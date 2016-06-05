Patriot, düşük maliyetli SSD ürünlerini duyurdu

Son dönemde SSD üreticilerinin 3D NAND bellek modüllerine yönelerek daha hızlı ve daha yenilikçi ürünler ortaya koyduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, alt seviyeye yönelik artan bir ilgi söz konusu. Toshiba, Intel, AMD, Kingston gibi firmaların ardından Patriot da düşük maliyetli ürünlere yöneliyor.

Maliyet düşürmek için üreticiler TLC NAND bellek modülleri tercih etmek zorunda. Bir hücreye 3-bitlik veri sığdıran TLC NAND bellek modülleri, sektörün en az maliyetli ve en düşük performans sergileyen bellek modülleri olarak biliniyor. Hücre başı 3000-5000 yazma-silme döngüsü sunan modüller, ayrıca uzun ömür konusunda da biraz geri kalıyor.

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Firmanın Computex 2016 fuarına getirdiği yeni Spark serisi, çok uygun fiyatlarda tüketiciye SSD ürünleri sunmayı amaçlıyor. Phison S11 kontrolcüsünü kullanan seri, yazma hızları olarak 500MB/s, okuma hızları olarak 555MB/s seviyelerine çıkabiliyor.

2.5 inçlik 7mm formatında geliştirilen seride, 128GB, 256GB ve 512GB depolama kapasiteleri yer alıyor. 128GB kapasiteli model 35$ iken, 256GB kapasiteli model 57$, 512GB kapasiteli model ise 105$ fiyat etiketine sahip. Özellikle 128GB ve 512GB kapasiteli modeller pazardaki en ucuz SSD listesinin zirvesine oynamaya aday. Patriot Memory Spark serisinin sonbahar aylarında piyasaya çıkacağı belirtiliyor.