LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı

LG, geçtiğimiz yıl G5 modelinden beklediği satışları elde edememiş ve uzun yıllar sonra ilk kez bir çeyrekte zarar ettiğini açıklamıştı. Şirket şu sıralar G6’nın 26 Şubat’ta yapılacak olan tanıtımı için hazırlıklarını yaparken, LG Electronics’in Başkanı Cho Jun-ho, G6’yla beraber şirketin tekrar çıkış yapacağını ve şirketine olan güvenini göstermek adına 2000 adet LG hissesi satın aldı.

Cho, değeri 58.700 won olan şirket hisselerinden 2000 tanesini 117.4 milyon wona (yaklaşık 100 bin dolar) alarak elindeki LG hisselerinin sayısını 4637’ye çıkardı. Kasım 2014’ten beri LG’nin başkanlığını yapan Cho döneminde LG, G4 ve G5 modellerini satışa sunmuş ancak kar etmesine rağmen hedeflediği satış rakamlarının gerisinde kalmıştı.

Şirket daha büyük ekran ve ince çerçeve ile ön plana çıkardığı G6’yı yaklaşık 2 hafta sonra tanıtacak. Cho ve diğer şirket yetkililerinin oldukça umutlu olduğu G6, LG’nin beklentilerini ne derecede karşılayabilecek ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://www.zdnet.com/article/lg-mobile-boss-in-share-buyback-before-g6-launch/