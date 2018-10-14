Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, sansasyon yaratan siyasi hesapları kapatıyor

Sütten ağzı yanan Facebook, yoğurdu üfleyerek yemeye devam ediyor. Dünyanın en büyük sosyal ağı şimdi de sansasyon amaçlı siyasi içerik paylaşan hesapları kapattığını açıkladı.
7 ay
1,7b
1
4
sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dev sosyal medya platformu Facebook, platformun yanlış bilgi yaymak için kullanılmadığından emin olmak için ekstra özen gösteriyor. Önceki ABD seçimleri sırasında platformun yanlış bilgilendirme kampanyasındaki rolü sorgulanmıştı. Facebook bu konuyu ciddiye aldığını göstermek için sansasyonel yayınlar yaptığını düşündüğü yüzlerce hesabı kapattığını açıkladı.

Facebook önlemleri sıkılaştırdı

Facebook, 559 sayfa ve 251 hesabı, kurallara ve içerik politikasına aykırı içerik paylaştıkları gerekçesi ile kapattı. Facebook'un bu kararı, ABD'nin ara seçimleri öncesinde alması ise doğru bir zamanlama olarak yorumlanıyor. Bu hesapların ve sayfaların birçoğu aynı ada sahip sahte hesaplar veya birden fazla hesap şeklinde kullanıldığı da açıklanan diğer detaylar.
Facebook, sansasyon yaratan siyasi hesapları kapatıyor
Bu hesaplarda çok fazla sayıda siyasi paylaşım yapıldığı ve popülerliklerinin arttırılması için bir takım işlemler gerçekleştirildiği de belirtiliyor. Facebook bu tür kötüye kullanımları engellemek için yoğun bir şekilde yatırım yapmaya ve daha iyi bir teknoloji geliştirmeye devam edeceğini açıkladı.

https://newsroom.fb.com/news/2018/10/removing-inauthentic-activity/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lewwwent 7 ay
Bu siyasi paylaşımlar, 1 beğeni bilmem kaç tl yardım, çiçeğin böceğin üstüne yazı yazıp paylaşanlar yüzünden zaten Facebook çöpe döndü. Ben de dahil çoğu arkadaşım artık kullanmıyor..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 7 ay
Yine kendi islerine gelmeyen sayfalari kapatip, hirsizlari, teroristleri ve multecileri destekleyen sayfalari one cikarirlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sipihr 7 ay
Keşke Türkiye için de özen gösterse. Gerizekalı akrabalar ne görse inanıyor şu platformda. Özelllikle MİT ..... diye bir sayfa var başta onu kapatmak lazım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 7 ay
Türkiye'ye de el atsın..
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Libre La Frite, 5$ fiyatı ile Raspberry Pi’ye rakip olmaya geliyor 7 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.66 inçlik bir ekranla gelebilir 7 ay Opel’in 100 bin aracına emsiyon skandalı nedeni ile geri çağırma 7 ay Tesla, 100.000'inci Model 3'ü üretti 7 ay Google Asistan destekli kulaklıklara gerçek zamanlı çeviri geliyor 7 ay İngiltere artık hibrit otomobiller için teşvik sunmayacak 7 ay YouTube değer üretmeyen içeriklere reklam vermeyecek 7 ay Tether'den kaçan yatırımcılar Bitcoin'i canlandırdı 7 ay Elektrik faturaları üçe bölünüyor 7 ay Yeni Mercedes S-Serisi, Seviye 3 otonom sürüş sistemine sahip olacak 7 ay Meme kanserini yüzde 99 doğruluk oranıyla tespit eden yapay zeka 7 ay Core i9-9900K ile 7GHz'i zorlamak l Sıvı Azot ile overclock 7 ay GPU-Z artık sahte ekran kartlarını da tanıyabiliyor 7 ay Facebook Gaming Hub beta sürecine başladı 7 ay Elektronik alışverişi Black Friday günü yapılır 7 ay Enflasyonla mücadele kapsamında internet fiyatlarına ve iletişim hizmetlerine indirim geliyor 7 ay Merdiven tırmanabilen robot yılan 7 ay Pentagon personelinin verileri siber saldırıya uğradı 7 ay Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı yaşandı 7 ay Görme engelliler için geliştirilen EyeSense uygulamasına “nesne tanıma” özelliği geldi 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook, sansasyon yaratan siyasi hesapları kapatıyor Sonraki Stephen Hawking'in son bilimsel çalışması yayımlandı 7 ay Kötü amaçlı bir mesaj PlayStation 4'leri çökertiyor 7 ay DRAM ve NAND flash bellek fiyatları düşüşünü sürdürecek 7 ay Samsung'un ilk fason üretim telefonunun görüntüleri internete düştü 7 ay Google, Chrome'un Android versiyonuna keşfet özelliğini getiriyor 7 ay Çift ekranlı Nubia X’in teknik özellikleri Geekbench’de ortaya çıktı 7 ay HTC'nin blockchain telefonunun tanıtım tarihi açıklandı 7 ay RTX 2070, GTX 1080’den hızlı olacak 7 ay Intel Core i9-9900K özellikleri, fiyatı ve ilginç kutu tasarımı 7 ay Google reklamında kripto para göndermesi 7 ay Xiaomi Mi 6S Geekbench’de görüntülendi 7 ay Cooler Master dünyanın ilk analog tuş takımını duyurdu 7 ay Blockchain Türkiye Platformu resmen faaliyetlerine başladı 7 ay Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo günlük 30 milyon aramaya ulaştı 7 ay Sınırları zorlayan anakart | Asus ROG Dominus Extreme 7 ay Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor 7 ay Aladdin ve Sihirli lambası geri dönüyor 7 ay Apple, iPhone XR modeline özel şeffaf kılıf satacak 7 ay Dünyanın en hızlı kamerası: Saniyede 10 trilyon kare kaydediyor 7 ay Black Panther 2 için hazırlıklara başlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim