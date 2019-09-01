Paris “gürültü radarı” ile araçlara ceza kesmeye hazırlanıyor

Dört mikrofon ile sesin kaynağı tespit ediliyor
Bruitparif mühendisleri tarafından geliştirilen gürültü radarı, üzerinde dört adet mikrofon barındırıyor. Farklı yönlere uzatılan bu mikrofon sayesinde gürültü kaynağının yönü tespit edilebiliyor. Ayrıca çevredeki kameralardan da destek alıyorlar. Böylece aşırı ses çıkaran bir araç tespit edildiği anda otomatik olarak ceza kesilebilecek.
Sistem şimdilik test aşamasında. Tahmin edebileceğiniz gibi temel amaç şehirlerdeki gürültü kirliliğini azaltabilmek. Ancak testler tamamlansa bile yasalar noktasında da bazı eksiklikler var. Bu bahar yürürlüğe girecek yasayla birlikte ise ceza kesmek için devreye alınabileceği söyleniyor.Ayrıca Bkz. "Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu"
Neredeyse 40 cihazın birkaç aydır kullanımda olduğu aktarıldı. Henüz ceza kesemeseler de çoğunluğu popüler barların yakınlarına konumlandırılmış durumdalar. 17 adedi ise önemli binaların yakınlarına yerleştirilmiş.
https://www.engadget.com/2019/08/31/paris-noise-radar/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
MADDE 123. ve
KABAHATLAR KANUNU.
Madde 36 'ya göre komşum ses kirliliği yarattığında şikayetçi olabiliyorum fakat aramızda 30 metre olan komşum bahçesine 2 tane eğitimsiz alman çoban köpeği cinsi köpek alıp 7-24 havlamalarını sağladığı zaman bu maddeler geçersiz oluyor. Yazmadığım yer kalmadı. Mecliste yakını arkadaşı olan biri varsa yasa çıkartılması lazım bununla ilgili. Annem vertigo hastası ve ben antidepresan kullanmaya başladım bunlar yüzünden üstelik 2 kere gidip insan gibi uyardım evde hasta var dedim.
Hayvan haklarıyla alakası yok. Kendileride hayvanseveriz diyorlar zaten sorsan. Tüm gün köpeği bahçeye tıkıyorsun bir kere gezdirmişliği yok köpekleri aslında ne hayvansever nede insansever bunlar. Zabıta polis belediye beyazmasa cimer hiç birisi ilgilenmiyor konuyla. Yazık bize be.
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VALLAHİİİ DIŞ BORCUMUZU KAPATIRIZZ
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