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Pentax, K30 DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

6 yıl
1,3b
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4
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pentax, K30 DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı
Geçtiğimiz günlerde 15 farklı yeni renk seçeneği eklenerek gündeme gelen Pentax'ın giriş seviyesi DSLR fotoğraf makinesi modeli K30, bu sefer yeni bir yazılım (Firmware) güncellemesi ile karşımıza çıktı.
Pentax tarafından geliştirilen ve sunduğu teknik özellikler ile rakip modellerden rahatça ayrılabilen K30 DSLR fotoğraf makinesi için çıkartılan yeni V1.04 güncellemesi, daha önce yayınlanan V1.03 sürümü ile meydana gelen bazı performans düşüşlerini düzelterek genel kararlılığı arttırıyor. Ayrıca firma bu tarz sorunlara neden olan V1.03 sürümünü de indirme merkezinde değiştirmiş durumda.
Windows ve Mac sürümleri mevcut olan 10MB boyutundaki güncellemeyi aşağıdaki bağlantı yardımıyla indirebilirsiniz.

http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-30_s.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
tasarımı çok güzel. isveçte 18-55 wr 1500 TL civarı
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osmanefeozkan 6 yıl
kd100s akar :)
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shadowmexo 6 yıl
Fiyatı ne kadar ve memnun mu kullanan varmı?
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tanreall 6 yıl
I Love My Pentax.
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