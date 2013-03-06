Patriot'tan 80 MB/sn transfer hızına ulaşabilen mini USB 3.0 bellek: SuperSonic Mini

Bellek kartı, USB bellek ve harici sabit disk gibi veri depolama çözümlerine imza atan Patriot, yeni USB belleği SuperSonic Mini'yi tanıttı.

Yalnızca 1.5 gram ağırlığında tasarlanan SuperSonic Mini, USB 3.0 arayüzüne destek veren piyasadaki en küçük USB belleklerden bir tanesi olarak nitelendiriliyor.



SuperSonic Mini'de, ihtiyaca göre 16 GB'lık ve 32 GB'lık kapasite seçenekleri sunulmuş durumda. Saniyede 80 MB'a varan veri transfer hızına ulaşabilen USB belleğin 16 GB'lık modeli 19.99$'dan; 32 GB'lık modeli ise 29.99$'dan satılacak. Patriot'ın satışlara önümüzdeki nisan ayından itibaren başlaması bekleniyor.