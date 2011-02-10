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Pentax'dan 100 kg basınca dayanabilen kompakt kamera: Optio WG-1 GPS

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
3,8b
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Pentax'dan 100 kg basınca dayanabilen kompakt kamera: Optio WG-1 GPS
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Kamera sektöründe yılların deneyimine sahip Pentax firması, zorlu şartlara dayanıklı yapısıyla piyasadaki pek çok rakibi arasından sıyrılan kompakt kamerası WG-1 ve WG-1 GPS'i tanıtarak Optio ailesini genişletiyor. Peki Pentax'ın yeni modeli neye, ne kadar dayanıklı?

114 × 58 × 28 mm ebatlarında ve batarya dahil 157 gram ağırlığında farklı tasarımıyla dikkatleri üzerinden toplayan WG-1, 10 metre derinliğinde suya, yaklaşık 1.5 metre yükseklikten düşüşlere, toza, sıfırın altında 10 derece hava şartlarına ve 100 kilogramlık baskıya dayanıklılık sergileyebiliyor. 1/2.33'' boyutunda, 14 megapiksel çözünürlüğünde CCD sensör kullanan WG-1'de 28 - 140 mm f/3.5-5.5 (35 mm formatına göre) fokal aralık sunan objektifle geliyor. Fotoğraf çekimi, video kaydı esnasında oluşan istenmeyen bulanıklık ve titreşimlerin mümkün olduğunca önüne geçen görüntü stabilizasyon teknolojisi (Shake Reduction) desteğini arkasına alan objektif, nesnelere 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabiliyor.

Pentax'dan 100 kg basınca dayanabilen kompakt kamera: Optio WG-1 GPS
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Pentax'dan 100 kg basınca dayanabilen kompakt kamera: Optio WG-1 GPS
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1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA) ve 320 x 240 (QVGA) piksel çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen kameranın objektifinin çevresinde 5 tane led ışığın konumlandırıldığı görülüyor. Led ışıklar, makro çekimlerde daha iyi sonuçlar elde edilmesi açısından düşünülmüş. Ortam koşullarına ve çekim stiline göre ISO değerini 80-6400 arasında, enstantane hızı 1/1500 saniyeye kadar ayarlanabilmekte. Ancak sensör boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda 3200 ve 6400 gibi ISO değerlerine çıktığımızda fotoğraflarda yoğun noise (noktacık) oluşumuna rastlayabiliriz.

Pentax WG1'in 97 MB'lık dahili belleği SD, SDHC, SDXC kartlarla yükseltilebiliyor. Ayrıca Eye-Fi kartlara da destek verilmiş. Wi-Fi özellikli Eye-Fi kartlar sayesinde fotoğraflarımızı kablolara veya kart okuyucuya gereksinim duymaksızın bilgisayarımıza veya online fotoğraf paylaşım sitelerine aktarabiliyoruz. Son olarak 2.7 inç boyutunda 230.000 piksel LCD ekrana sahip kameraya gereken gücü D-LI92 kodlu lityum iyon bataryası sağlıyor, kameranın dahili GPS modülü sayesinde fotoğraflara coğrafi etiketleme (geo-tagging) yapabiliyoruz.

Pentax WG1'in GPS'li ve GPS'siz olmak üzere iki farklı versiyonu satışa sunulacak. WG1 GPS, 399,95$, WG1 ise 349,95$ fiyatla yurtdışında nisan ayından itibaren satışa sunulacak.

Pentax'dan 100 kg basınca dayanabilen kompakt kamera: Optio WG-1 GPS
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semb 7 yıl
4 yaşında çocuğa dayanırsa herşeye dayanır...


Hatta dayanıyorsa gidip direkt alıyım ben bu aleti...

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isa2711 7 yıl semb
semb

4 yaşında çocuğa dayanırsa herşeye dayanır...


Hatta dayanıyorsa gidip direkt alıyım ben bu aleti...



O teknoloji henüz yok ama bu bi süre idare eder
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DH Misafiri 7 yıl
Tam istediğim makine Türkiye'de ne zaman satışa girer acaba
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candurucan 8 yıl
acaba suda yuzuyomu suda yuzse bence alinabilir
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Xagdas 8 yıl
Su altında çekenler "tamam" daa, bunlara gerek yok ya, düşürmeyin aletleri yeter. "Ben sakarım, şuna 1000 TL veriyim" demek ziyanlık.
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eagle fly free 8 yıl
Sahada ve şantiyede çalışan insanlar için de çok kullanışlı olur bence. Fotoğraf sadece hobi/zevk olsun diye çekilmiyor herzaman ;)
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frt-_-ctn 8 yıl
Fena sayılmaz görünüm olarak fotoğraflarını merak ettim ama.
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Seyfülislam 8 yıl
Tam bir outdoor şeysi. Ama türkiyede 1000TL olur bu, yurt dışından almak lazım bi şekilde.
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