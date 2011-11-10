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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic'den darbelere dayanıklı iki yeni tablet : Toughpad A1 ve B1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,6b
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12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Suya, şoka ve darbeye dayanıklı taşınabilir cihazlar alanında akla gelen ilk isimlerden olan Japon devi Panasonic ürün gamına iki yeni tablet modeli daha ekledi.

Toughpad A1 modeli 10.1 inç XGA 1024 x 768 piksel çözünürlükte ve 4:3 görüntü oranında, parlak ışıkta okunabilen ve stylus kalem desteği sunan bir ekrana sahip.
1.2GHz hızında çift çekirdekli Marvell işlemci, 1GB DDR2 RAM, 16GB dahili depolama kapasitesi, 500 nit parlaklık, Micro-USB 2.0, microSDHC, HDMI micro portları, WiFi, Bluetooth, opsiyonel 3G/4G seçenekleri, 5MP LED flaşlı arka kamera/ 2MP ön kamera, 33.9Wh değerine sahip değiştirilebilir Li-Ion batarya, 10 saat kullanım ömrü, dahili GPS modelin diğer özellikleri. Ağırlığı ise 1.1kg civarında.

Toughpad B1 modeli ile ilgili fazla detay yok. Ekranın 7 inç olduğu biliniyor. Her iki model de Android Honeycomb 3.2 sürümü üzerinde çalışıyor. Suya, toza, düşmelere ve darbelere dayanıklılığı ifade eden ABD askeri standardı MIL-STD-810G ve uluslararası standart IP65 sertifikasına her iki model de sahip. Kasa ise kauçuk kaplama ile daha dayanıklı hale getirilmiş. Ön yüzde iki model için de fiziksel tuşlar bulunuyor.  

Toughpad A1 modeli 1299$ tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla piyasada olacak. Toughpad B1 modelinin satış fiyatı bilinmiyor. Modeller 2012 yılı içerisinde piyasada olacak.


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Skörtıl_Nimo 8 yıl
AmdFanBoyX
Gerçéktén çók îyî úrúnlér öz. Mühendis vs çalısanlar îçîn Ekran ı tam anlayamadım sadece stylus kalemli resistive mi capacitive mi?

ergenus
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FightForBeer 8 yıl
AmdFanBoyX
Gerçéktén çók îyî úrúnlér öz. Mühendis vs çalısanlar îçîn Ekran ı tam anlayamadım sadece stylus kalemli resistive mi capacitive mi?

neden adam akıllı yazmıyorsunuz ki? Ne yani sen öyle şekilli yazınca başın göğemi erdi?
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A.l.p.r 8 yıl
2012 içerisinde çıkacak bir tablet Android'in 4.0 sürümde olmalı.
Bu tabletin ağırlığına ve tasarıma bakarsak pek alıcısı çıkacağını sanmam sadece belirli bir kitle alır.
Ev kullanıcılarına hitap eden bir ürün değil.
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tufancan82 8 yıl
tanıtım videosu gerçekten etkileyici
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haymatloshan 8 yıl
İlgili bir kaç video izledim,ilk denemeleri sanırım bu ve olmuş gibi,zira hitap ettiği alan farklı.O derece dayanıklı cihaz yapmak için materyallere yüklü fiyat verdiğini düşünürsek satış fiyatını makul bulabiliriz bir nebze.Farklı bir müşteri kitlesini hitap ettiği açık,tanıtım reklamlarında da,sitelerinde mevcut.
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Python 8 yıl
miyankizu
fiyat çok yüksek bu fiyatlarla zor rekabet eder.

Bu segmentte rakibi yok denecek kadar az belki yok bile :)
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miyankizu 8 yıl
fiyat çok yüksek bu fiyatlarla zor rekabet eder.
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haymatloshan 8 yıl
youtube.com/...
Şöylede bir tanıtım videosu var sanırım,farklı bir bakış açısı getirmişler açıncası.
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haymatloshan 8 yıl
Güzel çalışma olmuş,dış mekan çalışmalarında,mimarların,mühendislerin saha çalışmalarında faydalı olacaktır.Birde eskiden Panasonic ve philips'in uzun süreli pilleriyle çizdiği imajı tekrar yakalasalar üst seviye aletlerde çok hoş olur,en göze batan sorunlardan birisi bu mobil aletler.Pili çabuk tükeniyor,şöyle bir şarj edip 1 hafta kadar kullanabilsek.
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McGhoosT 8 yıl
ya panasonic iyi güzel darbeye dayanıklı bilgisayarlar tabletler üretiyosunda şunların yanında bu kaliteni insancıl tablet ve telefonlardada göstersene
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Carfreak 8 yıl
1.1 kg çok fazla ya alt yapısı sağlam mühendis olmak lazım
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