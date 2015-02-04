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Pebble akıllı saatleri 1 milyon satış barajını aştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Pebble akıllı saatleri 1 milyon satış barajını aştı
Kickstarter projesi olarak başlayan Pebble yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Diğer akıllı saatlerden pil süresi ile ayrılan cihaz elektronik mürekkep ekranıyla  1 haftaya kadar pil süresi sunabiliyor.
Büyük ilgi gören akıllı saatin satış rakamı 1 milyonu aştığı ve bu rakamın yarısının son 9 ay içerisinde satıldığı açıklandı. Satışların özellikle bu dönemde hızlı yükselişe geçmesinde fiyat indirimini, saate verilen yazılımsal destek gibi konuların etkili olduğu söyleniyor. Akıllı saat için 25 bine yakın geliştiricinin 6 binden fazla uygulama geliştirmesi dikkat çekiyor.

Apple Smartwacth'ın Nisan ayında satışa çıkacağını açıklarken Google tarafında ise Android Wear için geliştirmeler sürüyor. Kendi platformunu kullanan Pebble ise teknoloji devleri ile mücadele etmeyi çoktan göze almış durumda.Ayrıca şirketin CEO'su Eric Migicovsky, The Verge sitesine yaptığı açıklamada yeni ürünün geliştirilmeye devam ettiğini, daha önce akıllı saatlerde ve telefonlarda kullanılmamış bir platformun kullanılacağını söyledi. Yeni akıllı saat 2015 yılı içinde piyasada olacak.
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mission complete 4 yıl
Peki fiyat araliklari fazla fakat ozelikleri arasinda cok bi fark varmi ?
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Piyanist81 4 yıl
Güzelmiş.
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lido 4 yıl
Steel olan güzel de 500 lira da az para değil yani
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mission complete 4 yıl
internetden bakamadimda bu saatlerin fiyat araligi nedir ?
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Okisht 4 yıl mission complete
mission complete

internetden bakamadimda bu saatlerin fiyat araligi nedir ?

99 dolar ve 199 dolarlık iki modeli mevcut
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Xloud 4 yıl
Tasarım berbat
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Şu tipsiz şey nasıl sattı anlamadım gitti
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doctor_bey 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149
Şu tipsiz şey nasıl sattı anlamadım gitti

Keşke bir kere kullanma fırsatı bulsanızda şu güzel cihaza şu lafı söylediğiniz için pişman olsanız

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umut_baris 4 yıl Guest-FA9189F46
Montblanc 149

Şu tipsiz şey nasıl sattı anlamadım gitti




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GenkaNuan 4 yıl
bizim ülkeye gelmezki boyle şeyler vestel yapsa bari:d
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