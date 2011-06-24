PayPal üzerinden yapılan mobil ödemeler 2011 yılında 3 milyar dolara ulaşacak





İnternet büyüdükçe internet üzerinden hizmet veren sistemler de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu sistemlerden birisi hiç şüphesiz PayPal. İnternet üzerinden kolayca ödeme yapma imkanı sunan PayPal ayrıca mobil platformlarda da en çok tercih edilen sistemlerden. 1998 yılında kurulan şirket 2002 yılında eBay tarafından 1.5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.

Hızlı ve kolay para aktarımı ile ön plana çıkan PayPal mobil ödeme alanında 2010 yılı sonlarında açıkladığı 2011yılındaki 1.5 milyar dolarlık aktarım tahminini şimdi iki katına çıkardı.

8 milyon müşteri mobil cihazlarından düzenli olarak PayPal kullanarak sipariş veriyor. Mart ayında PayPal üzerinden günde 6 milyon dolarlık alışveriş yapılırken Haziran itibariyle bu miktar 10 milyon dolara çıktı. Bu artış nedeniyle PayPal da 2011 yılı beklentilerini artırdı. Firma 2011 yılı için toplamda 3 milyar dolarlık mobil alışveriş bekliyor. Özellikle mobil işletim sistemleri için geliştirilen PayPal uygulamalarının milyonlarca kez indirilmesi bunu etkileyen yegane faktör.

Masaüstü alanda ise PayPal yaklaşık 100 milyon müşteriye sahip. Her ay 1 milyon kişi PayPal'a üye oluyor. PayPal üzerinden yapılan ödemelerin toplamı yıllık 22.5 milyar dolara ulaşmış durumda. 2010 yılında ise firma 1 milyar dolara yakın gelir elde etmişti. Bu işten en karlı çıkan da tabiki eBay oluyor. PayPal sayesinde firma 2010 yılında gelirlerini %22 artırarak 9 milyar dolara çıkardı.

Online ödeme alanında 2011 yılı, PayPal için sıkı bir rekabetin habercisi olabilir. Google'ın yeni Wallet hizmeti ve bölgesel hizmet veren Square firması PayPal'ı oldukça zorlayacak.