Patriot, 3GB/s hızlarına ulaşan Hellfire PCIe SSD serisini tanıttı





Henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen profesyonel kullanıcılar üzerinde olumlu etkiler bırakan Patriot'un yeni PCIe tabanlı Hellfire SSD serisi, CES 2016 fuarında da kendisine yer buldu. Yeni seri, eriştiği veri transfer hızlarıyla rekabette avantaj sağlamaya çalışacak.





Patriot yıllardır SSD ürünleri satmasına rağmen, SATA arabirimini temel aldığı için veri transfer hızlarında da bazı kısıtlamalar bulunuyordu. Hellfire PCIe SSD serisi, firmanın PCIe tabanlı SSD sınıfına ilk adımı olacak. Seride MLC NAND bellek modülleri kullanılırken, Phison'un uçtan uca veri alanı koruması, güç kaybı koruması, AES 256-bit şifreleme gibi özellikler sunan PS5007-E7 kontrolcüsüne yer veriliyor.





Yapılan testlerde Hellfire PCIe SSD serisindeki 480GB kapasiteli modelin sürekli okuma hızlarında 3000MB/s, sürekli yazma hızlarında ise 2200MB/s maksimum seviyelerine ulaşıldığı görülmüş. Rastgele olarak ise yazma performansı 155 000 IOPS, okuma performansı 200 000 IOPS civarında gerçekleşiyor. Özellikle yüksek performans önem veren kullanıcılar için Patriot Hellfire PCIe SSD serisi iyi bir alternatif olabilir. Yeni seride 240GB, 480GB ve 960GB kapasite seçenekleri yer alacak.





Seride ayrıca M.2 PCIe formatında da ürünler var. Bu ürünlerde sürekli okuma hızları 2200MB/s, sürekli yazma hızları da 600MB/s olarak gerçekleşiyor. Yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi planlanan seri için henüz açıklanmış bir fiyat seviyesi mevcut değil.

http://www.tweaktown.com/news/49589/patriots-hellfire-pcie-based-ssd-capable-3gb-sec/index.html