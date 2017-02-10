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Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir

Panasonic’in karanlıkta daha iyi görüntüler elde edebilmek için geliştirdiği yeni görüntüleme sensörü arabalarda kullanılabilir ve karanlıkta etraftaki nesnelerin fark edilmesini sağlayabilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir
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Panasonic’in geliştirdiği yeni görüntüleme sistemi düşüş ışıkta oldukça başarılı sonuçlar verirken karanlık görüş mesafesi oldukça düşen araba sürücülerinin işini kolaylaştırmak için arabalara yerleştirilmesi de söz konusu. Şirketin bu yeni teknolojiyi ‘’CMOS görüntü sensöründeki pikselin yakın kızılötesi ışık hassasiyetinin elektriksel kontrolünü’’ sağlamak olarak ifade ediyor.
Daha basit bir şekilde ifade edecek olursak bu yeni teknoloji sayesinde mekanik bir kızılötesi filtresi kullanmaya gerek olmaksızın zifiri karanlıkta bile çözünürlük kaybı olmadan detaylar yakalanabiliyor. Böylece bu teknoloji ile hem otomatik pilot teknolojisine sahip araçlar hem de sürücüler geceleri daha güvenli yolculuk yapabilir.

Tesla'yla Yeni Bir Ortaklık Olabilir

Panasonic CEO’su Kazuhiro Tsuga geçtiğimiz ay şirketin Tesla’yla olan ortaklığını sadece pil üretimi ile sınırlı tutmayıp geliştirmekte oldukları görüntüleme sesnsörlerinin otomatik pilot teknolojisine yardım edebileceğini dile getirmişti. Şirketin bu yeni görüntüleme sensörünün, Tesla arabalarında kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor ancak görünen o ki Panasonic bu yeni teknolojiyi, sadece fotoğraf makineleri veya cep telefonlarının düşük ışıkta başarılı görüntüler elde edilmesi için geliştirmemiş.

Panasonic teknolojinin detaylarını ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgileri bugün San Francisco’da düzenlenen ISSC etkinliğinde paylaşacak. 


https://www.engadget.com/2017/02/09/panasonics-new-image-sensor-could-help-cars-see-in-the-dark/ Yorum Yaz
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darThranduil 2 yıl
bu ir ışık ve kamera olayı çok da yeni değil aslında, şimdiye kadar kimsenin aklına gelmemiş olması ilginç, güvenlik kameralarında hep kullanılan bişeydi, birisi arabasında kullansa herkes kullanmaya başlar, ayrıca çok masrafsız ve çok kullanışlı bir teknoloji.
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Harun1661 2 yıl darThranduil
darThranduil
bu ir ışık ve kamera olayı çok da yeni değil aslında, şimdiye kadar kimsenin aklına gelmemiş olması ilginç, güvenlik kameralarında hep kullanılan bişeydi, birisi arabasında kullansa herkes kullanmaya başlar, ayrıca çok masrafsız ve çok kullanışlı bir teknoloji.

Konunun teknik bilgisine sahip olmadan yapılan yorum yapmayın derim. Kameralarda kullanılan gece görüşü cmos kameralarda mekanik ir cut filtresi ile yapılıyordu. Bundan evvel sony sensor kameralar da ir cut filtresi yoktu ve gece görüşüne geçiş süresi oldukça başarılıydı anında geçiyordu. Panasonic şu anda cmos sensörler de gece görüşünu ir cut filtresi olmadan yapmış ve bununla birlitke gece görüşü performansıni arttırmış. Bu teknoloji güvenlik kamerası teknolojisinde yeni kapiları acacaktır eminim.
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