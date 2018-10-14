Facebook, sansasyon yaratan siyasi hesapları kapatıyor

Dev sosyal medya platformu Facebook, platformun yanlış bilgi yaymak için kullanılmadığından emin olmak için ekstra özen gösteriyor. Önceki ABD seçimleri sırasında platformun yanlış bilgilendirme kampanyasındaki rolü sorgulanmıştı. Facebook bu konuyu ciddiye aldığını göstermek için sansasyonel yayınlar yaptığını düşündüğü yüzlerce hesabı kapattığını açıkladı.

Facebook önlemleri sıkılaştırdı

Facebook, 559 sayfa ve 251 hesabı, kurallara ve içerik politikasına aykırı içerik paylaştıkları gerekçesi ile kapattı. Facebook'un bu kararı, ABD'nin ara seçimleri öncesinde alması ise doğru bir zamanlama olarak yorumlanıyor. Bu hesapların ve sayfaların birçoğu aynı ada sahip sahte hesaplar veya birden fazla hesap şeklinde kullanıldığı da açıklanan diğer detaylar.

Bu hesaplarda çok fazla sayıda siyasi paylaşım yapıldığı ve popülerliklerinin arttırılması için bir takım işlemler gerçekleştirildiği de belirtiliyor. Facebook bu tür kötüye kullanımları engellemek için yoğun bir şekilde yatırım yapmaya ve daha iyi bir teknoloji geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

https://newsroom.fb.com/news/2018/10/removing-inauthentic-activity/