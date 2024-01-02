Şehirler arası otobüslerde araç takip ve denetim sistemi uygulaması başladı

Tam Boyutta Gör Otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla U-ETDS, 2024 yılı itibarıyla zorunlu hale geldi. Yeni sistemle, yolcu otobüslerinde araç içi kameralar yardımıyla aracın hızı, şoförün yorgun araç kullanıp kullanmadığı, emniyet kemerinin takılı olup olmadığı, telefonla konuşup konuşmadığıyla alakalı tüm görüntülerin yanı sıra yolcularla ilgili bilgileri içeren veriler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından adım adım takip edilecek.

Konum bilgisi ve araç içi kameralarla anlık takip

Yeni sistemle otobüslerin konum bilgileri 2 dakika aralıklarla Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne aktarılacak. Hedeflenen yolcu güvenliği ve otobüslerin karıştığı trafik kazalarının önüne geçebilmek.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu’ndan alınan bilgiye göre, sistem öncelikli olarak İstanbul’da uygulanmaya başlayacak. İstanbul’da 8 bin 500 otobüsün yaklaşık 4 binine takılmış ve yolcu otobüslerinin yüzde 40’ında aktif. 2024’ün bahar aylarına kadar yeni sistemin şehirler arası yolcu otobüslerinin yüzde 80’ine takılması hedefleniyor.

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Şehirler arası otobüslerde araç takip sistemi uygulaması başladı