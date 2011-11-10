Panasonic'den darbelere dayanıklı iki yeni tablet : Toughpad A1 ve B1





Toughpad A1 modeli 10.1 inç XGA 1024 x 768 piksel çözünürlükte ve 4:3 görüntü oranında, parlak ışıkta okunabilen ve stylus kalem desteği sunan bir ekrana sahip.

1.2GHz hızında çift çekirdekli Marvell işlemci, 1GB DDR2 RAM, 16GB dahili depolama kapasitesi, 500 nit parlaklık, Micro-USB 2.0, microSDHC, HDMI micro portları, WiFi, Bluetooth, opsiyonel 3G/4G seçenekleri, 5MP LED flaşlı arka kamera/ 2MP ön kamera, 33.9Wh değerine sahip değiştirilebilir Li-Ion batarya, 10 saat kullanım ömrü, dahili GPS modelin diğer özellikleri. Ağırlığı ise 1.1kg civarında.





Toughpad B1 modeli ile ilgili fazla detay yok. Ekranın 7 inç olduğu biliniyor. Her iki model de Android Honeycomb 3.2 sürümü üzerinde çalışıyor. Suya, toza, düşmelere ve darbelere dayanıklılığı ifade eden ABD askeri standardı MIL-STD-810G ve uluslararası standart IP65 sertifikasına her iki model de sahip. Kasa ise kauçuk kaplama ile daha dayanıklı hale getirilmiş. Ön yüzde iki model için de fiziksel tuşlar bulunuyor.





Toughpad A1 modeli 1299$ tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla piyasada olacak. Toughpad B1 modelinin satış fiyatı bilinmiyor. Modeller 2012 yılı içerisinde piyasada olacak.



