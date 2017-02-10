Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı

LG Electronics’in Başkanı Cho Jun-ho, LG’nin yeni amiral gemisi G6 tanıtımına kısa bir süre kala 2000 adet LG hissesi satın alarak yeni modelin şirkete hız kazandıracağına olan inancını gösterdi.
2 yıl
4,3b
1
25
Cep Telefonları
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı
 

LG, geçtiğimiz yıl G5 modelinden beklediği satışları elde edememiş ve uzun yıllar sonra ilk kez bir çeyrekte zarar ettiğini açıklamıştı. Şirket şu sıralar G6’nın 26 Şubat’ta yapılacak olan tanıtımı için hazırlıklarını yaparken, LG Electronics’in Başkanı Cho Jun-ho, G6’yla beraber şirketin tekrar çıkış yapacağını ve şirketine olan güvenini göstermek adına 2000 adet LG hissesi satın aldı.

Cho, değeri 58.700 won olan şirket hisselerinden 2000 tanesini 117.4 milyon wona (yaklaşık 100 bin dolar) alarak elindeki LG hisselerinin sayısını 4637’ye çıkardı. Kasım 2014’ten beri LG’nin başkanlığını yapan Cho döneminde LG, G4 ve G5 modellerini satışa sunmuş ancak kar etmesine rağmen hedeflediği satış rakamlarının gerisinde kalmıştı.

Şirket daha büyük ekran ve ince çerçeve ile ön plana çıkardığı G6’yı yaklaşık 2 hafta sonra tanıtacak. Cho ve diğer şirket yetkililerinin oldukça umutlu olduğu G6, LG’nin beklentilerini ne derecede karşılayabilecek ilerleyen günlerde göreceğiz.


http://www.zdnet.com/article/lg-mobile-boss-in-share-buyback-before-g6-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DigitalWorld 2 yıl en beğenilen yelkowan
yelkowan

Öyle hisse senedi alıp ben telefona güveniyorum demekle olmuyor. G2'den sonra neden aynı başarıyı gösteremediklerini bulamadılarsa yine hüsran olur.

G6 olur da SNAPDRAGON 821'le ve yine G2 gibi kullanıcı dostu olan bir tasarımdan uzak gelirse diğer telefonlarla aynı sonu paylaşır.

Aslında LG G3 te, LG G4 te ve devamındaki V10 da harika telefonlardı. Hatta mükkemmel telefonlardılar.

LG G3, G4 ve V10 da sorun kronik problemlerdi. Üretim kalitesi ya da kalite kontrol organıyla alakalı bir sorundu. Telefonunda bu kronik sorunların hiçbiri olmayan benim gibiler gayet mutlu mesut kullandı telefonunu. LG nin G2 de de aynı sorunları vardı gerçi mesele ekran sararması.

Fark neydi peki?

Öncelikle LG G2 çok uygun bir fiyat ile piyasaya girdi. Aynı işlemci aynı Ram e sahip telefonu nerede ise yarı fiyatına alıyordunuz bir de o boyutta 3000mAh pil vardı. İşin kilit noktası bu. Ucuz çıktı piyasaya. O yüzden millet atladı telefonun üstüne. Sorun çıkanlar da bahtına yandı servislere gitti ve ekranları değiştirildi vb.

Ancak LG G3 ve G4 çok yüksek fiyattan çıktı. O yüzden satış o kadar hızlı olmadı. Bunun yanında ilk seri telefonlar hatalıydı tıpkı G2 de olduğu gibi. Telefonun fiyatı bir kaç ay sonra olması gereken yere indi ama bu sefer de internette ilk seri alanların "Kapandı açılmıyor" "Isınıp ekran ışığını kısıyor, restart atıyor" vb sorunları kaynıyordu bu da fiyat düşmesine rağmen cihazın satışını baltaladı.

Yoksa G3 olsun G4 olsun. Hem tasarım, hem özellik, hem fiyat ( bir kaç ay sonraki fiyatları kastediyorum ) açısından inanılmaz telefonlar. Ben G3 ve G4 kullandım. Şu anda V10 sahibiyim. Ve tüm telefonlarımdan memnun kaldım. Niye? Çünkü çıkar çıkmaz almadım. G3 ü çıktıktan çok sonra aldım. 32GB G3 ü 1000TL nin altında komedi gibi bir rakama almıştım 1000TL altına o kamera, 2K ekran ve 3GB ram ile 32GB hafızalı bir telefon inanılmaz bir şeydi. G4 çıktıktan sonra yine hemen atlamadım. Yeni serileri bekledim. G4 üm de harikaydı.

