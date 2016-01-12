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Patriot, 3GB/s hızlarına ulaşan Hellfire PCIe SSD serisini tanıttı

Yıllardır bellek ve depolama sürücüleri konusunda faaliyet gösteren Patriot, CES 2016 fuarında PCIe tabanlı SSD sınıfına ilk adımını Hellfire PCIe SSD serisi ile atıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Patriot, 3GB/s hızlarına ulaşan Hellfire PCIe SSD serisini tanıttı


Henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen profesyonel kullanıcılar üzerinde olumlu etkiler bırakan Patriot'un yeni PCIe tabanlı Hellfire SSD serisi, CES 2016 fuarında da kendisine yer buldu. Yeni seri, eriştiği veri transfer hızlarıyla rekabette avantaj sağlamaya çalışacak. 

Patriot yıllardır SSD ürünleri satmasına rağmen, SATA arabirimini temel aldığı için veri transfer hızlarında da bazı kısıtlamalar bulunuyordu. Hellfire PCIe SSD serisi, firmanın PCIe tabanlı SSD sınıfına ilk adımı olacak. Seride MLC NAND bellek modülleri kullanılırken, Phison'un uçtan uca veri alanı koruması, güç kaybı koruması, AES 256-bit şifreleme gibi özellikler sunan PS5007-E7 kontrolcüsüne yer veriliyor. 

Yapılan testlerde Hellfire PCIe SSD serisindeki 480GB kapasiteli modelin sürekli okuma hızlarında 3000MB/s, sürekli yazma hızlarında ise 2200MB/s maksimum seviyelerine ulaşıldığı görülmüş. Rastgele olarak ise yazma performansı 155 000 IOPS, okuma performansı 200 000 IOPS civarında gerçekleşiyor. Özellikle yüksek performans önem veren kullanıcılar için Patriot Hellfire PCIe SSD serisi iyi bir alternatif olabilir. Yeni seride 240GB, 480GB ve 960GB kapasite seçenekleri yer alacak. 

Seride ayrıca M.2 PCIe formatında da ürünler var. Bu ürünlerde sürekli okuma hızları 2200MB/s, sürekli yazma hızları da 600MB/s olarak gerçekleşiyor. Yılın ilk aylarında piyasaya sürülmesi planlanan seri için henüz açıklanmış bir fiyat seviyesi mevcut değil.  

http://www.tweaktown.com/news/49589/patriots-hellfire-pcie-based-ssd-capable-3gb-sec/index.html Yorum Yaz
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Prequel 3 yıl
Önemli olan M.2 hızı, onda da Samsung'u geçememiş. Pek de büyük başarı değil benim için. Gelecek M.2'de.
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underlater 3 yıl
m-satalar bari ucuzlayabilse de alınabilecek seviyeye inse :)
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lterlemez 3 yıl
Ortalama bir kullanıcının alabilmesi için daha çoook zamana ihtiyaç var. Bu tür ürünler, miktar olarak sabit disk üretim kapasitesine ulaşana kadar ucuzlamaz. Ayrıca dayanıklılık bakımından daha çok yol almaları lazım.
einhander
erken gelen adam hızlar gayet iyide artık fiyat, ömür ve boyuta da el atsınlar artık
ssd piyasasında fiyatlar emekleme hızında düşüyor ne zaman son kullanıcı şunları rahatlıkla satın alabılecek merak edıyorum.

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süvari 3 yıl
Fiyatlar biraz daha ulaşılabilir olsa çok kimse için harika olacakta.
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selahattın ısık 3 yıl
Marka ve seri isimleri de epey uyumlu olmuş...
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adam olun 3 yıl
hızlar gayet iyide artık fiyat, ömür ve boyuta da el atsınlar artık
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einhander 3 yıl adam olun
erken gelen adam

hızlar gayet iyide artık fiyat, ömür ve boyuta da el atsınlar artık

ssd piyasasında fiyatlar emekleme hızında düşüyor ne zaman son kullanıcı şunları rahatlıkla satın alabılecek merak edıyorum.
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