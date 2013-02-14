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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentax Ricoh, aynasız Q10 modelinin yeni yazılım(Firmware) güncellemesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Pentax Ricoh, aynasız Q10 modelinin yeni yazılım(Firmware) güncellemesini duyurdu
Pentax Ricoh, aynasız fotoğraf makinesi Q10 modeli için yeni yazılım(Firmware) güncellemesini çıkarttı.
CES 2013 fuarında birçok farklı renk seçeneği duyurulan ve yakın zamanda Japonya'ya özel sınırlı sayıda hazırlanmış Evagelion Anime dizisindeki ana karakterlere özgü renkler ile hazırlanmış modeller ile gündeme gelen aynasız Pentax Q10 fotoğraf makinesi, bu sefer yeni bir yazılım güncellemesi ile gündeme geldi. Makineyi V1.01 sürümüne yükselten yeni güncelleme, makinenin genel olarak otomatik netleme ve genel kararlılık performansını arttırıyor.
Pentax Ricoh tarafında yapılan yeni güncellemeye aşağıdaki bağlantı sayesinde ulaşabilirsiniz.
http://www.pentax.jp/english/support/digital/q10_s.html 

http://www.pentax.jp/english/support/digital/q10_s.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
myhotyro 6 yıl
MURATSPLAT
Çok şirin makineymiş..

Evet çok şirin. Küçük olan şirindir. Bu makinede de mercimek kadar sensör var. Asıl şirinliğide oradan geliyor :)
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MURATSPLAT 6 yıl
Çok şirin makineymiş..
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