ve V10. Ondan da inanılmaz memnunum. Gerçi ocak ayında tatile gittiğimde kardeşimin dandik şarj aletini kullanmıştım tatilden sonra eskisi gibi pili gitmiyordu sanırım dandik şarj pili öldürmüş. Neyse pili değiştirdim şu an iyi. Kulaklık ile verdiği ses şukela. Harika bir şey. Yıllardır bir İPhone un benim telefonumda da olsa dediğim tek şeydi bu ( HTC de vardı ama HTC de sevemedim. :D ) ve cidden DAC iyi iş yapıyor. Mırın kırın eden kulaklıklar bile coştu haykırıyor artık. Kaliteyi geç ses seviyesi muazzam bir kere. Kaliteli ses vermesine rağmen yüksek ohm değerleri yüzünden kısık ses veren kulaklıklarımın bobinlerindeki paslar silindi. :D


Yani uzun lafın kısası LG nin esas problemi ilk çıkan modellerin dandik olması, ulan normalde diğer firmalar ilk ürünü süper yapar sonra içinden parça çalıp hiç bir şey olmamış gibi satmaya devam eder ( Kingstone V300 mesela. İlk seride kullanılan yonga ve denetleyici ki aynı zamanda test siteleri de bu modelleri inceledi. Millet mutlu mesut gidiyordu. Sonra millet benimki niye böyle demeye başlayınca gerçek ortaya çıktı. Kasa aynı kasa, model numarası da aynı ama gel gör ki alakası olmayan iki model. İlk V300 ler harika iken ikinciler dandikti. Yine Philips MP3 çalarlar. Bunlarda da ilk seri çok iyiydi benim kulaklıkları masada titretiyordu resmen. İkinci seride son seste bile sanki bir eksiklik varmış gibiydi. Gaz taktırılıp gaz vanası kısılıp bayır yukarı içinde 5 kişi ile rampa çıkmaya çalışan bir arabadaymışım gibi hissettim. :D ). Servislere gelen sorunlar çerçevesinde sonraki üretimlerde bu sorunlar gideriliyor. LG G3 te ısınma sorununa karşı işlemcinin üstüne bir parça metal eklediler soğutması için sorunu çözdüler. LG G4 te de yine anakartta değişiklikler yapıldı okuduğum kadarı ile. LG G5 te ilk serilerin ekranı çok sönüktü. Yeni serideki ekran ilk çıkan modellerden iki kat daha parlaktı. LG V10 da parmak izi okuyucu ellemezken bile çıngırak gibi sallanıp ses yapıyordu. Beyaz modelde okuyucunun çerçevesi siyahtı ve çirkin duruyordu. Yeni seride sallantıyı giderdiler, parmak izi okuyucu çerçevesinin rengini de metal bar renginde yaptılar vb vb.

Bu arada firmaların sorunu ne bilmiyorum.

