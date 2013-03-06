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Patriot'tan 80 MB/sn transfer hızına ulaşabilen mini USB 3.0 bellek: SuperSonic Mini

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Patriot'tan 80 MB/sn transfer hızına ulaşabilen mini USB 3.0 bellek: SuperSonic Mini
Bellek kartı, USB bellek ve harici sabit disk gibi veri depolama çözümlerine imza atan Patriot, yeni USB belleği SuperSonic Mini'yi tanıttı.
Yalnızca 1.5 gram ağırlığında tasarlanan SuperSonic Mini, USB 3.0 arayüzüne destek veren piyasadaki en küçük USB belleklerden bir tanesi olarak nitelendiriliyor.
SuperSonic Mini'de, ihtiyaca göre 16 GB'lık ve 32 GB'lık kapasite seçenekleri sunulmuş durumda. Saniyede 80 MB'a varan veri transfer hızına ulaşabilen USB belleğin 16 GB'lık modeli 19.99$'dan; 32 GB'lık modeli ise 29.99$'dan satılacak. Patriot'ın satışlara önümüzdeki nisan ayından itibaren başlaması bekleniyor. 

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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
16 GB belleği gidip millet A101'den Bim'den 15 liraya alıyor, anladık sen USB3 çıkardın da fiyatında bir mantık anlam gerçeklik olsun, USB3 alacak olan 32 GB alır zaten ona 29$ fiyat basmışsın, burda satsa kaç olacak onu da kestirmek zor.
16 GB belleği gidip millet A101'den Bim'den 15 liraya alıyor, anladık sen USB3 çıkardın da fiyatında bir mantık anlam gerçeklik olsun, USB3 alacak olan 32 GB al...
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1963bursa 6 yıl
Ne USB3'müş kardeşim kaç yıl geçti halen USB2 üretimini durduramadı, fiyat farkına bak çay demle. usb2 16 GB 15 lirayken 19$'a usb3 satacak, cin sanıyorlar kendilerini.
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ReCoMaX 6 yıl
iyi.
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hacı.basat 6 yıl
29 dolar 32 GB USB3, o fiyata 64 GB USB2 var amazonda, hangisini alırım, 64GB olanı alırım, kördii abartmayın fiyatı.
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londoner23 6 yıl
takıntılı insanların talep edeceği bi ürün olur...
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H34RTL3SS 6 yıl
baba_mustafa
16 GB belleği gidip millet A101den Bimden 15 liraya alıyor, anladık sen USB3 çıkardın da fiyatında bir mantık anlam gerçeklik olsun, USB3 alacak olan 32 GB alır zaten ona 29$ fiyat basmışsın, burda satsa kaç olacak onu da kestirmek zor.

yorumsuz :)
bime yeni bellekler gelmiş die duydum kaçırmamak lazım !¿...
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abdulmusavvir 6 yıl en beğenilen
16 GB belleği gidip millet A101'den Bim'den 15 liraya alıyor, anladık sen USB3 çıkardın da fiyatında bir mantık anlam gerçeklik olsun, USB3 alacak olan 32 GB alır zaten ona 29$ fiyat basmışsın, burda satsa kaç olacak onu da kestirmek zor.
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