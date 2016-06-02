Intel Xeon E3-1500 v5 serisi duyuruldu

Önceki neslin profesyonellere yönelik işlemci ailesinden sonra Intel, Skylake mimarisine geri geldi ve bu kez iş istasyonlarına yönelik olarak Xeon E3-1500 v5 işlemci serisini duyurdu. Intel yeni seride, çoklu ortam dosyalarının akıcı bir şekilde oynatılmasına ağırlık veriyor.

2020 yılında, internet trafiğinin yüzde 80’inin video odaklı olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca her geçen gün sanal gerçeklik gibi yeni trendlerin ortaya çıkması, 4K videolar, geleceğin 8K video trendi, 360 derece videolar, video portalları çok büyük miktarda grafik gücü gerektirmeye başladı. Intel de bu trendleri göz ardı etmiyor.

Yenilikler

Yeni işlemci ailesinde Skylake mimarisinin avantajları açık bir şekilde görülebiliyor. Üretim geometrisi tarafında yapılan iyileştirmeler, çeşitli yazılım optimizasyonları; Broadwell tabanlı nesil de 14nm olmasına rağmen, ciddi enerji tüketim farkları ortaya çıkarıyor. İşlemciye göre yüzde 30’a kadar azalan ısıl tasarım değerleri mevcut.

Grafik tarafında da yeni bir entegre birim görüyoruz. Iris Pro P580 ve P550 grafik birimleri, yeni serinin yüklerini omuzlayacak. Belirli senaryolarda yüzde 20-25 arasında performans artışı sağlayan grafik birimleri, gerçek zamanlı HEVC işleme ile aynı anda iki adet Full HD veya 4K 30fps video akışlarını kaldırabiliyor. Grafik birimleri 72 işlem birimine sahip ve 1.1GHz hızlarına kadar tırmanabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Grafik birimleri üzerinde sanallaştırma yapabilmek de mümkün. GVT-d seçeneğinde, ağır işlemler için sistem grafik birimini tek bir sanal makine için hazır hale getiriyor. GVT-g seçeneğinde ise farklı uygulamalar ve kullanıcılar için 7 adede kadar sanal makine oluşturulabiliyor. GVT-s ise belirli uygulamaların simültane olarak fazla sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmasını sağlıyor.

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İşlemci tarafında ise 3 adet Intel E3 v5 işlemciyi takabildiğiniz sanal işlem hızlandırıcı- VCA, yongaların sonradan ihtiyaca göre programlanabilmesini sağlayan Altera Arria 10 FPGA entegrasyonu gibi yenilikler yer alıyor.

Yeni işlemciler, Intel C326 çipsetini kullanıyor. Intel C326 çipseti anakarta BGA olarak yerleştiriliyor. DDR4 desteği, üçüncü nesil PCH, 6 adede kadar 6Gbps SATA portu, 6 adede kadar USB 3.0 portu ve 8 adede kadar USB 2.0 portu desteği sunuluyor.

İşlemciler

Xeon E3-1500 v5 işlemci ailesi üst ve alt seviye olmak üzere iki gruba ayrılmış. İlk grubun çekirdek hızları ve ısıl tasarım değerleri biraz daha yüksek. İkinci grup ise ana akıma hitap ettiği için biraz daha enerji tasarrufuna odaklanıyor. Bununla birlikte, grafik tarafında eşit bir dağılım söz konusu.

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İşlemciler 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyor. Hızlar 3.9GHz seviyesine çıkarken, eDRAM Seviye 4 önbellek 128MB boyutunda ve 35W-65W arasında değişen ısıl tasarım değerleri yer alıyor. Tüm seride 64GB DDR4 2100MHz RAM desteği sunuluyor. Seride 1585 ve 1565 modelleri üst seviye için, 1578 ve 1558 modelleri de alt seviye için ayrılmış. İşlemciler önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.