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Pegatron CEO: İnsanlar, iPhone 5c konusunu gereksiz yere ciddiye alıyor

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Pegatron CEO: İnsanlar, iPhone 5c konusunu gereksiz yere ciddiye alıyor
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Apple iPhone 5c'nin düşük talep karşısında üretiminin neredeyse duracak noktaya hızla yol aldığı yönündeki iddialara iPhone 5c'nin montajının büyük bir bölümünü gerçekleşen Pegatron'un tepe yöneticisinden cevap geldi.

Firmanın icra kurulu başkanı TH Tung, iPhone 5c ile ilgili gelen soruya "İnsanlar bazı sorunları çok ciddiye alıyor. Müşteriler ve üretim hacmi mevsimsel şartlara bağlı olarak revize edilebilir ve değiştirilebilir. Bu hareketler şirketlerin operasyonel olarak bir kriz içerisinde olduğunu direkt olarak göstermez. İnsanların bu konuda endişelenmesi ya da fazla ilgi göstermeleri yersiz."

Pegatron'un CEO'suna bu açıklamayı yaptıran iddiaya göre Apple, Pegatron'a verdiği iPhone 5c siparişlerini %50 oranında azaltma kararı aldı. Kısa bir süre önce de Foxconn'un iPhone 5c üretimine son vererek kaynaklarını iPhone 5s'in üretimine yönlendireceği iddia edilmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20131120PD221.html Yorum Yaz
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MeMETH_ 5 yıl en beğenilen
siz iphone 5c'yi ciddiye alan kimse gördünüz mü?
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CyberDiamond 5 yıl
balcis
serafonKatılıyorum. İnsanların gereksiz yere ciddiye alma huyları olmsaydı bugün iphone u belki duymamış bile olurduk. O sizin hayat kaynağınız, şişirdiğiniz balonla milyonları çektiniz. Ama adamın kendi şirketinin stratejisinden haberi yok heralde, rahata erince bazı şeyleri unutuyorlar
evet, misal google androidi, iphoneı gördükten sonra tuşlu değil dokunmatik telefonlara göre değiştirmeseydi android ve telefonlarını da görmeyecektik şimdi.http://www.designer-daily.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-before-after.jpg

Sanki iphonedan önce telefon yoktu gibi konuşuyorsunuz. Zamanının üst telefonlarından birini ele alalım Asus p535 gsmarena.com/...
Dokunnatik gps wifi vardı. Windows mobile işletim sistemi vardı kullanmak olarak zor olsa da iphone dan önceydi yani.
balcisserafonKatılıyorum. İnsanların gereksiz yere ciddiye alma huyları olmsaydı bugün iphone u belki duymamış bile olurduk. O sizin h...
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SystemApps 5 yıl
heryerin çelik olsa ne yazar be güzelim. idiot phone idiot os idiot bir mantıkla belli bir yere kadar artık.
yar saçların lüle lüle aypon sana güle güle
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Rikudou Sennin. 5 yıl
pentagon ceo diye okudum
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Avienova 5 yıl
iPhone 5S'in satis rakamlari aciklandiginda ancak 5c hata mi degilmi anlayabilecegiz. Cunku Apple insanlar 5s tercih etsin diye sanki bu politikayi izlemise benziyor. Ayriyeten iPhone 5'in uretim maliyeti 207 dolarken, 5c'de bu rakam 173 dolar buda goz ardi edilmemeli
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DaRKFoRCeS 5 yıl
5 e alternatif olarak çıktı ama pahalı bir alternatif oldu şahsen 5s varken bu cihaz alınmaz yada 5c fiyatına 5 alınabiliyorken tabi kişisel görüşüm bu yönde.
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LilTunechi 5 yıl
Ciddiye aldıq samsunq
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CyberDiamond 5 yıl
balcis
serafonKatılıyorum. İnsanların gereksiz yere ciddiye alma huyları olmsaydı bugün iphone u belki duymamış bile olurduk. O sizin hayat kaynağınız, şişirdiğiniz balonla milyonları çektiniz. Ama adamın kendi şirketinin stratejisinden haberi yok heralde, rahata erince bazı şeyleri unutuyorlar
evet, misal google androidi, iphoneı gördükten sonra tuşlu değil dokunmatik telefonlara göre değiştirmeseydi android ve telefonlarını da görmeyecektik şimdi.http://www.designer-daily.com/wp-content/uploads/2011/08/iphone-before-after.jpg

Sanki iphonedan önce telefon yoktu gibi konuşuyorsunuz. Zamanının üst telefonlarından birini ele alalım Asus p535 gsmarena.com/...
Dokunnatik gps wifi vardı. Windows mobile işletim sistemi vardı kullanmak olarak zor olsa da iphone dan önceydi yani.
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Barni Moloztaş 5 yıl
Amerika'da alınmaz çok ucuz burda da alınmaz çok pahalı
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emrevural 5 yıl
Bence iphoneun amacida buydu. Az sayida 5c uretip fiyati pahali yapmak, insanlara "5c ye okadar para verecegime 5s alirim" dedirtmek.
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ozs 5 yıl
İyi malzeme buldunuz ha paso 5C haberi yapıyosunuz.
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ApsinteX 5 yıl
Gl4dius
ApsinteXBoşuna kimse akıl fırtınası yapmıyor. Ürün çeşitliliği ile elini daha da güçlendirmek istiyorsun, fakat birşeyi es geçiyorsun. Bu tarz haberleri ciddiye alan insanlar,I Phone 5C için de o kadar para ödemez. Çünkü bu meblayı gözden çıkaran kişiler illa ı phone istiyorsa gider 5S alır yada başka alternatiflere yönelir CEOnun konuşması da belki bu düşünceyi değiştiririm tarzında. Yoksa hepimiz biliyoruz C2 ye olan talebin azlığını ve o kadar rağbet görmediğini.
doğru bir tespit olmuş ülkemiz şartlarında iphone 5c ile 5s arasında öyle çok fazla bir fiyat farklı yoktur insanların 5s i tercih edeceğini düşünüyorum bende tabiki renkleri filan hoşuna giden insnalar olabilir ondan dolayı alabilirler ama çok fazla kimseye hitap ettiğini düşünmüyorum 5c nin 5s daha cazip duruyor

Tabi ki sonuçta o kadar parayı gözden çıkaran kişiler gider 5s alır. Şahsen ben I Phone kullanmayı 4S ile bırakmasaydım gider 5S alırdım, 5 kullansaydım hiç almazdım. Renkler bazıları için çekici olabilir ama rengi seven lumia alır bazı sorunları problem etmezse :)
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Gl4dius 5 yıl
ApsinteX
Boşuna kimse akıl fırtınası yapmıyor. Ürün çeşitliliği ile elini daha da güçlendirmek istiyorsun, fakat birşeyi es geçiyorsun. Bu tarz haberleri ciddiye alan insanlar,I Phone 5C için de o kadar para ödemez. Çünkü bu meblayı gözden çıkaran kişiler illa ı phone istiyorsa gider 5S alır yada başka alternatiflere yönelir CEOnun konuşması da belki bu düşünceyi değiştiririm tarzında. Yoksa hepimiz biliyoruz C2 ye olan talebin azlığını ve o kadar rağbet görmediğini.

doğru bir tespit olmuş ülkemiz şartlarında iphone 5c ile 5s arasında öyle çok fazla bir fiyat farklı yoktur insanların 5s i tercih edeceğini düşünüyorum bende tabiki renkleri filan hoşuna giden insnalar olabilir ondan dolayı alabilirler ama çok fazla kimseye hitap ettiğini düşünmüyorum 5c nin 5s daha cazip duruyor
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