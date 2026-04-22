Mythos işleri değiştirdi: Anthropic ile Pentagon arasında yeni sayfa

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka şirketi Anthropic ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) arasında yeniden bir anlaşma ihtimalinin doğduğunu açıkladı. CNBC’ye konuşan Trump, şirket temsilcilerinin kısa süre önce Beyaz Saray’ı ziyaret ettiğini belirterek “çok verimli görüşmeler yaptık, bence gelişme kaydediyorlar,” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca Anthropic ekibi hakkında “Çok akıllılar ve bence çok faydalı olabilirler” dedi.

Kriz nasıl başladı?

Bu açıklama, yılın başlarında Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan ciddi gerilimin ardından geldi. Mart ayında ABD Savunma Bakanlığı, Anthropic’i “tedarik zinciri riski” olarak sınıflandırmış ve şirketin teknolojisinin ulusal güvenliği tehdit edebileceğini öne sürmüştü. Bu karar doğrultusunda savunma yüklenicilerine, askeri projelerde Anthropic’in Claude yapay zeka modellerini kullanmadıklarını belgeleme zorunluluğu getirilmişti.

Trump da aynı dönemde Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımını derhal durdurma talimatı vermiş ve yönetimin şirketle bir daha iş yapmayacağını duyurmuştu. Ancak bu sert tutuma rağmen, Pentagon’un İran ile yaşanan savaş sürecinde Claude modelini kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Anthropic, kara liste kararına karşı dava açarak bu kısıtlamaları kaldırmaya çalıştı. Süreç devam ederken, Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yasaklama çağrısı ise bir federal yargıç tarafından geçici olarak durduruldu.

Son haftalarda taraflar arasındaki tansiyonun düşmeye başladığı dikkat çekiyor. Özellikle Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin üst düzey yönetim yetkilileriyle gerçekleştirdiği temaslar, ilişkilerin yeniden normalleşebileceğine işaret ediyor.

Mythos modeli kapıları açtı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz cuma günü Amodei, Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelerek şirketin yeni yapay zeka modeli Mythos hakkında sunum yaptı. Beyaz Saray kaynakları bu görüşmeyi “verimli ve yapıcı” olarak tanımladı.

Anthropic’in bu ay duyurduğu Mythos modeli, özellikle gelişmiş siber güvenlik yetenekleri ile öne çıkıyor. Şirket, modelin şu aşamada yalnızca sınırlı sayıda kurumla test edildiğini ve ABD hükümetiyle süregelen görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

ABD’de Anthropic “dilemması”: NSA, Mythos'u kullanıyor 2 gün önce eklendi

Anthropic ile Pentagon arasındaki krizin kökeni ise geçtiğimiz yıl yürütülen iş birliği görüşmelerine dayanıyor. 2021’de kurulan şirket, Temmuz ayında Pentagon ile 200 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Ancak Eylül ayında, Claude modelinin ABD Savunma Bakanlığı’nın GenAI.mil platformuna entegrasyonu için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi.

Pentagon, Anthropic’ten yapay zeka modellerine tüm yasal kullanım alanlarında sınırsız erişim talep etti. Buna karşılık şirket, teknolojisinin tam otonom silah sistemlerinde veya yurtiçi kitlesel gözetim faaliyetlerinde kullanılmayacağına dair garanti istedi. Taraflar bu temel konuda uzlaşamayınca anlaşma iptal edildi.