Ya ses tuşu yanda mı iyi olur arkada mı? Ulan hem yana koy, hem arkaya. Aynı şekilde parmak izi okuyucu. Sanki çok pahallı bir şey arkadaş. Bir telefonun maliyetine bak. Ekran 70-120Dolar, İşlemci 25-40 Dolar civarı. Arkadaş bunların yanında parmak izi okuyucu 3-5 dolar bir şey yani. Koy be kardeşim 2 tane. Bir tane arkaya bir tane de öne koy. Bu kadar zor mu?
yelkowanÖyle hisse senedi alıp ben telefona güveniyorum demekle olmuyor. G2'den sonra neden aynı başarıyı gösteremediklerini bulamadılar...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Küçük ama önemli bir düzeltme
114 milyon Won 100 bin Amerikan doları ediyor, 100 milyon değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawbreaker 2 yıl
Şirketin başkanı topu topu 100 bin dolarlık hisse almış bu da haber mi olmuş , hoş o 100 binden de zarar edeceği muhtemel ya neyse
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukuksever 2 yıl
lg g4 kullanıyorm. Telefon oldukca problemli ayrıca sarz cok az gıdıyor musterı memnuniyeti ise sıfıra yakın lg forumlarına gırın bakın sonra konusun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axesis 2 yıl
LG sana sesleniyorum ZENFONE 3 ZOOM ne yaptıysa aynını yap mükemel gece performanslı 12 zoom lo kamera 5000 mha pil ve sanal olmayan tuşlar koy yok SAT
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
kronik sorunlarla çıkmasa bari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuujitsu 2 yıl
Lg ülkemizde rağbet gören bir firma. Eğer G6 yı adam akıllı bir fiyattan sürerlerse ve G5 in de fiyatı da yeni modelin etkisiyle düşerse ülkemizde bu iki model de tutulur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Resreh 2 yıl
LG tasarım anlayışını bozduğu gün bitti, ses tuşları aynı şekilde arkada ortasına parmak izini okuyucu koy bataryayı iyileştir güncel donanımla sat fiyat olarak inişede geçiyor yok satar, tabi kronik problemlerden arınma şartıyla, senin tasarım ve ses tuş arkada marjinal çıkışımı kopyalayan markalar vardı sen neden vazgeçersin ki anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SDLGranada 2 yıl
Lg G6 tutmayacak çünkü donanımı güncel olmayacak.Ama cihazın görünüşü güzel olursa biraz şansı var.Bunu 2 senelik LG G2 32GB kullanıcısı ve bir LG sever olarak söylüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 2 yıl
Eski bir G4 kullanıcısı olarak yorumum bence LG telefon piyasasından çekilmelidir
Şarstığı güveni bir daha geri alamayacak.
LG telefon almak telefonsuz kalmayı göze almaktır
Yazık bi telefon yapmayı beceremediler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
assasin34 2 yıl
Yeni çöp geliyor.. hisse alalım hemen.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4308 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg g6 ve
5 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2, Marvel'in en beğenilen filmi oldu 2 yıl Twitter, kullanıcı sayısına ait veriler paylaştı 2 yıl Mercedes-AMG GT R pist rekorlarına bir yenisini ekledi 2 yıl Oyun dizüstü bilgisayarı pazarının lider isimleri: Asus ve MSI 2 yıl Huawei Honor V9 ay sonunda geliyor 2 yıl Ford otomatik pilot teknolojisinde gaza bastı: Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Bilim insanları güneş ışığından, ısıdan ve hareketten elektrik üretebilen madde geliştirdi! 2 yıl Intel’in 8. nesil işlemci ailesi beklenenden önce geliyor! 2 yıl Rusya'dan sevgilerle: Snowden iade edilebilir 2 yıl Samsung Galaxy S8 sızmaya devam ediyor 2 yıl Amiral gemisi Nokia 8 ortaya çıktı 2 yıl 2si1 "Evetli Hayırlı" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl İki ayaklı robot Cassie, günün birinde size kargonuzu teslim edebilir 2 yıl Vladimir Putin, Volkswagen'a yardım etme sözü verdi 2 yıl Apple'ın 2017 model tüm iPhone'ları kablosuz şarj özelliğiyle gelecek 2 yıl Panasonic'in yeni görüntüleme sensörü, arabalara yol gösterebilir 2 yıl Türk bilim insanı 2 saat süren FBI testini 34 dakikaya indirdi 2 yıl Helio P25 yonga seti ile orta seviyede yüksek kamera özellikleri mümkün olacak 2 yıl Mark Zuckerberg gizemli Oculus Rift eldivenini ilk kez görücüye çıkardı 2 yıl WhatsApp iki aşamalı doğrulama sistemine geçiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı Sonraki Miranda Kerr, Facebook'u hırsızlıkla suçladı 2 yıl Volvo, Tesla rakibi ilk elektrikli aracı için geri sayıma geçti 2 yıl Hızla değer kazanan Tesla hisseleri, kısa vadeli yatırımcıları zarara uğrattı 2 yıl Türkiye'de ve dünyada elektrikli otomobil satışları ne durumda? 2 yıl Seagate, 10TB kapasiteli sabit disklerini satışa sundu 2 yıl Nvidia, 2016 yılını rekorlar kırarak kapattı 2 yıl Uzun menzilli hava savunma füzesinde yeni teklif 2 yıl Windows 10 bulut bilgisayarları için ilk anakart "Dragonboard 820c" 2 yıl Nokia, yazılım uzmanı Comptel'i satın alacak 2 yıl Görme engelli bireyler için umut verici gelişme! 2 yıl iCloud, Safari'nin tarayıcı geçmişi verilerini aylar boyunca gizlice kaydetti 2 yıl Çevrim dışı video izleme imkanı sağlayan YouTube Go yayınlandı 2 yıl MSI Z270 Tomahawk incelemesi "Fiyat/Performansı yüksek savaşçı" 2 yıl Facebook, kaliteli içerikler üretebilmek için MTV yöneticisini işe aldı 2 yıl Facebook, ayrımcılığa karşı yeni reklam politikalarını duyurdu 2 yıl Evernote, Google Bulut ile artık çok daha hızlı 2 yıl Stanford Üniversitesi’nden ilginç çalışma: Herkes trol olabilir! 2 yıl Tesla, Model 3 üretimine başlamak için son hazırlıkları yapıyor 2 yıl GDDR6 üretimi bu yıl başlıyor 2 yıl Google, resimleri yapay zeka ile belirginleştirecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim