 71 mm ebatlarında ve CIPA standartlarına göre 320 çekim yapabilen lityum iyon batarya dahil 396 gram ağırlığında tasarlanmış. Venus Engine görüntü işlemcisi canlı olduğu kadar keskin fotoğraflar vadediyor.
ISO değeri 160 ile 12.800 arasında, enstantane hızı 60 sn - 1/4000 saniye arasında ayarlanabilen kamerada, 1.440.000 piksel elektronik vizöre ve 3.0-inç hareketli 920.000 piksel dokunmatik LCD ekrana yer verilmiş durumda. LCD ekrana dokunarak da odaklama yapılabiliyor.
1920 x 1080 piksel (60, 50, 30, 25 FPS), 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) ve 640 x 480 piksel (30, 25 FPS) video kaydedebilen kameranın kapasitesi SD, SDHC, SDXC kartlarla arttırılabiliyor. Yaptığınız çekimleri HDMI bağlantısı aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Panasonic'in bugün tanıttığı Lumix G Vario 45-150 mm f/4.0-5.6 ASPH tele foto objektif ise görüntü stabilizasyon özelliği (Power O.I.S) ve 9 grupta 12 elementten oluşan optik yapısıyla dikkat çekiyor.
Panasonic, kameranın da objektifin de fiyatını daha sonra açıklayacak.
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Üzülmenize gerek yok henüz fiyatı bile belli değil :)
Tuh napicaz?
Bugun G5 alsan yarin G6 cikar sen merak etme. Zaten G5'in G3'ten aman aman farki yok, o yuzden hic uzulmeye gerek yok.
6400'de performans kötü bence
Aynasız kameraların gözle görülür en büyük avantajı ebat. Bu da bazen avantaj bazen dezavantaj (ele iyi oturması vs.)
Kısa ve öz olarak aynasızlarda kamera gövdesi bu elemanın(ayna) olmaması sebebi ile daha ufak olabiliyor ve bu da taşınabilirlikte kolaylık sağlıyor. Yine aynı sebeple lensleri de daha ufak üretilebiliyor.
Reklam mi var? Ona bakarsan her haber reklam zaten.
O özellik G2 de bile var.