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Paris “gürültü radarı” ile araçlara ceza kesmeye hazırlanıyor

Şehir içinde aşırı ses çıkararak çevreyi rahatsız eden araçlar “gürültü radarı” ile tespit edilecek. Sistem stabil hale geldiği zaman Paris’te otomatik olarak ceza kesmeye başlayacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Paris “gürültü radarı” ile araçlara ceza kesmeye hazırlanıyor
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Aşırı ses şıkran araçlar şehir içlerinde insanları oldukça rahatsız ediyor. Paris’te de özellikle motosikletler bu soruna sebebiyet veriyor. Aşırı ses çıkaran araçlar için belirlenmiş bir ceza olsa da tespit edilip ceza kesilmesi oldukça zor. Şehre yerleştirilecek “gürültü radarları” ile bu durum son bulacak.

Dört mikrofon ile sesin kaynağı tespit ediliyor

Bruitparif mühendisleri tarafından geliştirilen gürültü radarı, üzerinde dört adet mikrofon barındırıyor. Farklı yönlere uzatılan bu mikrofon sayesinde gürültü kaynağının yönü tespit edilebiliyor. Ayrıca çevredeki kameralardan da destek alıyorlar. Böylece aşırı ses çıkaran bir araç tespit edildiği anda otomatik olarak ceza kesilebilecek.

Sistem şimdilik test aşamasında. Tahmin edebileceğiniz gibi temel amaç şehirlerdeki gürültü kirliliğini azaltabilmek. Ancak testler tamamlansa bile yasalar noktasında da bazı eksiklikler var. Bu bahar yürürlüğe girecek yasayla birlikte ise ceza kesmek için devreye alınabileceği söyleniyor.

Ayrıca Bkz. "Buldukları açıkları HackerOne’a ileten altı hacker, milyoner oldu"

Neredeyse 40 cihazın birkaç aydır kullanımda olduğu aktarıldı. Henüz ceza kesemeseler de çoğunluğu popüler barların yakınlarına konumlandırılmış durumdalar. 17 adedi ise önemli binaların yakınlarına yerleştirilmiş.



https://www.engadget.com/2019/08/31/paris-noise-radar/ Yorum Yaz
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damn2u 4 gün en beğenilen
Buraya gelmesin sakın, egzoz patlarak kız düşürebileceğini sanan kekoları hayal kırıklığına uğratmayın.
Ama hükümetimiz bu haberi görürse hemen uygulamaya geçer orası ayrı mesela tabi.
Buraya gelmesin sakın, egzoz patlarak kız düşürebileceğini sanan kekoları hayal kırıklığına uğratmayın. [resim] Ama hükümetimiz bu haberi görürse he...
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2 Yanıt Yanıtla +38
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smart1978 4 gün
Camileri de dahil etmek gerek. Ozellikle gece ... Gece gece insanlar camiye niye gitsin evinde kilsin. Teknoloji var ... Var da var ...
3 Yanıt Yanıtla +21
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olağan_şüpheli 4 gün
Işıklarda kornaya basanlara da ceza kesilmeli
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Denamint 1 gün yeni yorumcu
Aslında ülkemizde genel bir gürültü radarı olmalı.
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Deli333 3 gün
adam polo sürüyor maximum, egzos patlarak kız düşürüyor sanıyor diğer insanları. böyle kroluk görmedim bilader
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BigMuffin 3 gün
Catara patara pat pat
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hsyn2802 3 gün
Maalesef bizim ülkemize gelirde diğer uygulamalar gibi gerçek amacının dışında kullanılacağı kesin. Vede bu işin ucunda devletin haliyle devletti yönetenlerin cebine akacak bir para olayı varsa anında gelir. Nasıl olsa halk devleti yönetenlerin neznin de yolunacak kaz değil yolunacak koyun koyun.
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Glitz 3 gün
Türkiye'de her köşeye konulsa keşke, gerçi ceza falan kesilmez zaten hangi araçların ihlal yaptığı açık ama kimse dokunmuyor. Ceza kessen ne olacak düşük gelir grubunun da kısıtlı eğlence imkanı var. Geçenlerde sokak röportajında da söylendiği gibi sigaraya alkole zam yaptınız bonzaiye başladılar. Tofaşçılar da boş durmaz yeni şeyler bulur.
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IceRulez 4 gün
Güzel bizede lazım. Ayrıca belirtmek isterim ki :
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
MADDE 123. ve
KABAHATLAR KANUNU.
Madde 36 'ya göre komşum ses kirliliği yarattığında şikayetçi olabiliyorum fakat aramızda 30 metre olan komşum bahçesine 2 tane eğitimsiz alman çoban köpeği cinsi köpek alıp 7-24 havlamalarını sağladığı zaman bu maddeler geçersiz oluyor. Yazmadığım yer kalmadı. Mecliste yakını arkadaşı olan biri varsa yasa çıkartılması lazım bununla ilgili. Annem vertigo hastası ve ben antidepresan kullanmaya başladım bunlar yüzünden üstelik 2 kere gidip insan gibi uyardım evde hasta var dedim.
Hayvan haklarıyla alakası yok. Kendileride hayvanseveriz diyorlar zaten sorsan. Tüm gün köpeği bahçeye tıkıyorsun bir kere gezdirmişliği yok köpekleri aslında ne hayvansever nede insansever bunlar. Zabıta polis belediye beyazmasa cimer hiç birisi ilgilenmiyor konuyla. Yazık bize be.
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remeber 4 gün infom@n
Tamam düzeltiyorum sende haklısın tüm Türkiye yede gelmesi dileğiyle özür 🙏
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dere.beyi 4 gün
BU ACİL ÜLKEMİZE GELSİN
.
VALLAHİİİ DIŞ BORCUMUZU KAPATIRIZZ
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Bay Robot 4 gün
Acilen burada da uygulamaya girmesi lazım özellikle motorculara...
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Galaxy. 4 gün yeni yorumcu
Bizim ülkeye gelirse nasıl olur
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araba, ceza ve
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