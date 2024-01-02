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    Anlık Bildirim

    Şehirler arası otobüslerde araç takip ve denetim sistemi uygulaması başladı

    1 Ocak 2024 itibarıyla şehirler arası otobüslerde araç takip ve denetim sistemi zorunlu hale geldi. Peki, U-ETDS (Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi) nasıl çalışacak, neler sağlayacak?
    şehirler arası otobüs U-ETDS Tam Boyutta Gör
    Otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla U-ETDS, 2024 yılı itibarıyla zorunlu hale geldi. Yeni sistemle, yolcu otobüslerinde araç içi kameralar yardımıyla aracın hızı, şoförün yorgun araç kullanıp kullanmadığı, emniyet kemerinin takılı olup olmadığı, telefonla konuşup konuşmadığıyla alakalı tüm görüntülerin yanı sıra yolcularla ilgili bilgileri içeren veriler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adım adım takip edilecek.

    Konum bilgisi ve araç içi kameralarla anlık takip

    Yeni sistemle otobüslerin konum bilgileri 2 dakika aralıklarla Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne aktarılacak. Hedeflenen yolcu güvenliği ve otobüslerin karıştığı trafik kazalarının önüne geçebilmek.

    Tüm Otobüsçüler Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, sistem öncelikli olarak İstanbul’da uygulanmaya başlayacak. İstanbul’da 8 bin 500 otobüsün yaklaşık 4 binine takılmış ve yolcu otobüslerinin yüzde 40’ında aktif. 2024’ün bahar aylarına kadar yeni sistemin şehirler arası yolcu otobüslerinin yüzde 80’ine takılması hedefleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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