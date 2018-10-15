Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentagon personelinin verileri siber saldırıya uğradı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan otuz bin askeri ve sivil personelin kişisel verileri hackerların eline geçmiş olabilir. Pentagon konuyla ilgili soruşturma başlattı.
7 ay
2,2b
1
2
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pentagon personelinin verileri siber saldırıya uğradı
Tam Boyutta Gör
 

ABD Savunma Bakanlığı web sitelerini ve internet ağlarını güçlendirerek siber saldırılardan korunmaya çalışsa da son dönemde sık sık siber saldırılara konu oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hackerlar Savunma Bakanlığı seyahat kayıtlarına yönelik siber saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken 30 bin askeri ve sivil personelin saldırıdan etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.


Sayı artabilir 

Saldırıyla ilgili çok fazla detay paylaşılmasa da ilgili birimlerin 4 Ekim tarihinde saldırıyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'nı bilgilendirdiği belirtiliyor. Tabi saldırının 4 Ekim'den önce haftalar hatta aylarca sürmüş olma ihtimali de mevcut. Bu nedenle yetkililer şu an için kişisel bilgileri tehlikede olan personel sayısının 30 bin civarında olabileceğini belirtse de soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu sayının artabileceğini de işaret ediyor.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Savunma Bakanlığı'na yönelik geçmiş saldırıların aksine bu kez ulusal güvenlikle alakalı herhangi bir veri çalınmış değil. Bununla birlikte askeri ve sivil personelin kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verileri çalınmış olabilir. Bakanlık, soruşturma sonunda saldırıdan etkilenen çalışanlarla iletişime geçeceğini ve etkilenen çalışanlar için koruyucu hizmetler sunulacağını belirtiyor. 


https://www.engadget.com/2018/10/14/pentagon-travel-record-data-breach/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 7 ay
patlatmaya bak sen, biz seçmen bilgileri çalındı diyoruz da bizden kaç kat iyi ülkede de görüyoruz züğürt tesellisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
homebird 7 ay
Çok üzüldüm


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Blok zinciri tabanlı CryptantCrab oyunu duyuruldu 7 ay Epic Games hile satışı yapan YouTuber’ların peşine düştü 7 ay Huawei Enjoy Max ve Enjoy 9 Plus duyuruldu 7 ay Libre La Frite, 5$ fiyatı ile Raspberry Pi’ye rakip olmaya geliyor 7 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.66 inçlik bir ekranla gelebilir 7 ay Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma 7 ay Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti 7 ay Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor 7 ay İngiltere artık hibrit otomobiller için teşvik sunmayacak 7 ay YouTube değer üretmeyen içeriklere reklam vermeyecek 7 ay Tether'den kaçan yatırımcılar Bitcoin'i canlandırdı 7 ay Elektrik faturaları üçe bölünüyor 7 ay Yeni Mercedes S-Serisi, Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak 7 ay Meme kanserini yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit eden yapay zeka 7 ay Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock 7 ay GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor 7 ay Facebook Gaming Hub beta sürecine başladı 7 ay Elektronik alışverişi Black Friday günü yapılır 7 ay Enflasyonla mücadele kapsamında internet fiyatlarına ve iletişim hizmetlerine indirim geliyor 7 ay Merdiven tırmanabilen robot yılan 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Pentagon personelinin verileri siber saldırıya uğradı Sonraki Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı 7 ay Görme engelliler için geliştirilen EyeSense uygulamasına “nesne tanıma” özelliği geldi 7 ay Facebook, sansasyon yaratan siyasi hesapları kapatıyor 7 ay Stephen Hawking'in son bilimsel çalışması yayımlandı 7 ay Kötü amaçlı bir mesaj PlayStation 4'leri çökertiyor 7 ay DRAM ve NAND flash bellek fiyatları düşüşünü sürdürecek 7 ay Samsung'un ilk fason üretim telefonunun görüntüleri internete düştü 7 ay Google, Chrome'un Android versiyonuna keşfet özelliğini getiriyor 7 ay Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı 7 ay HTC'nin blockchain telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 7 ay RTX 2070, GTX 1080’den hızlı olacak 7 ay Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı 7 ay Google reklamında kripto para göndermesi 7 ay Xiaomi Mi 6S Geekbench’de görüntülendi 7 ay Cooler Master dünyanın ilk analog tuş takımını duyurdu 7 ay Blockchain Türkiye Platformu resmen faaliyetlerine başladı 7 ay Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo günlük 30 milyon aramaya ulaştı 7 ay Sınırları zorlayan anakart | Asus ROG Dominus Extreme 7 ay Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor 7 ay Aladdin ve Sihirli lambası geri dönüyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim