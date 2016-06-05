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Patriot, düşük maliyetli SSD ürünlerini duyurdu

SSD sektörünün önemli isimlerinden olan Patriot, Computex 2016 fuarına uygun fiyatlı SSD serisini getirdi. Özellikle 128GB ve 512GB kapasiteli modeller en ucuz SSD listesinin zirvesine oynamaya aday.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,5b
1
18
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde SSD üreticilerinin 3D NAND bellek modüllerine yönelerek daha hızlı ve daha yenilikçi ürünler ortaya koyduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, alt seviyeye yönelik artan bir ilgi söz konusu. Toshiba, Intel, AMD, Kingston gibi firmaların ardından Patriot da düşük maliyetli ürünlere yöneliyor.

Maliyet düşürmek için üreticiler TLC NAND bellek modülleri tercih etmek zorunda. Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Xeon E3-1500 v5 serisi duyuruldu"

Firmanın Computex 2016 fuarına getirdiği yeni Spark serisi, çok uygun fiyatlarda tüketiciye SSD ürünleri sunmayı amaçlıyor. Phison S11 kontrolcüsünü kullanan seri, yazma hızları olarak 500MB/s, okuma hızları olarak 555MB/s seviyelerine çıkabiliyor.

2.5 inçlik 7mm formatında geliştirilen seride, 128GB, 256GB ve 512GB depolama kapasiteleri yer alıyor. 128GB kapasiteli model 35$ iken, 256GB kapasiteli model 57$, 512GB kapasiteli model ise 105$ fiyat etiketine sahip. Özellikle 128GB ve 512GB kapasiteli modeller pazardaki en ucuz SSD listesinin zirvesine oynamaya aday. Patriot Memory Spark serisinin sonbahar aylarında piyasaya çıkacağı belirtiliyor. 

 

https://patriotmemory.com/news/press-releases/patriot-announces-new-spark-ssd/ Yorum Yaz
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cangunner 3 yıl en beğenilen
256GB için günde 10GB veri yazılıp silinse yaklaşık 23yıl ömrü var :)
Çok güzel bence. HDD alacağıma TLC bir SSD alırım.
Ve haberde yazılan "en düşük performans" ibaresini de kaldırırsanız sevinirim. Ortalama bi MLC veya SLC SSD de o değerleri veriyor.
256GB için günde 10GB veri yazılıp silinse yaklaşık 23yıl ömrü var :)Çok güzel bence. HDD alacağıma TLC bir SSD alırım.Ve haberde yazılan "en düşük pe...
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DH Misafiri 2 yıl
Patriot Spark 512 GB SSD 540/560 kullanan varmı arkadaşlar ürün hakkında bilgi verecek arkadaş var mı
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hayrikocas 2 yıl
Patriot Spark 512 GB SSD 540/560 kullanan varmı arkadaşlar
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gs09gs09 3 yıl
duyurdu derken ülkemize geldiyse alalım :D ssd alcaktım bu aralar iyi olur bu fiyat
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V4LKyR 3 yıl
Fiyatlar MÜKEMMEL! Mutlu oldum şimdi. :)
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mavizaman 3 yıl
ben günde 30gb veri yazdığıma güvenemiyorum ssdlere ömrü konusunda olumsuz konuşmalardan ötürü aslında çağ atlamış gibi oluyor performans farkı bakımından.
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Das Boot 3 yıl
Nihayet hdd fiyatlarına yaklaştılar.
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simbolmina 3 yıl
fifo
256GB için piyasada daha uygun hangisi var ki?

Amazon'da 60 dolar civarında bir çok markadan 256 GB ssd alınabiliyor. Onu da 50 dolar seviyesine indirebilselerdi şahane olurdu.
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TevfikBGunes 3 yıl
devrimdoga
cangunner256GB için günde 10GB veri yazılıp silinse yaklaşık 23yıl ömrü var :)Çok güzel bence. HDD alacağıma TLC bir SSD alırım. Ve haberde yazılan en düşük performans ibaresini de kaldırırsanız sevinirim. Ortalama bi MLC veya SLC SSD de o değerleri veriyor.
can hocama katılıyorum samsung 950 ortalama ssd serisi ve bu modelin performansından bir tık daha iyi, o yüzden performansı en düşük ibaresi doğru değil gibi geldi bana da

Random IOPS değerleri haberde olmadığı için direkt olarak hız karşılaştırması yapmak mantıksız.Neden bu değerler haberde yer almıyor onuda anlayamadım?
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Barni Moloztaş 3 yıl
İyiymiş
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fifo 3 yıl
256GB için piyasada daha uygun hangisi var ki?
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devrimdoga 3 yıl
cangunner
256GB için günde 10GB veri yazılıp silinse yaklaşık 23yıl ömrü var :)Çok güzel bence. HDD alacağıma TLC bir SSD alırım. Ve haberde yazılan en düşük performans ibaresini de kaldırırsanız sevinirim. Ortalama bi MLC veya SLC SSD de o değerleri veriyor.

can hocama katılıyorum samsung 950 ortalama ssd serisi ve bu modelin performansından bir tık daha iyi, o yüzden performansı en düşük ibaresi doğru değil gibi geldi bana da
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