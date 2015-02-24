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Pebble'ın yeni renkli ekranlı saati yanlışlıkla sızdırıldı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Pebble'ın yeni renkli ekranlı saati yanlışlıkla sızdırıldı

Elektronik mürekkep kullanan ekranlarıyla oldukça popüler bir akıllı saat olan Pebble'ın en büyük özelliği düşük güç tüketimi sayesinde bir haftaya varan pil ömrü sunabilmesi. Kickstarter projesi olarak başlayıp daha sonra büyük başarıya imza atan Pebble'ın sitesinde bir geri sayım bulunuyor ve bu geri sayım bugün (24 Şubat) Türkiye saatiyle 17.00'da sona erecek. Şirketin yeni saatini tanıtması beklenirken web sitesindeki bir açık ile yeni saatin sızdırıldığı iddia ediliyor.

Şirketin bu kez ekranda elektronik mürekkep değil elektronik kağıt teknolojisi kullanacağı iddia ediliyor. Sızdırılan tasarımda da sarı ve beyaz gibi renklerin olduğu görülüyor. Ayrıca fotoğrafa bakılırsa akıllı saat yine kenardaki tuşlarla kontrol edilecek ve dokunmatik bir ekran bulundurmayacak. Ancak kasası incelen ve ekranı daha parlak olması beklenen cihazın pil süresinin arttırılacağı da iddialar arasında.  Yine Kickstarter projesiyle satışa sunulması beklenen cihazın 199 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
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bestofMd 4 yıl
Bu ne şimdi
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Dehadar 4 yıl
Bu pebble'ın numarıası nedir anlayamadım gıcık animasyonları olan yapmacık bir saat gibi geliyor bana neden bu kadar konuşluyor anlam veremedim.Elektronik mürekkeb dediğiniz nedir yararları nedir bu pebble'ı özel kılan ne açıklayabilecek varsa memnun olurum.

Edit: Biraz araştırma yaptım e-ink(elektronik mürekkeb) benzeri bir teknoloji kullandığı için gün ışığında yüzde yüz verim alabiliyorsunuz tek numarası bu anlayacağınız.Birde tahminen pili diğer akıllı saatlere göre daha uzun süre dayanıyor(1 hafta gibi bir süre)
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muratkaya 4 yıl
Elektronik mürekkep yerine elektronik kağıt kullanacakmış. Yanında elektronik dolma kalemle gelecekmuş :)
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smart1978 4 yıl
Pahali..
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Fenomenon 4 yıl
Yine 99$ olsa tamam da 200$ verip bu saat alınmaz.
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*siteci* 4 yıl
Ya tek beklentim şu kenar çerçeveleri inceltmeleriydi ama yine ön yüzün yarısından fazlası çerçeve olmuş. Ayrıca renkli e-ink ekranlar mevcut, hatta ikinci nesili çıkalı 2 sene oluyor.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Fiyatı ucuz her platform ile uyumlu pebble in Çelik modeli dışındaki diğer modellerini Hiç sevmiyorum nasıl Tasarımcı bunlar
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