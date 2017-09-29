Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil

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Bu yılın başından itibaren piyasa ve hisse değerini yüzde 50'nin üstünde artırmayı başaran Tesla, şu sıralar şirketin yeni otomobili olan Model 3'ün üretimi ve teslimatı için yoğun bir şekilde çalışıyor. Volkswagen, Mercedes, Toyota ve Mazda gibi şirketlerin elektrikli otomobil sektörüne yönelik yatırımlarına karşın halen sektörün lideri konumunda olan Tesla'da şu an için her şey yolunda gidiyor gibi görünse de açığa satış konusunda uzman olan, ABD'nin en başarılı yatırımcıları arasında gösterilen Jim Chanos'a göre şirket gelir elde etme açısından oldukça zor durumda.





Kazanç Tahminleri Sürekli Erteleniyor

2001 yılında iflas başvurusunda bulunan dünyanın en büyük enerji şirketlerinden olan Enron'un çöküşünü tahmin ederek önemli kazançlar elde eden başarılı yatırımcı Chanos, Bloomberg'e verdiği demeçte Tesla'nın yapısal olarak kazançlı olmayan bir şirket olduğunu dile getirdi. Tesla'nın kazanç hedeflerini tutturamadığını vurgulayan Chanos ''Üç yıl önce Tesla, bugün para kazanacağını öngörüyordu. Bugün ise 2020 yılına kadar para kazanacağını öngörüyor.'' dedi. Şirketin kazanç beklentilerini yine erteleyeceğini düşünen Chanos, Tesla'nın ilerleyen dönemlerde kazanç için 2025 yılını işaret edeceğini dile getirdi.





Otomobil üreticilerinin ciddi harcamalarla elektrikli otomobil piyasasına yöneldiğinin altını çizen Chanos; Tesla'nın iyi finanse edilmiş otomobil üreticileri ile rekabete gireceğini ve Tesla'nın bugüne kadarki en zorlu engelle karşı karşıya geleceğini ifade etti. Elon Musk'ın rakiplerinden bir adım önde olduğunu kabul eden Chanos, Model S'i beğense de Model 3 için aynı hissi taşımıyor. Araçtaki otonom teknolojisinin henüz istenilen seviyede olmadığını dile getiren Chanos, Model 3'ün yatırımcıları rahatlatmak için satışa sunulduğunu düşünüyor.





Elon Musk Endişeli Değil

Tabi otomobil dünyasının elektrikli ve otonom araçlara yönelmekte olduğunu düşünürsek Chanos'un rekabet konusundaki açıklamalarının gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte Elon Musk, rakip otomobil üreticilerinin hamleleri konusunda endişelenmiyor. Geçtiğimiz hafta Mercedes'in elektrikli otomobillere 1 milyar dolarlık yatırım yaptığı haberlerinin ardından Twitter'dan açıklama yapan Musk, bu miktarı yetersiz bulmuş ve bir sıfırın eksik olduğunu dile getirmişti.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-28/tesla-is-structurally-unprofitable-short-seller-chanos-says