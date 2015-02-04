Pebble akıllı saatleri 1 milyon satış barajını aştı

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Kickstarter projesi olarak başlayan Pebble yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Diğer akıllı saatlerden pil süresi ile ayrılan cihaz elektronik mürekkep ekranıyla 1 haftaya kadar pil süresi sunabiliyor.Büyük ilgi gören akıllı saatin satış rakamı 1 milyonu aştığı ve bu rakamın yarısının son 9 ay içerisinde satıldığı açıklandı. Satışların özellikle bu dönemde hızlı yükselişe geçmesinde fiyat indirimini, saate verilen yazılımsal destek gibi konuların etkili olduğu söyleniyor. Akıllı saat için 25 bine yakın geliştiricinin 6 binden fazla uygulama geliştirmesi dikkat çekiyor.Apple Smartwacth'ın Nisan ayında satışa çıkacağını açıklarken Google tarafında ise Android Wear için geliştirmeler sürüyor. Kendi platformunu kullanan Pebble ise teknoloji devleri ile mücadele etmeyi çoktan göze almış durumda.Ayrıca şirketin CEO'su Eric Migicovsky, The Verge sitesine yaptığı açıklamada yeni ürünün geliştirilmeye devam ettiğini, daha önce akıllı saatlerde ve telefonlarda kullanılmamış bir platformun kullanılacağını söyledi. Yeni akıllı saat 2015 yılı içinde piyasada olacak.