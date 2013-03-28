Pentax, Q model ismine sahip kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ve lensler ile bilinen Pentax, ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çeken Q isimli fotoğraf makinesi için yeni yazılım (Firmware) güncellemesi çıkarttı.

Pentax tarafından dünyanın en hafif ve en küçük lensi değiştirilebilen fotoğraf makinesi olarak lanse edilen Pentax Q dijital fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıktı. Makineyi V1.11 sürümüne yükselten güncelleme ile kontrast bazlı otomatik netleme, stabilite ve genel olarak performans artışları sağlanmış durumda.

Windows ve Mac sürümleri mevcut olan 8MB boyutundaki güncellemeyi aşağıdaki bağlantı yardımıyla indirebilirsiniz.

http://www.pentax.jp/english/support/digital/q_s.html

http://www.pentax.jp/english/support/digital/q_s.html