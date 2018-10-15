Pentagon personelinin verileri siber saldırıya uğradı

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ABD Savunma Bakanlığı web sitelerini ve internet ağlarını güçlendirerek siber saldırılardan korunmaya çalışsa da son dönemde sık sık siber saldırılara konu oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu siber saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hackerlar Savunma Bakanlığı seyahat kayıtlarına yönelik siber saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken 30 bin askeri ve sivil personelin saldırıdan etkilenmiş olabileceği belirtiliyor.





Sayı artabilir

Saldırıyla ilgili çok fazla detay paylaşılmasa da ilgili birimlerin 4 Ekim tarihinde saldırıyla ilgili olarak Savunma Bakanlığı'nı bilgilendirdiği belirtiliyor. Tabi saldırının 4 Ekim'den önce haftalar hatta aylarca sürmüş olma ihtimali de mevcut. Bu nedenle yetkililer şu an için kişisel bilgileri tehlikede olan personel sayısının 30 bin civarında olabileceğini belirtse de soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu sayının artabileceğini de işaret ediyor.





Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Savunma Bakanlığı'na yönelik geçmiş saldırıların aksine bu kez ulusal güvenlikle alakalı herhangi bir veri çalınmış değil. Bununla birlikte askeri ve sivil personelin kredi kartı bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verileri çalınmış olabilir. Bakanlık, soruşturma sonunda saldırıdan etkilenen çalışanlarla iletişime geçeceğini ve etkilenen çalışanlar için koruyucu hizmetler sunulacağını belirtiyor.

https://www.engadget.com/2018/10/14/pentagon-travel-record-data-breach/