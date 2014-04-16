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Panasonic'in yatak ve tekerlekli sandalye karışımı robot yardımcısı, küresel güvenlik sertifikası almayı başardı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic'in yatak ve tekerlekli sandalye karışımı robot yardımcısı, küresel güvenlik sertifikası almayı başardı
Teknolojinin birçok farklı alanında çalışma gösteren Japon şirketlerinden Panasonic, hazırladığı yatak ve tekerlekli sandalye karışımı robot yardımcısıyla küresel güvenlik sertifikası almayı başardı.
Daha çok hastaneler için geliştirilmiş olmasına rağmen evler için uygun bir yapısı da bulunan Panasonic Resyone servis robotu, temel olarak hastaların tekerlekli sandalye üzerine alınması noktasında çalışıyor ve bu işlemi hemşirelerin üzerinden alarak otomatik şekilde yerine getirebiliyor. Dış görünüş itibariyle standart bir yatak gibi duran ancak motorlu yapısıyla bir bölümünü tekerlekli sandalyeye dönüştürebilen Panasonic Resyone, böylece özellikle kilo olarak ağır hastaları otomatik olarak tekerlekli sandalyeye alarak hem hasta yakınlarına hem de sağlık görevlilerine yardımı olabiliyor. Sunduğu faydalı altyapı ve teknolojisiyle bu tarz hizmet robotları için hazırlanan yeni küresel güvenlik standardı ISO13482'yi de almayı başaran elektrikli bakım ünitesi, bu sertifikayı alan dünyanın ilk ürün olarak da dikkatlerine üzerine çekmiş durumda.
Alınan bu sertifika ile geriye sadece kullanıcıların Panasonic Resyone'yi benimsemesinin kaldığını belirten Panasonic, ayrıca ilgili bölümlerle sürecin gelişimini hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğini de söylüyor.
 
Panasonic'in yatak ve tekerlekli sandalye karışımı robot yardımcısı, küresel güvenlik sertifikası almayı başardı

http://news.panasonic.net/archives/2014/0319_26411.html Yorum Yaz
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Gye_Baek 5 yıl
Eğer kullanım açısından ev ortamı için uygun ise felçli babaannem için çok güzel bir haber bu en azından evin içinde rahatca taşıyabileceğiz.
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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
Dünyanın En faydalı Toplumu Japonlar Abi..Kim Ne Derse Desin.Farklı Bir Tür,Oluşum..Yaratılış,Böylesine Azim ve Zeka Hiçbir Toplumda Yok.Buna Yahudilerde,Vikinglerde,Biz Türklerde Dahil..Japon Hayranı Falan Değilim Lakin Çok Özel Bir Millet,Tokyoda Geçirdiğim 3 Yıl Bunu Öğretti.
Dünyanın En faydalı Toplumu Japonlar Abi..Kim Ne Derse Desin.Farklı Bir Tür,Oluşum..Yaratılış,Böylesine Azim ve Zeka Hiçbir Toplumda Yok.Buna Yahudilerde,Viking...
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mcankb 5 yıl
bu 4+4+4 ler yerine japon eğitim sistemini alsak bu kadar nüfusla patlama yaparız.
adamların gözü kısık ama herşeyi biliyor görüyor.
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unforgiven1127 5 yıl
Çok güzel bir ürün çok güzel bir düşünce gerçekten ödül haketmişler helal olsun
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halitozbasli 5 yıl
Şahane bir buluş. Yatalak hastaların hayata tutunmaları için resmen can salı.
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DraGonS 5 yıl
panasonic
ideas for life
Adamlar harbi bu sloganı hakediyorlar.
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sertacaygun 5 yıl
Hangi dine mensup olursa olsunlar, bunu yapan adamlar ticari kaygıyla yapmış olsalar bile o kadar çok dua alacaklar ki...
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.brian. 5 yıl
teknolojinin böyle alanlarda kullanılmasını görmek sevindirici
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drfree1 5 yıl
helal olsun bu tarz işler beni çok sevindiriyor umarım uygun fiyatlıdırda türkiyeye gelebilir.
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burakesan 5 yıl
"Biz yaptık."
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mcankb 5 yıl
bu 4+4+4 ler yerine japon eğitim sistemini alsak bu kadar nüfusla patlama yaparız.
adamların gözü kısık ama herşeyi biliyor görüyor.
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ssbrutality 5 yıl en beğenilen
Dünyanın En faydalı Toplumu Japonlar Abi..Kim Ne Derse Desin.Farklı Bir Tür,Oluşum..Yaratılış,Böylesine Azim ve Zeka Hiçbir Toplumda Yok.Buna Yahudilerde,Vikinglerde,Biz Türklerde Dahil..Japon Hayranı Falan Değilim Lakin Çok Özel Bir Millet,Tokyoda Geçirdiğim 3 Yıl Bunu Öğretti.
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gently weeps 5 yıl
Yatalak insanlar için cok cok mantıklı birşey
Kimseye ihtiyac kalmadan koltuk olması gerçekten cok güzel düşünülmüş
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