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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax, Q model ismine sahip kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pentax, Q model ismine sahip kompakt fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı
Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ve lensler ile bilinen Pentax, ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çeken Q isimli fotoğraf makinesi için yeni yazılım (Firmware) güncellemesi çıkarttı.
Pentax tarafından dünyanın en hafif ve en küçük lensi değiştirilebilen fotoğraf makinesi olarak lanse edilen Pentax Q dijital fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıktı. Makineyi V1.11 sürümüne yükselten güncelleme ile kontrast bazlı otomatik netleme, stabilite ve genel olarak performans artışları sağlanmış durumda.
Windows ve Mac sürümleri mevcut olan 8MB boyutundaki güncellemeyi aşağıdaki bağlantı yardımıyla indirebilirsiniz.
http://www.pentax.jp/english/support/digital/q_s.html 

http://www.pentax.jp/english/support/digital/q_s.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gestapo SS 6 yıl
pentax,başarılı bir marka fakat cihazın teknik özelliklerini yazmamışsınız?
2 Yanıt Yanıtla
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jay jay justified 6 yıl Gestapo SS
Gestapo SS

pentax,başarılı bir marka fakat cihazın teknik özelliklerini yazmamışsınız?

lmgtfy.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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Piêr Dé Sans 6 yıl Gestapo SS
Gestapo SS

pentax,başarılı bir marka fakat cihazın teknik özelliklerini yazmamışsınız?

olay makine değil ki. Yeni yazılım çıkarılmış onun haberi. Yazılımın özelliklerini de maalesef koyamıyoruz.
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