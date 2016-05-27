Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor

Dünyanın en gelişmiş savaş gücünün yine dünyanın en iyi teknolojilerini kullanacağını düşünüyor olabilirsiniz; ancak ABD'nin nükleer savaş sistemleri hala 8 inçlik flopi disklerle çalışıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,9b
1
27
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika Birleşik Devletleri, nükleer silah cephanesinin kontrolü için hala 1970'lerden kalma bilgisayar sistemleri ve 8 inçlik disketler kullanıyor. ABD Sayıştayı, Pentagon'un hala eskimiş teknolojik sistemler kullanan birkaç kurumdan birisi olduğunu ve bu durumun acilen değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni bir devlet raporunda ortaya çıkan bu durum için Pentagon sözcüsü Yarbay Valeri Henderson ise,"Evet hala aynı sistemleri kullanıyoruz çünkü çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

IBM Series/1 bilgisayarlar ve 8 inç flopi disk

Stratejik Otomatik Komuta ve Kontrol Sistemleri (Strategic Automated Command and Control System) yani kontrolü altında yaklaşık 7100 nükleer savaş başlığı barındıran ABD Savunma Bakanlığı'na ait belki de dünyanın en güçlü askeri sistemlerinden birisi; hala IBM'in 1976 yılında tanıttığı Series/1 bilgisayarları kullanıyor. Zamanının en iyi mini bilgisayarları arasında yer alan Series/1 1988 yılında piyasayadan kaldırılmıştı.

Pentagon'un IBM Series/1 bilgisayarlara destek olarak kullandığı bir başka ilginç bileşen ise muhtemelen birçoğumuzun ömründe hiç görmediği 8 inçlik flopi diskler. En son 2000'li yılların başında kullandığımız 3.5 ve 5.25 inçlik disketlerin öncüleri olan bu diskler devasa boyutlarıyla da dikkat çekiyordu.
Eski teknolojiler daha güvenli 
Pentagon'un hala eski teknolojileri kullanıyor olmasının nedeni olaraksa bu sistemlerin günümüz teknolojilerine oranla daha güvenli olması gösteriliyor. USB portları ve flash diskler kötü niyetli saldırılara karşı 1970'lerin bilgisayarları ve flopi disklerinin sunduğu güvenliği sunamayabiliyorlar. Yine de Valeri Henderson, eski teknolojilerin yerini yeni teknolojilere bırakma zamanının geldiğini belirtti. 2017 yılı sonlarında flopi disklerin yerini dijital disklere bırakacağını söyleyen Henderson, 2020 yılı itibariyle de tüm sistemlerin değişeceğini açıkladı.

Teknolojiye verdiği önemle de bilinen Barack Obama da devletin her kurumunun yeni teknolojilere ayak uydurması gerektiğini düşünüyor. Zira Pentagon ABD'nin eskimiş teknoloji sistemleri kullanan tek kurumu değil. Örneğin, ABD Hazine Bakanlığı hala 1950'lerden kalma bilgisayar dili ve donanımları kullanıyor.
 

https://www.theguardian.com/technology/2016/may/26/us-nuclear-arsenal-controlled-by-1970s-computers-8in-floppy-disks Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emiLL 3 yıl en beğenilen
çalışıyosa kurcalamıcaksın
Yanıtla +63
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
bence bozulmadağı sürece devam etsinler hacklenme olayı olamaz
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aygun61 3 yıl
Yani hollywood yıllarca bizi nükleer füze ateşleme kodu içeren flash disketlerin çalınmasıyla başlatılmaya çalışılan savaşlarla kandırdı öyle mi? Onca macera yalan mıydı he
Yani hollywood yıllarca bizi nükleer füze ateşleme kodu içeren flash disketlerin çalınmasıyla başlatılmaya çalışılan savaşlarla kandırdı öyle mi? Onca macera y...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koko23tr 3 yıl
Tesise mıknatısla girmek yeterli yani :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bansai! 3 yıl
Nükleer silah sistemlerinin hacklenmesi ABD için felaket olurdu sanırım.
Ayrıca fazla bilgim yok da ondan soruyorum: Neden eski teknoloji olunca hacklenmiyor arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Aynı şey ülkemizde var diye haber yapılsa acaba nasıl tepkiler olurdu. Burada ki olumlu yorumlar mı doğru olurdu yoksa bize yapılacak yorumlar mı??
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Aynı şey ülkemizde var diye haber yapılsa acaba nasıl tepkiler olurdu. Burada ki olumlu yorumlar mı doğru olurdu yoksa bize yapılacak yorumlar mı??

Haberin amacı böyle tepki verilmesini sağlamak. Burdakinin amacı yoksa bile orjinalin veya bu tarz olanların amacı o.

ÇAlışıyorsa elleme, en temel savunma-koruma yöntemi. Kuru kuruya bozulma ihtimali olan diskete herşey emanet değildir elbeet. İşin sansasyonel tarafı orası.

Direk bu işler için yapılmış mıdır bilmiyorum, ama bi sürü Mainframe yeni donanımlar ile emüle edilerek eski altyapı olduğu gibi işletiliyor.Buna ne demek lazım? O zman güvenli oluyorlar? Olmuyorlar? Ne kadar oluyor veya olmuyorlar?

@Bansai! Bağlanamazsan,erişemezsen,uyumlu formatın yoksa kontrol edemezsin. Çarklı saati akıllı telefon gibi hacklemeye çalışmak gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hubalahubhub 3 yıl
o değil de düşünsenize hacklendiğini =)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 3 yıl
Havaalanlarında da hala çok eski sistemler kullanılır.

Sadece komut ekranı olan sistemlerde ekle çıkar yapılmadığı ve yapılması riskli olduğu için köklü değişimlere gidilmez.

Kaldı ki bahsettiğimiz ülke savunma sistemleri. Öyle hadi windows 7 ye geçelim bir mavi ekran alalım demezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haggard1963 3 yıl
İş görüyorsa devam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 3 yıl
2010 yılında hong kongda. genelde dijital makine ve parçaları ve güvenlik kamera malzemeleri pazarlayan çok büyük bir şirkete girdim. neyse bi kaç ürün aldım ödeme yapacağım. kasaya bi gittim eski 15 tüplü monitör 5 tane kadar kasalara eğildim baktım intel Pentium mmx logosu var. bu ne dedim adama sizin gibi bir şirkette bunlar ne diye. adam dediki bunlar bizim işimizi fazlası ile görüyor neden daha yenisine para verelim. adam haklı bence. işte biz bu yüzden kaybediyoruz hep. sanki en yenisini alınca en iyi işi yapacağız gibi hep yeni model
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CaSsErDoDo 3 yıl
En güvenlisi hangisiyse onda kalsınlar. Durup dururken kafamıza nükleer yemeyelim ondan sonra.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mnyksvsc 3 yıl
Çalışıyorsa tamir etme mantığının en iyi örneği :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
En iyisi orada durması
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ömürcan 3 yıl
Adamlar bence güvenlik için en iyisini yapıyorlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 3 yıl
Çok hoştir ama...! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7860 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
ABD, Popüler ve
8 etiket daha pentagon nükleer kuvvetler floppy disk disket alt_slayt Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yeni Xbox, 4 kat daha güçlü olacak 3 yıl Daydream VR şu anda var olan cihazlar tarafından muhtemelen desteklenmeyecek 3 yıl Asus’dan iki yeni ZenPad tablet 3 yıl Finlandiya, Microsoft’a kızgın 3 yıl Dizüstü modellerinde dünyanın en yüksek tazeleme hızı 3 yıl HP Omen X: Sanal gerçeklik sırtınızda 3 yıl Intel Broadwell-E işlemcilerin fiyatları belli oldu 3 yıl Octagon iOS sürümü, bu hafta ücretsiz 3 yıl Jawbone, giyilebilir cihaz pazarından çekiliyor 3 yıl Bisiklet dünyasının Tesla'sını sürdük: Hem elektrikli hem de akıllı 3 yıl SpaceX dördüncü kez başardı: İşte roketin gözünden iniş videosu 3 yıl Surface'in patronu: Microsoft, Apple'ın en büyük rakibi olmak istiyor 3 yıl Xiaomi'nin 2 yeni telefonu TENAA kayıtlarında görüldü 3 yıl Nvidia GeForce GTX 1080 macerası başlıyor: İşte detaylar ve fiyatlar 3 yıl Jolla, ikinci akıllı telefonunu görücüye çıkardı 3 yıl Samsung’dan sanal gerçekliğe yönelik 5.5 inç 4K ekran 3 yıl Gigabyte, ilk oyuncu Ultrabook modelini duyurdu 3 yıl ABD, 2020'de elektriğinin yüzde 10'unu rüzgar enerjisinden sağlayacak 3 yıl Timehop ile anılarınız bir arada 3 yıl Oppo’nun katlanabilir telefonu gerçek olacak mı? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor Sonraki 2si1 "Skynet'e Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi 3 yıl Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak 3 yıl ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor 3 yıl Elektrikli Volkswagen Golf’te menzil artıyor 3 yıl Toshiba, OCZ RD400 NVMe SSD serisini duyurdu 3 yıl Google, Android kodu üzerine Oracle ile girdiği savaşı kazandı 3 yıl LG'nin Snapdragon 430'lu yeni phablet modeli Stylus 2 Plus tanıtıldı 3 yıl LG G Flex yeniden sahalara mı dönüyor? 3 yıl Samsung Galaxy S7 edge, DC Comics evreninde 3 yıl ZTE de sanal gerçeklik modasına uydu 3 yıl Özel tasarımlı GeForce GTX 1080 ekran kartları ringe çıkıyor 3 yıl Samsung Galaxy C7 de resmiyete kavuştu 3 yıl Mirror's Edge oyunları televizyon dizisi oluyor 3 yıl SpaceX birazdan roket indirecek, buradan canlı takip edin (Ertelendi) 3 yıl DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi 3 yıl Motorola’nın modüler telefonu detaylanıyor 3 yıl Yandex Navigasyon İnceleme 3 yıl Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe 3 yıl Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim