Tesla'nın batarya tedarikçisi Panasonic, genişleme planlarını erteledi

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Tam Boyutta Gör Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretimini 2030 yılıa kadar 4 katına çıkarma hedefinde geri adım attı. Japon üretici, geçen sene küresel batarya üretim ve tedarik kapasitesini 2030 yılına kadar 50 GWh'den 200 GWh'e çıkarma hedefini ortaya koymuştu.

Aralarında Tesla ve Lucid'in de bulunduğu çok sayıda otomobil üreticisine batarya tedarik eden şirket, 200 GWh'lık hedefinden vazgeçmiş değil ancak bu hedefi daha ileri bir tarihe ertelemiş durumda.

Sebep, elektrikli araç piyasasındaki yavaşlama

Şirket bu kararı, Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışlarında görülen yavaşlama sebebiyle aldığını açıkladı. Nikkei Asia'nın aktardığına göre Panasonic CEO'su Kazuo Tadanobu, "Mevcut pazara baktığımızda, hedef rakama sabitlenmek yerine makul bir kâr ve belli miktarda pazar payı hedeflemenin daha önemli olduğuna karar verdik" dedi.

Tam Boyutta Gör Panasonic, ABD'de biri Nevada'da, diğeri Kansas'ta yapım aşamasında olmak üzere Tesla ile ortaklaşa iki fabrikaya yatırım yaptı. Ancak Mart ayında ABD'de kurmayı planladığı üçüncü fabrikanın detaylarını paylaşmadı.

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Kuzey Amerika'da elektrikli araç talebi yavaşlarken Panasonic, Japon pazarında potansiyel görüyor. Şirket halihazırda silindirik lityum iyon pillerin tedariği konusunda vatandaşları Subaru ve Mazda ile görüşmelerde bulunuyor. Dolayısıyla şirket yerel üretim kapasitesinin bir kısmını Japon üreticilere kaydırabilir.

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