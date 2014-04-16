Panasonic'in yatak ve tekerlekli sandalye karışımı robot yardımcısı, küresel güvenlik sertifikası almayı başardı

Teknolojinin birçok farklı alanında çalışma gösteren Japon şirketlerinden Panasonic, hazırladığı yatak ve tekerlekli sandalye karışımı robot yardımcısıyla küresel güvenlik sertifikası almayı başardı.

Daha çok hastaneler için geliştirilmiş olmasına rağmen evler için uygun bir yapısı da bulunan Panasonic Resyone servis robotu, temel olarak hastaların tekerlekli sandalye üzerine alınması noktasında çalışıyor ve bu işlemi hemşirelerin üzerinden alarak otomatik şekilde yerine getirebiliyor. Dış görünüş itibariyle standart bir yatak gibi duran ancak motorlu yapısıyla bir bölümünü tekerlekli sandalyeye dönüştürebilen Panasonic Resyone, böylece özellikle kilo olarak ağır hastaları otomatik olarak tekerlekli sandalyeye alarak hem hasta yakınlarına hem de sağlık görevlilerine yardımı olabiliyor. Sunduğu faydalı altyapı ve teknolojisiyle bu tarz hizmet robotları için hazırlanan yeni küresel güvenlik standardı ISO13482'yi de almayı başaran elektrikli bakım ünitesi, bu sertifikayı alan dünyanın ilk ürün olarak da dikkatlerine üzerine çekmiş durumda.

Alınan bu sertifika ile geriye sadece kullanıcıların Panasonic Resyone'yi benimsemesinin kaldığını belirten Panasonic, ayrıca ilgili bölümlerle sürecin gelişimini hızlandırmak için çalışmaya devam edeceğini de söylüyor.

http://news.panasonic.net/archives/2014/0319_26411.html