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Patriot 500MB/sn okuma ve yazma hızları sunan yeni SSD'lerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, yüksek performanslı modellerden oluşan Wildfire serisi yeni SSD depolama sürücülerini pazara sunmaya hazırlanıyor. NAND flash çiplerini kullanan yeni depolama sürücüleri, SandForce'un geliştirdiği yeni kontrol yongası SF-2200 ile 500MB/saniye hızında okuma ve yazma performansı sunabiliyorlar.

2.5-inç boyutunda olan ve 3,5-inç sürücü slotlarında kullanılmak üzere kurulum plakasının da verileceği SATA-III (SATA 6Gbps) destekli yeni depolama sürücülerinin, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile ikinci çeyrekte pazara giriş yapacakları belirtilirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa bilgi verilmedi.

Patriot'un mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Les Henry açıklamasında; "Wildfire, şimdiye kadar sunduğumuz en hızlı SSD sürücü. SF-2200 SSD işlemcisi ile SandForce harika bir mühendislik çalışması gerçekleştirirken, araştırma-geliştirme çalışmalarımızla tasarımı ayarladık işlemci ve flash belleğimiz arasındaki performansı maksimize ettik." dedi.


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Batuist 8 yıl
fiyatı çok yüksek olucaktır. yinede eskilerin fiyatlarının düşmesi için güzel bir gelişme..
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Pandemic 8 yıl
fiyatlar çok hızlı düşmez bence. SSD ler hız için alınıyor depolama için hala mekanik disklere muhtacız... Stok eritme dertleri yok mekanik disk üreticilerinin. Çünkü SSD ler hala depolama alanı olarak kullanılmak adına çok uzaktalar.
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7Mhz 8 yıl
Sata portunun yıllar süren rahatlığı ssd'ler ile bozulmuş olmalı. Hep bağlı bulunduğu teknolojinin ilerisindeydi ama artık koşmak zorunda. Herhalde bu yıl içinde sataIII sınırına dayanılır.
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Firaristt 8 yıl
güzel haber ancak fiyatları da bir o kadar yüksek olucaktır... şöyle 250-300MB/s yazma hızına sahip 240GB üzeri kapasiteye sahip uygun fiyatlı (350-450TL civarı) bir SSD çıkmıyor sürekli hızı yükseltiyorlar millet alamıyor..1!! fiyatlar uçuyor.. 250MB/s benim gibiler ve oyuncular için yeterde artar diye düşünüyorum kapasite olarakta 240GB civarında olsa ve fiyatı 450TL'i geçmeyecek bir SSD çıksa peynir ekmek gibi satar ama nerdeee...!!
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tahir40 8 yıl
Türkiyede bu HD bi bilgisayar parası eder... Bu teknolojinin ucuzlaması yıllar aldı, alacak :)
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LeßroN 8 yıl
okuma ve yazma kalitesinin fiyata yansıyacağını düşünmek bile moral bozucu
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DH Misafiri 8 yıl
SSD ler artık çığrından çıktı HDD RAID-0 ların pabucu dama atıldı fiyatlar makul seviyeye gelince almayı düşünüyorum. Artık Pc lerden daha fazla performans alacağız...
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Rock_Rage 8 yıl

DH Misafiri

SSD ler artık çığrından çıktı HDD RAID-0 ların pabucu dama atıldı fiyatlar makul seviyeye gelince almayı düşünüyorum. Artık Pc lerden daha fazla performans alacağız...


Galiba mekanik diskler ile yapılan raidin pabucu dama atıldı demek istediniz.Performans isteyen ssd ler ile raid yapar bak ozaman sen performansa

SAYGILARLA
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bkadem 8 yıl
Bu diskleri notebooklar için düşünürsek 500MB/saniye hızını sadece Intel'in sata 3 mimarili yeni sandy bridge chipseti destek veriyor, önceki nesil chipsetler ise sata 2 destekli olduğu için maksimum 300MB/saniye saniye hızlarına erişebilirler.
Yani anlayacağınız mevcut bir notebook'a taksanız bile o hızlları göremiyorsunuz.
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manyakurt 8 yıl

bkadem

Bu diskleri notebooklar için düşünürsek 500MB/saniye hızını sadece Intel'in sata 3 mimarili yeni sandy bridge chipseti destek veriyor, önceki nesil chipsetler ise sata 2 destekli olduğu için maksimum 300MB/saniye saniye hızlarına erişebilirler.

Yani anlayacağınız mevcut bir notebook'a taksanız bile o hızlları göremiyorsunuz.


Tamamen katılıyorum. Belki şöyle bir avantajı olabilir, şimdiki sata2 serisi ssd'lerin nerdeyse tamamı
belirttigi hızlara çıkmakta zorlanıyor yada çıkamıyor. Belki sata3 lü modellerde kullanılan gelişmiş teknoloji ile
daha fazla verim alınabilir. Tabi sata3 desteklenmedigi için yine sata2 sınırına takılacagız, yalnız önceki serilere göre
öngörülen read/write/4k lara erişmemiz yada geçmemiz mümkün.

Ama tabiki sata3 desteklilerin sata2 desteklilierle aynı fiyat yelpazesinde oldugunu varsayarsak makul gelebilr. :D
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manyakurt 8 yıl
notebook sahipleri için konuşuyorum, zaten kaçımızda sata3 destekli anakart var ki?
yani notebook için alınacaksa daha ucuz seviyede sata2 versiyonlarını almak daha mantıklı bence.
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umutarslan.com 8 yıl
dün 2tb hdd aldım 190 liraya insan bu paraya 64gb bile ssd alamayacağını bilince konuyu kapatası geliyo :D
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MxFxOx 8 yıl
ssd'lerin 64gb'lık olanları 200tl'ye verseler yeterli olurdu, en azından sistemi oraya kurardık.dizüstülere baya faydası olurdu.bu marka 64gb'ta en az 400 tl ister şimdi:(
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güneş__ 8 yıl
iyi guzelde asil ssd leri sattiran f/p orani umarim iyi bi fiyattan girer piyasaya
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