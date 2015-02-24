Pebble'ın yeni renkli ekranlı saati yanlışlıkla sızdırıldı

Şirketin bu kez ekranda elektronik mürekkep değil elektronik kağıt teknolojisi kullanacağı iddia ediliyor. Sızdırılan tasarımda da sarı ve beyaz gibi renklerin olduğu görülüyor. Ayrıca fotoğrafa bakılırsa akıllı saat yine kenardaki tuşlarla kontrol edilecek ve dokunmatik bir ekran bulundurmayacak. Ancak kasası incelen ve ekranı daha parlak olması beklenen cihazın pil süresinin arttırılacağı da iddialar arasında. Yine Kickstarter projesiyle satışa sunulması beklenen cihazın 199 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.
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Edit: Biraz araştırma yaptım e-ink(elektronik mürekkeb) benzeri bir teknoloji kullandığı için gün ışığında yüzde yüz verim alabiliyorsunuz tek numarası bu anlayacağınız.Birde tahminen pili diğer akıllı saatlere göre daha uzun süre dayanıyor(1 hafta gibi bir süre)