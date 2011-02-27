Patriot 500MB/sn okuma ve yazma hızları sunan yeni SSD'lerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Patriot, yüksek performanslı modellerden oluşan Wildfire serisi yeni SSD depolama sürücülerini pazara sunmaya hazırlanıyor. NAND flash çiplerini kullanan yeni depolama sürücüleri, SandForce'un geliştirdiği yeni kontrol yongası SF-2200 ile 500MB/saniye hızında okuma ve yazma performansı sunabiliyorlar.
2.5-inç boyutunda olan ve 3,5-inç sürücü slotlarında kullanılmak üzere kurulum plakasının da verileceği SATA-III (SATA 6Gbps) destekli yeni depolama sürücülerinin, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile ikinci çeyrekte pazara giriş yapacakları belirtilirken, son kullanıcı satış fiyatları hakkındaysa bilgi verilmedi.
Patriot'un mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı Les Henry açıklamasında; "Wildfire, şimdiye kadar sunduğumuz en hızlı SSD sürücü. SF-2200 SSD işlemcisi ile SandForce harika bir mühendislik çalışması gerçekleştirirken, araştırma-geliştirme çalışmalarımızla tasarımı ayarladık işlemci ve flash belleğimiz arasındaki performansı maksimize ettik." dedi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galiba mekanik diskler ile yapılan raidin pabucu dama atıldı demek istediniz.Performans isteyen ssd ler ile raid yapar bak ozaman sen performansa
SAYGILARLA
Yani anlayacağınız mevcut bir notebook'a taksanız bile o hızlları göremiyorsunuz.
Tamamen katılıyorum. Belki şöyle bir avantajı olabilir, şimdiki sata2 serisi ssd'lerin nerdeyse tamamı
belirttigi hızlara çıkmakta zorlanıyor yada çıkamıyor. Belki sata3 lü modellerde kullanılan gelişmiş teknoloji ile
daha fazla verim alınabilir. Tabi sata3 desteklenmedigi için yine sata2 sınırına takılacagız, yalnız önceki serilere göre
öngörülen read/write/4k lara erişmemiz yada geçmemiz mümkün.
Ama tabiki sata3 desteklilerin sata2 desteklilierle aynı fiyat yelpazesinde oldugunu varsayarsak makul gelebilr. :D
yani notebook için alınacaksa daha ucuz seviyede sata2 versiyonlarını almak daha mantıklı bence.