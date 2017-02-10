LG G6'dan beklenti büyük: şirket başkanı piyasadan hisse topladı

LG, geçtiğimiz yıl G5 modelinden beklediği satışları elde edememiş ve uzun yıllar sonra ilk kez bir çeyrekte zarar ettiğini açıklamıştı. Şirket şu sıralar G6’nın 26 Şubat’ta yapılacak olan tanıtımı için hazırlıklarını yaparken, LG Electronics’in Başkanı Cho Jun-ho, G6’yla beraber şirketin tekrar çıkış yapacağını ve şirketine olan güvenini göstermek adına 2000 adet LG hissesi satın aldı.
Cho, değeri 58.700 won olan şirket hisselerinden 2000 tanesini 117.4 milyon wona (yaklaşık 100 bin dolar) alarak elindeki LG hisselerinin sayısını 4637’ye çıkardı. Kasım 2014’ten beri LG’nin başkanlığını yapan Cho döneminde LG, G4 ve G5 modellerini satışa sunmuş ancak kar etmesine rağmen hedeflediği satış rakamlarının gerisinde kalmıştı.
Şirket daha büyük ekran ve ince çerçeve ile ön plana çıkardığı G6’yı yaklaşık 2 hafta sonra tanıtacak. Cho ve diğer şirket yetkililerinin oldukça umutlu olduğu G6, LG’nin beklentilerini ne derecede karşılayabilecek ilerleyen günlerde göreceğiz.
http://www.zdnet.com/article/lg-mobile-boss-in-share-buyback-before-g6-launch/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında LG G3 te, LG G4 te ve devamındaki V10 da harika telefonlardı. Hatta mükkemmel telefonlardılar.
LG G3, G4 ve V10 da sorun kronik problemlerdi. Üretim kalitesi ya da kalite kontrol organıyla alakalı bir sorundu. Telefonunda bu kronik sorunların hiçbiri olmayan benim gibiler gayet mutlu mesut kullandı telefonunu. LG nin G2 de de aynı sorunları vardı gerçi mesele ekran sararması.
Fark neydi peki?
Öncelikle LG G2 çok uygun bir fiyat ile piyasaya girdi. Aynı işlemci aynı Ram e sahip telefonu nerede ise yarı fiyatına alıyordunuz bir de o boyutta 3000mAh pil vardı. İşin kilit noktası bu. Ucuz çıktı piyasaya. O yüzden millet atladı telefonun üstüne. Sorun çıkanlar da bahtına yandı servislere gitti ve ekranları değiştirildi vb.
Ancak LG G3 ve G4 çok yüksek fiyattan çıktı. O yüzden satış o kadar hızlı olmadı. Bunun yanında ilk seri telefonlar hatalıydı tıpkı G2 de olduğu gibi. Telefonun fiyatı bir kaç ay sonra olması gereken yere indi ama bu sefer de internette ilk seri alanların "Kapandı açılmıyor" "Isınıp ekran ışığını kısıyor, restart atıyor" vb sorunları kaynıyordu bu da fiyat düşmesine rağmen cihazın satışını baltaladı.
Yoksa G3 olsun G4 olsun. Hem tasarım, hem özellik, hem fiyat ( bir kaç ay sonraki fiyatları kastediyorum ) açısından inanılmaz telefonlar. Ben G3 ve G4 kullandım. Şu anda V10 sahibiyim. Ve tüm telefonlarımdan memnun kaldım. Niye? Çünkü çıkar çıkmaz almadım. G3 ü çıktıktan çok sonra aldım. 32GB G3 ü 1000TL nin altında komedi gibi bir rakama almıştım 1000TL altına o kamera, 2K ekran ve 3GB ram ile 32GB hafızalı bir telefon inanılmaz bir şeydi. G4 çıktıktan sonra yine hemen atlamadım. Yeni serileri bekledim. G4 üm de harikaydı.
ve V10. Ondan da inanılmaz memnunum. Gerçi ocak ayında tatile gittiğimde kardeşimin dandik şarj aletini kullanmıştım tatilden sonra eskisi gibi pili gitmiyordu sanırım dandik şarj pili öldürmüş. Neyse pili değiştirdim şu an iyi. Kulaklık ile verdiği ses şukela. Harika bir şey. Yıllardır bir İPhone un benim telefonumda da olsa dediğim tek şeydi bu ( HTC de vardı ama HTC de sevemedim. :D ) ve cidden DAC iyi iş yapıyor. Mırın kırın eden kulaklıklar bile coştu haykırıyor artık. Kaliteyi geç ses seviyesi muazzam bir kere. Kaliteli ses vermesine rağmen yüksek ohm değerleri yüzünden kısık ses veren kulaklıklarımın bobinlerindeki paslar silindi. :D
Yani uzun lafın kısası LG nin esas problemi ilk çıkan modellerin dandik olması, ulan normalde diğer firmalar ilk ürünü süper yapar sonra içinden parça çalıp hiç bir şey olmamış gibi satmaya devam eder ( Kingstone V300 mesela. İlk seride kullanılan yonga ve denetleyici ki aynı zamanda test siteleri de bu modelleri inceledi. Millet mutlu mesut gidiyordu. Sonra millet benimki niye böyle demeye başlayınca gerçek ortaya çıktı. Kasa aynı kasa, model numarası da aynı ama gel gör ki alakası olmayan iki model. İlk V300 ler harika iken ikinciler dandikti. Yine Philips MP3 çalarlar. Bunlarda da ilk seri çok iyiydi benim kulaklıkları masada titretiyordu resmen. İkinci seride son seste bile sanki bir eksiklik varmış gibiydi. Gaz taktırılıp gaz vanası kısılıp bayır yukarı içinde 5 kişi ile rampa çıkmaya çalışan bir arabadaymışım gibi hissettim. :D ). Servislere gelen sorunlar çerçevesinde sonraki üretimlerde bu sorunlar gideriliyor. LG G3 te ısınma sorununa karşı işlemcinin üstüne bir parça metal eklediler soğutması için sorunu çözdüler. LG G4 te de yine anakartta değişiklikler yapıldı okuduğum kadarı ile. LG G5 te ilk serilerin ekranı çok sönüktü. Yeni serideki ekran ilk çıkan modellerden iki kat daha parlaktı. LG V10 da parmak izi okuyucu ellemezken bile çıngırak gibi sallanıp ses yapıyordu. Beyaz modelde okuyucunun çerçevesi siyahtı ve çirkin duruyordu. Yeni seride sallantıyı giderdiler, parmak izi okuyucu çerçevesinin rengini de metal bar renginde yaptılar vb vb.
Bu arada firmaların sorunu ne bilmiyorum.
Ya ses tuşu yanda mı iyi olur arkada mı? Ulan hem yana koy, hem arkaya. Aynı şekilde parmak izi okuyucu. Sanki çok pahallı bir şey arkadaş. Bir telefonun maliyetine bak. Ekran 70-120Dolar, İşlemci 25-40 Dolar civarı. Arkadaş bunların yanında parmak izi okuyucu 3-5 dolar bir şey yani. Koy be kardeşim 2 tane. Bir tane arkaya bir tane de öne koy. Bu kadar zor mu?