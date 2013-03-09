Pentax, K5II ve K5IIs modellerini AA pil ile kullananlar için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ve lensler ile bilinen Pentax, yakın zamanda çıkarttığı K5 II, K5IIs modelleri için yeni yazılım (Firmware) güncellemesi çıkarttı.

Pentax, K5 modelinin yerine K5II ve AA filtresi bulunmayan K5IIs modellerini yakın zamanda güncelleyerek piyasaya çıkarmıştı. Yazılım güncellemeleri ile sorunları ve performansları da düzeltilen modeller için yeni yayınlanan V1.03 sürümü, ilginç olarak AA pil ile fotoğraf makinelerini kullanan kullanıcıların pozlama doğruluğunu arttırıyor ve genel performans artışları getiriyor.

Windows ve Mac sürümleri mevcut olan ve 10MB boyutunda olan güncellemeye aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-5_2_s.html

http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-5_2_s.html