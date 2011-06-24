Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal üzerinden yapılan mobil ödemeler 2011 yılında 3 milyar dolara ulaşacak

7 yıl
2,3b
1
5
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İnternet büyüdükçe internet üzerinden hizmet veren sistemler de her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu sistemlerden birisi hiç şüphesiz PayPal. İnternet üzerinden kolayca ödeme yapma imkanı sunan PayPal ayrıca mobil platformlarda da en çok tercih edilen sistemlerden. 1998 yılında kurulan şirket 2002 yılında eBay tarafından 1.5 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.
Hızlı ve kolay para aktarımı ile ön plana çıkan PayPal mobil ödeme alanında 2010 yılı sonlarında açıkladığı 2011yılındaki 1.5 milyar dolarlık aktarım tahminini şimdi iki katına çıkardı. 
8 milyon müşteri mobil cihazlarından düzenli olarak PayPal kullanarak sipariş veriyor. Mart ayında PayPal üzerinden günde 6 milyon dolarlık alışveriş yapılırken Haziran itibariyle bu miktar 10 milyon dolara çıktı. Bu artış nedeniyle PayPal da 2011 yılı beklentilerini artırdı. Firma 2011 yılı için toplamda 3 milyar dolarlık mobil alışveriş bekliyor. Özellikle mobil işletim sistemleri için geliştirilen PayPal uygulamalarının milyonlarca kez indirilmesi bunu etkileyen yegane faktör.
Masaüstü alanda ise PayPal yaklaşık 100 milyon müşteriye sahip. Her ay 1 milyon kişi PayPal'a üye oluyor. PayPal üzerinden yapılan ödemelerin  toplamı yıllık 22.5 milyar dolara ulaşmış durumda. 2010 yılında ise firma 1 milyar dolara yakın gelir elde etmişti. Bu işten en karlı çıkan da tabiki eBay oluyor. PayPal sayesinde firma 2010 yılında gelirlerini %22 artırarak 9 milyar dolara çıkardı.
Online ödeme alanında 2011 yılı, PayPal için sıkı bir rekabetin habercisi olabilir. Google'ın yeni Wallet hizmeti ve bölgesel hizmet veren Square firması PayPal'ı oldukça zorlayacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
X-FI 7 yıl
I love paypal. çok ödeme yaptım ama keşke gittigidiyor.comda girse şu paypal işine daha çok şey alacağım kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
şerefsizler fileserve otomatik olarak 23 lira çekmiş üyelikte uzamadı iptal ettim ama param gelmedi arada kaynattılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
séquestre 7 yıl
Paypal iyi bir sistem oturttu daha çok kazanırlar ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gamershell 7 yıl
Türkiyede ki yurtdışı engelini kaldırmadıkları sürece Türkiye'den büyük şeyler beklemesinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 7 yıl
şu paypal sistemi hacklense ve kredi kartlarını ele geçirseler, vay anam vay babam olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: Sony'nin 3 Boyutlu Dizüstü Bilgisayarı Vaio 3D VPCF21Z1E video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim