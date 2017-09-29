Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil

Açığa satış konusunda ABD'nin en başarılı yatırımcılardan olan Jim Chanos, Tesla'nın yapısal olarak kârlı olmadığını ve halen hedeflerini gerçekleştiremediğini söyledi.
1 yıl
3,5b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil
Tam Boyutta Gör
 

Bu yılın başından itibaren piyasa ve hisse değerini yüzde 50'nin üstünde artırmayı başaran Tesla, şu sıralar şirketin yeni otomobili olan Model 3'ün üretimi ve teslimatı için yoğun bir şekilde çalışıyor. Volkswagen, Mercedes, Toyota ve Mazda gibi şirketlerin elektrikli otomobil sektörüne yönelik yatırımlarına karşın halen sektörün lideri konumunda olan Tesla'da şu an için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de açığa satış konusunda uzman olan, ABD'nin en başarılı yatırımcıları arasında gösterilen Jim Chanos'a göre şirket gelir elde etme açısından oldukça zor durumda.


Kazanç Tahminleri Sürekli Erteleniyor 

2001 yılında iflas başvurusunda bulunan dünyanın en büyük enerji şirketlerinden olan Enron'un çöküşünü tahmin ederek önemli kazançlar elde eden başarılı yatırımcı Chanos, Bloomberg'e verdiği demeçte Tesla'nın yapısal olarak kazançlı olmayan bir şirket olduğunu dile getirdi. Tesla'nın kazanç hedeflerini tutturamadığını vurgulayan Chanos ''Üç yıl önce Tesla, bugün para kazanacağını öngörüyordu. Bugün ise 2020 yılına kadar para kazanacağını öngörüyor.'' dedi. Şirketin kazanç beklentilerini yine erteleyeceğini düşünen Chanos, Tesla'nın ilerleyen dönemlerde kazanç için 2025 yılını işaret edeceğini dile getirdi.


Otomobil üreticilerinin ciddi harcamalarla elektrikli otomobil piyasasına yöneldiğinin altını çizen Chanos; Tesla'nın iyi finanse edilmiş otomobil üreticileri ile rekabete gireceğini ve Tesla'nın bugüne kadarki en zorlu engelle karşı karşıya geleceğini ifade etti. Elon Musk'ın rakiplerinden bir adım önde olduğunu kabul eden Chanos, Model S'i beğense de Model 3 için aynı hissi taşımıyor. Araçtaki otonom teknolojisinin henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Chanos, Model 3'ün yatırımcıları rahatlatmak için satışa sunulduğunu düşünüyor.


