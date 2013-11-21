Pegatron CEO: İnsanlar, iPhone 5c konusunu gereksiz yere ciddiye alıyor

Apple iPhone 5c'nin düşük talep karşısında üretiminin neredeyse duracak noktaya hızla yol aldığı yönündeki iddialara iPhone 5c'nin montajının büyük bir bölümünü gerçekleşen Pegatron'un tepe yöneticisinden cevap geldi.

Firmanın icra kurulu başkanı TH Tung, iPhone 5c ile ilgili gelen soruya "İnsanlar bazı sorunları çok ciddiye alıyor. Müşteriler ve üretim hacmi mevsimsel şartlara bağlı olarak revize edilebilir ve değiştirilebilir. Bu hareketler şirketlerin operasyonel olarak bir kriz içerisinde olduğunu direkt olarak göstermez. İnsanların bu konuda endişelenmesi ya da fazla ilgi göstermeleri yersiz."

Pegatron'un CEO'suna bu açıklamayı yaptıran iddiaya göre Apple, Pegatron'a verdiği iPhone 5c siparişlerini %50 oranında azaltma kararı aldı. Kısa bir süre önce de Foxconn'un iPhone 5c üretimine son vererek kaynaklarını iPhone 5s'in üretimine yönlendireceği iddia edilmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20131120PD221.html