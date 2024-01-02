Şehirler arası otobüslerde araç takip ve denetim sistemi uygulaması başladı

Konum bilgisi ve araç içi kameralarla anlık takip
Yeni sistemle otobüslerin konum bilgileri 2 dakika aralıklarla Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne aktarılacak. Hedeflenen yolcu güvenliği ve otobüslerin karıştığı trafik kazalarının önüne geçebilmek.
Tüm Otobüsçüler Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, sistem öncelikli olarak İstanbul’da uygulanmaya başlayacak. İstanbul’da 8 bin 500 otobüsün yaklaşık 4 binine takılmış ve yolcu otobüslerinin yüzde 40’ında aktif. 2024’ün bahar aylarına kadar yeni sistemin şehirler arası yolcu otobüslerinin yüzde 80’ine takılması hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.