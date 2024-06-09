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    Tesla'nın batarya tedarikçisi Panasonic, genişleme planlarını erteledi

    Birçok otomobil üreticisine pil tedarik eden Panasonic, 2030'a kadar üretimi 4 katına çıkarma hedefini erteledi. Şirket, elektrikli araç satışlarındaki yavaşlama nedeniyle bu kararı aldığını açıkladı.
    Tesla'nın pil tedarikçisi Panasonic genişleme planlarını erteledi Tam Boyutta Gör
    Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretimini 2030 yılıa kadar 4 katına çıkarma hedefinde geri adım attı. Japon üretici, geçen sene küresel batarya üretim ve tedarik kapasitesini 2030 yılına kadar 50 GWh'den 200 GWh'e çıkarma hedefini ortaya koymuştu.

    Aralarında Tesla ve Lucid'in de bulunduğu çok sayıda otomobil üreticisine batarya tedarik eden şirket, 200 GWh'lık hedefinden vazgeçmiş değil ancak bu hedefi daha ileri bir tarihe ertelemiş durumda.

    Sebep, elektrikli araç piyasasındaki yavaşlama 

    Şirket bu kararı, Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışlarında görülen yavaşlama sebebiyle aldığını açıkladı. Nikkei Asia'nın aktardığına göre Panasonic CEO'su Kazuo Tadanobu, "Mevcut pazara baktığımızda, hedef rakama sabitlenmek yerine makul bir kâr ve belli miktarda pazar payı hedeflemenin daha önemli olduğuna karar verdik" dedi.

    Tesla'nın pil tedarikçisi Panasonic genişleme planlarını erteledi Tam Boyutta Gör
    Panasonic, ABD'de biri Nevada'da, diğeri Kansas'ta yapım aşamasında olmak üzere Tesla ile ortaklaşa iki fabrikaya yatırım yaptı. Ancak Mart ayında ABD'de kurmayı planladığı üçüncü fabrikanın detaylarını paylaşmadı.

    Kuzey Amerika'da elektrikli araç talebi yavaşlarken Panasonic, Japon pazarında potansiyel görüyor. Şirket halihazırda silindirik lityum iyon pillerin tedariği konusunda vatandaşları Subaru ve Mazda ile görüşmelerde bulunuyor. Dolayısıyla şirket yerel üretim kapasitesinin bir kısmını Japon üreticilere kaydırabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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