Patriot 500MB/sn okuma ve yazma hızları sunan yeni SSD'lerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, yüksek performanslı modellerden oluşan Wildfire serisi yeni SSD depolama sürücülerini pazara sunmaya hazırlanıyor. NAND flash çiplerini kullanan yeni depolama sürücüleri, SandForce'un geliştirdiği yeni kontrol yongası SF-2200 ile 500MB/saniye hızında okuma ve yazma performansı sunabiliyorlar.

2.5-inç boyutunda olan ve 3,5-inç sürücü slotlarında kullanılmak üzere kurulum plakasının da verileceği SATA-III (SATA 6Gbps) destekli yeni depolama sürücülerinin, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile ikinci çeyrekte pazara giriş yapacakları belirtilirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa bilgi verilmedi.

Patriot'un mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Les Henry açıklamasında; "Wildfire, şimdiye kadar sunduğumuz en hızlı SSD sürücü. SF-2200 SSD işlemcisi ile SandForce harika bir mühendislik çalışması gerçekleştirirken, araştırma-geliştirme çalışmalarımızla tasarımı ayarladık işlemci ve flash belleğimiz arasındaki performansı maksimize ettik." dedi.