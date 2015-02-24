Pebble'ın yeni renkli ekranlı saati yanlışlıkla sızdırıldı

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Elektronik mürekkep kullanan ekranlarıyla oldukça popüler bir akıllı saat olan Pebble'ın en büyük özelliği düşük güç tüketimi sayesinde bir haftaya varan pil ömrü sunabilmesi. Kickstarter projesi olarak başlayıp daha sonra büyük başarıya imza atan Pebble'ın sitesinde bir geri sayım bulunuyor ve bu geri sayım bugün (24 Şubat) Türkiye saatiyle 17.00'da sona erecek. Şirketin yeni saatini tanıtması beklenirken web sitesindeki bir açık ile yeni saatin sızdırıldığı iddia ediliyor.Şirketin bu kez ekranda elektronik mürekkep değil elektronik kağıt teknolojisi kullanacağı iddia ediliyor. Sızdırılan tasarımda da sarı ve beyaz gibi renklerin olduğu görülüyor. Ayrıca fotoğrafa bakılırsa akıllı saat yine kenardaki tuşlarla kontrol edilecek ve dokunmatik bir ekran bulundurmayacak. Ancak kasası incelen ve ekranı daha parlak olması beklenen cihazın pil süresinin arttırılacağı da iddialar arasında. Yine Kickstarter projesiyle satışa sunulması beklenen cihazın 199 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.