Elon Musk Endişeli Değil

Tabi otomobil dünyasının elektrikli ve otonom araçlara yönelmekte olduğunu düşünürsek Chanos'un rekabet konusundaki açıklamalarının gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Elon Musk, rakip otomobil üreticilerinin hamleleri konusunda endişelenmiyor. Geçtiğimiz hafta Mercedes'in elektrikli otomobillere 1 milyar dolarlık yatırım yaptığı haberlerinin ardından Twitter'dan açıklama yapan Musk, bu miktarı yetersiz bulmuş ve bir sıfırın eksik olduğunu dile getirmişti.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-28/tesla-is-structurally-unprofitable-short-seller-chanos-says Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
orientem 1 yıl en beğenilen
Enerji şirketine bu mantıkla bakıp doğru sonuca varmış olabilir ancak Tesla direkt tüketici ile muhatap olan bir firma. Değerinin yükselmesinin sebebi de şuan için altyapı müsait olmadığından gelir yaratamamış olsa da elektrikli otomobiller için gerekli altyapılar oluştuğunda kazanç sağlayacak zihnindeki Tesla imajı iyi olan insanların çokluğudur. Bugün Mercedes Tesla ile birebir aynı aracı satmaya çalışsa tüketici der ki Mercedes iyi hoş ama elektrikli araç Tesla'dan sorulur. Bu yüzden aynı özellikteki aracı fiyat avantajı oluşturmadan satamaz. Bu da demek oluyor ki fiyatlandırma konusunda yanlış davranmadığı sürece Tesla'nın keyfini bozulması için bir sebep yok. Asıl motorlu araçlar konusundaki bütün birikimleri çöp olucak firmalar şuanki sahte gelirleri ve gaz almak amaçlı şöyle yatırım yapcaz elektrikli araçlara şu kadar para koycaz söylemleri olan firmalar şuan balon durumda. Toyota hariç. Onların uzun zaman önce seçtiği ve uzmanlaştığı hibrit ve hidrojen yakıt yolu bence hala güçlü potansiyeli olan bir seçenek.
Enerji şirketine bu mantıkla bakıp doğru sonuca varmış olabilir ancak Tesla direkt tüketici ile muhatap olan bir firma. Değerinin yükselmesinin sebebi de şuan i...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cumur 1 yıl
markaya para veren zihniyet yine mercedes i seçecektir. haklılık payı var, tesla arabadan başka okadar çok işe sardı ki yok uzay mekikleri yok yer altı ulaşım ağları vs. araba geri planda kalmaya başladı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
oturduğu yerden konuşuyor işte !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 1 yıl
Bi firma Apple gibi aşırı karlıysa bilin ki müşteri öpülüyor okşanıyordur...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ElektrikliJeneratör 1 yıl
Tesla şöyle, Tesla böyle. Yapılan bu açıklamalar çok açık milyon dolarlık reklamdır. Bu açıklamaların kazananı tabi ki Tesla olunca yapılan yorumların bir önemi kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OrQuN 1 yıl
Umarım gelişir, menzilleri artar yaygın kullanılmaya başlar. Ülkemizde yaygın kullanımı bizler göremesekte çocuklarımız görebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 1 yıl
Model 3 olacak. Şu anda üretimini hızlandırmaya çalıştıkları yeni model. Model S değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NEWEST 1 yıl
adam açığa satış yapıyor belli ki terste yakalanmış medyanın gücünü kullanarak hisse fiyatlarında spekülasyon yapmaya çalışıyor
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dakamon 1 yıl
Tesla'nın çok ciddi kar amacı güden firma olduğunu düşünmüyorum. Tam anlamıyla mühendislik firması. Adamlar ben insanlığın yararına ne yapabilirim derdindeler ve bunu insanlara nasıl kolay ulaştırabilirim diyorlar. Apple gibi bir kafa yapıları olsaydı şimdiye o model 3 ler falan 200-300 bin dolar seviyesinde piyasaya çıkardı ve çok az insan bu araçlardan yararlanabilirdi. Ama işin sonunda insanlık kazanıyor. Tessla bir dünyada sektöre yön verir konuma geldi. Tesla'nın başarısını gören bir çok otomobil devi elektrikli araçlara arge yapacağını açıkladı. Bu Tesla nın sayesindedir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 1 yıl
Model S'yi yetiştirmek için uğraşmıyor, model 3'ü yetiştirmeye çalışıyor. Servisi ve bayiliğide kendisi yapan Tesla'nın büyümesi içinde bulunduğu sektörün büyümesiyle orantılı bir durum. Elektrikli araçların satış oranın artması ve maliyetlerin yeni yeni düşmesi Tesla'nın kar marjını yükseltmesi için zamana ihtiyacı olduğunu gösterir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Bence 10 yıla kalmaz gayet karlı olacaktır.İyice yaygınlaşamadı lar ayrıca hala içten yanmalı motorlar tutuluyor ilerde bu değişecektir ve kar edilecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3534 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, hisse ve
7 etiket daha elektrikli otomobil otonom otomobil Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Google Family Link ebeveyn denetim uygulaması indirmeye sunuldu 1 yıl Google'ın Wi-Fi balonları Porto Riko'ya internet sağlayacak 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti için 26 Ekim işaret ediliyor 1 yıl Commodore 64 efsanesi geri dönüyor 1 yıl Havacılık fotoğrafçılığı nedir? Nasıl yapılır? Havacılık fotoğrafçılığı hakkında her şey 1 yıl Canonical 32 bit live ISO desteğini kaldırıyor 1 yıl Yeni Terminator filminin vizyon tarihi açıklandı 1 yıl iOS 11'in Dosyalar uygulamasına Google Drive entegrasyonu geldi 1 yıl iOS 11.0.1 ile batarya sorunu gideriliyor 1 yıl Yiyeceklerin sıcaklığını takip eden yenilebilir sensör 1 yıl Akıllı telefon büyüteciyle telefonunuzu mini bir TV'ye dönüştürebilirsiniz 1 yıl BlackBerry gelirlerini arttırmaya başladı 1 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 1 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir 1 yıl Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 1 yıl Super Mario Run indirimi başladı, kaçırmayın 1 yıl Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı 1 yıl Kingsman: The Golden Circle Game ile heyecanı devam ettirin 1 yıl Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı 1 yıl Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil Sonraki CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir 1 yıl Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de 1 yıl Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı 1 yıl Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar 1 yıl Samsung, 4G ve 5G ağları arasındaki geçişi mümkün kılacak 1 yıl Impossible Foods sayesinde hayvansal gıdalar tarihe karışabilir 1 yıl Google şeffaflık raporunu paylaştı: Hükümetler daha fazla bilgi talep ediyor 1 yıl GoPro HERO6 Black duyuruldu 1 yıl Apple Watch Series 3 bugün Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Toshiba bellek bölümünü sattı ancak yönetim hâlâ Toshiba'nın elinde 1 yıl New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı 1 yıl Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor 1 yıl iPhone X sevkiyatları gelecek yıl Mart ayına kadar gecikebilir 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle 1 yıl Nvidia Volta sunucu pazarına hızlı bir giriş yaptı 1 yıl FCC radyo yongalarının aktif edilmesini istedi, Apple reddetti 1 yıl USB 3.2 standardı tamamlandı 1 yıl "Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı 1 yıl Android cihazlardaki kötü amaçlı yazılımlar yapay zekayla tespit edilecek 1 yıl Sprint drone'ları mini baz istasyonuna dönüştürüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim