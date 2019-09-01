Paris “gürültü radarı” ile araçlara ceza kesmeye hazırlanıyor

Aşırı ses şıkran araçlar şehir içlerinde insanları oldukça rahatsız ediyor. Paris’te de özellikle motosikletler bu soruna sebebiyet veriyor. Aşırı ses çıkaran araçlar için belirlenmiş bir ceza olsa da tespit edilip ceza kesilmesi oldukça zor. Şehre yerleştirilecek “gürültü radarları” ile bu durum son bulacak.

Dört mikrofon ile sesin kaynağı tespit ediliyor

Bruitparif mühendisleri tarafından geliştirilen gürültü radarı, üzerinde dört adet mikrofon barındırıyor. Farklı yönlere uzatılan bu mikrofon sayesinde gürültü kaynağının yönü tespit edilebiliyor. Ayrıca çevredeki kameralardan da destek alıyorlar. Böylece aşırı ses çıkaran bir araç tespit edildiği anda otomatik olarak ceza kesilebilecek.

Sistem şimdilik test aşamasında. Tahmin edebileceğiniz gibi temel amaç şehirlerdeki gürültü kirliliğini azaltabilmek. Ancak testler tamamlansa bile yasalar noktasında da bazı eksiklikler var. Bu bahar yürürlüğe girecek yasayla birlikte ise ceza kesmek için devreye alınabileceği söyleniyor.

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Neredeyse 40 cihazın birkaç aydır kullanımda olduğu aktarıldı. Henüz ceza kesemeseler de çoğunluğu popüler barların yakınlarına konumlandırılmış durumdalar. 17 adedi ise önemli binaların yakınlarına yerleştirilmiş.

https://www.engadget.com/2019/08/31/paris-noise-radar/