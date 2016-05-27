Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor





Geçtiğimiz günlerde yayımlanan



IBM Series/1 bilgisayarlar ve 8 inç flopi disk



(Strategic Automated Command and Control System) yani kontrolü altında yaklaşık 7100 nükleer savaş başlığı barındıran ABD Savunma Bakanlığı'na ait belki de dünyanın en güçlü askeri sistemlerinden birisi; hala IBM'in 1976 yılında tanıttığı



Pentagon'un IBM Series/1 bilgisayarlara destek olarak kullandığı bir başka ilginç bileşen ise muhtemelen birçoğumuzun ömründe hiç görmediği 8 inçlik flopi diskler. En son 2000'li yılların başında kullandığımız 3.5 ve 5.25 inçlik disketlerin öncüleri olan bu diskler devasa boyutlarıyla da dikkat çekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri, nükleer silah cephanesinin kontrolü için hala 1970'lerden kalma bilgisayar sistemleri ve 8 inçlik disketler kullanıyor. ABD Sayıştayı, Pentagon'un hala eskimiş teknolojik sistemler kullanan birkaç kurumdan birisi olduğunu ve bu durumun acilen değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni bir devlet raporunda ortaya çıkan bu durum için Pentagon sözcüsü Yarbay Valeri Henderson ise,"Evet hala aynı sistemleri kullanıyoruz çünkü çalışıyorlar." ifadelerini kullandı. Stratejik Otomatik Komuta ve Kontrol Sistemleri (Strategic Automated Command and Control System) yani kontrolü altında yaklaşık 7100 nükleer savaş başlığı barındıran ABD Savunma Bakanlığı'na ait belki de dünyanın en güçlü askeri sistemlerinden birisi; hala IBM'in 1976 yılında tanıttığı Series/1 bilgisayarları kullanıyor. Zamanının en iyi mini bilgisayarları arasında yer alan Series/1 1988 yılında piyasayadan kaldırılmıştı.Pentagon'un IBM Series/1 bilgisayarlara destek olarak kullandığı bir başka ilginç bileşen ise muhtemelen birçoğumuzun ömründe hiç görmediği 8 inçlik flopi diskler. En son 2000'li yılların başında kullandığımız 3.5 ve 5.25 inçlik disketlerin öncüleri olan bu diskler devasa boyutlarıyla da dikkat çekiyordu.

Eski teknolojiler daha güvenli

Pentagon'un hala eski teknolojileri kullanıyor olmasının nedeni olaraksa bu sistemlerin günümüz teknolojilerine oranla daha güvenli olması gösteriliyor. USB portları ve flash diskler kötü niyetli saldırılara karşı 1970'lerin bilgisayarları ve flopi disklerinin sunduğu güvenliği sunamayabiliyorlar. Yine de Valeri Henderson, eski teknolojilerin yerini yeni teknolojilere bırakma zamanının geldiğini belirtti. 2017 yılı sonlarında flopi disklerin yerini dijital disklere bırakacağını söyleyen Henderson, 2020 yılı itibariyle de tüm sistemlerin değişeceğini açıkladı.



Teknolojiye verdiği önemle de bilinen Barack Obama da devletin her kurumunun yeni teknolojilere ayak uydurması gerektiğini düşünüyor. Zira Pentagon ABD'nin eskimiş teknoloji sistemleri kullanan tek kurumu değil. Örneğin, ABD Hazine Bakanlığı hala 1950'lerden kalma bilgisayar dili ve donanımları kullanıyor.



https://www.theguardian.com/technology/2016/may/26/us-nuclear-arsenal-controlled-by-1970s-computers-8in-floppy-disks