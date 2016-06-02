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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Xeon E3-1500 v5 serisi duyuruldu

Yaz ayları ile birlikte piyasayı yoğun bir işlemci bombardımanına tutan Intel, Broadwell-E serisinden sonra Skylake tabanlı Xeon E3-1500 v5 işlemci serisini de resmiyete kavuşturdu.
2 yıl
4,8b
1
4
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Önceki neslin profesyonellere yönelik işlemci ailesinden sonra Intel, Skylake mimarisine geri geldi ve bu kez iş istasyonlarına yönelik olarak Xeon E3-1500 v5 işlemci serisini duyurdu. Intel yeni seride, çoklu ortam dosyalarının akıcı bir şekilde oynatılmasına ağırlık veriyor.

2020 yılında, internet trafiğinin yüzde 80’inin video odaklı olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca her geçen gün sanal gerçeklik gibi yeni trendlerin ortaya çıkması, 4K videolar, geleceğin 8K video trendi, 360 derece videolar, video portalları çok büyük miktarda grafik gücü gerektirmeye başladı. Intel de bu trendleri göz ardı etmiyor.

Yenilikler

Yeni işlemci ailesinde Skylake mimarisinin avantajları açık bir şekilde görülebiliyor. Üretim geometrisi tarafında yapılan iyileştirmeler, çeşitli yazılım optimizasyonları; Broadwell tabanlı nesil de 14nm olmasına rağmen, ciddi enerji tüketim farkları ortaya çıkarıyor. İşlemciye göre yüzde 30’a kadar azalan ısıl tasarım değerleri mevcut.

Grafik tarafında da yeni bir entegre birim görüyoruz. Iris Pro P580 ve P550 grafik birimleri, yeni serinin yüklerini omuzlayacak. Belirli senaryolarda yüzde 20-25 arasında performans artışı sağlayan grafik birimleri, gerçek zamanlı HEVC işleme ile aynı anda iki adet Full HD veya 4K 30fps video akışlarını kaldırabiliyor. Grafik birimleri 72 işlem birimine sahip ve 1.1GHz hızlarına kadar tırmanabiliyor.

 

Intel Xeon E3-1500 v5 serisi duyuruldu
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Grafik birimleri üzerinde sanallaştırma yapabilmek de mümkün. GVT-d seçeneğinde, ağır işlemler için sistem grafik birimini tek bir sanal makine için hazır hale getiriyor. GVT-g seçeneğinde ise farklı uygulamalar ve kullanıcılar için 7 adede kadar sanal makine oluşturulabiliyor. GVT-s ise belirli uygulamaların simültane olarak fazla sayıda kullanıcı tarafından paylaşılmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel Broadwell-E işlemciler resmiyet kazandı"

İşlemci tarafında ise 3 adet Intel E3 v5 işlemciyi takabildiğiniz sanal işlem hızlandırıcı- VCA, yongaların sonradan ihtiyaca göre programlanabilmesini sağlayan Altera Arria 10 FPGA entegrasyonu gibi yenilikler yer alıyor.

Yeni işlemciler, Intel C326 çipsetini kullanıyor. Intel C326 çipseti anakarta BGA olarak yerleştiriliyor. DDR4 desteği, üçüncü nesil PCH, 6 adede kadar 6Gbps SATA portu, 6 adede kadar USB 3.0 portu ve 8 adede kadar USB 2.0 portu desteği sunuluyor.

İşlemciler

Xeon E3-1500 v5 işlemci ailesi üst ve alt seviye olmak üzere iki gruba ayrılmış. İlk grubun çekirdek hızları ve ısıl tasarım değerleri biraz daha yüksek. İkinci grup ise ana akıma hitap ettiği için biraz daha enerji tasarrufuna odaklanıyor. Bununla birlikte, grafik tarafında eşit bir dağılım söz konusu.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

İşlemciler 4 çekirdek ve 8 izlek birimi taşıyor. Hızlar 3.9GHz seviyesine çıkarken, eDRAM Seviye 4 önbellek 128MB boyutunda ve 35W-65W arasında değişen ısıl tasarım değerleri yer alıyor. Tüm seride 64GB DDR4 2100MHz RAM desteği sunuluyor. Seride 1585 ve 1565 modelleri üst seviye için, 1578 ve 1558 modelleri de alt seviye için ayrılmış. İşlemciler önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.


http://www.tomshardware.com/news/intel-xeon-e3-1500-v5-igp,31918.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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Grand_Alexander 2 yıl en beğenilen
gülsem mi ağlasam mı Xeon E"3" (ÜÇ / üç / three) diyorsun sonra diyorsun ki "...üst seviye..." bunun E5'i E7'si yok mu onlar hangi seviye'ye peki
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V4LKyR 2 yıl
Grand_Alexander
gülsem mi ağlasam mı Xeon E3 (ÜÇ / üç / three) diyorsun sonra diyorsun ki ...üst seviye... bunun E5i E7si yok mu onlar hangi seviyeye peki

Sakın Xeon E3 (üç/three/trois/tri/san/drei) ailesi içerisinde bir gruplandırma yapmış olmasın? E5 (beş/five/cinq/penta/wu/fünf) veya E7'yi (yedi/seven/sept/hepta/qi/sieben) işin içine katmayarak yani...?
Mümkün olabilir mi sence?
1 Yanıt Yanıtla
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Grand_Alexander 2 yıl V4LKyR
V4LKyR

Grand_Alexander

gülsem mi ağlasam mı Xeon E3 (ÜÇ / üç / three) diyorsun sonra diyorsun ki ...üst seviye... bunun E5i E7si yok mu onlar hangi seviyeye peki


Sakın Xeon E3 (üç/three/trois/tri/san/drei) ailesi içerisinde bir gruplandırma yapmış olmasın? E5 (beş/five/cinq/penta/wu/fünf) veya E7'yi (yedi/seven/sept/hepta/qi/sieben) işin içine katmayarak yani...?


Mümkün olabilir mi sence?

Allah Allah... kim bilir belkide öyledir... ne bileyim belki acaba neyse nasip kısmet hayırlısı olduğu kadar olmadığı kader...
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Grand_Alexander 2 yıl en beğenilen
gülsem mi ağlasam mı Xeon E"3" (ÜÇ / üç / three) diyorsun sonra diyorsun ki "...üst seviye..." bunun E5'i E7'si yok mu onlar hangi seviye'ye peki
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Firaristt 2 yıl
Xeon işlemcilerin ana akım(mainstream) kitleye hitap ettiği ne zaman görülmüş? Haberin son paragrafını düzeltirseniz iyi olur.
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