GPS'in yerini alacak teknoloji belli oldu: İlk testler tamamlandı

GPS'in yeni alternatifi MuWNS
Bilmeyenler için günümüzde GPS, Dünya yörüngesinde bulunan ve 24 uydudan oluşan geniş bir ağ kullanıyor. En az dört uydudan sinyal alan elektronik cihazlar ise, uzaklık ve yerdeki göreceli konumun takibini yapabiliyor. Ancak bu teknoloji günlük kullanım için yeterli olsa da, GPS sinyallerinin kayalardan, sudan ve duvar gibi yüzeylerden kolayca yansıyabildiğini hatırlatalım.
Dolayısıyla binaların içinde ve hatta yoğun yerleşim alanlarında yeterli bir verim sağlanamıyor. Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise, bu sorunları ortadan kaldıracak muometrik kablosuz navigasyon sistemi (MuWNS) adını verdikleri yeni bir teknoloji geliştirmeyi başardı. Teknolojinin en önemli özelliği ise, konum “sinyallerinin” doğrudan katı malzemelerden geçebilmesi diyebiliriz.
Tüm engeller ortadan kalkacak
Araştırmaya göre bu sinyaller, kozmik ışınların atmosferimize çarpmasıyla oluşan Müon parçacıklarını temel alacak. Günümüzde bu parçacıkların, Dünya yüzeyine eşit olarak dağıldığı ve hangi madde olduğu bakılmaksızın her zaman aynı hızda hareket ettiği belirtiliyor. Öyle ki benzer bir çalışmanın, Büyük Giza Piramidi gibi katı yapıların incelemensine ve hem yeraltı hem de su altında çalışan hassas bir saat senkronizasyon sisteminin testlerinde de başarılı olduğunu hatırlatalım.
Peki bu sistem ne kadar doğru çalışıyor? Çalışmanın baş yazarı Profesör Hiroyuki Tanaka MuWNS'nin mevcut doğrulunun, ''yürüyen kişinin derinliğine ve hızına bağlı olarak 2 m ile 25 m (6,6 ve 82 ft) arasında'' olduğu ve ''100 m'ye (328 ft) kadar menzil sunduğunu'' belirtti. Ayrıca bilim insanı teknolojinin kentsel alanlarda tek noktalı GPS kadar iyi çalıştığı ancak pratik bir seviyeden uzak olduğu ekledi. Bunun nedeni ise yaşanan gecikme sorunları.
Bu noktada araştırmacılar, insanların bir metrelik doğruluğa ihtiyacı olduğunu ve bunun da şu anda yaygın kullanım için çok pahalı olan atomik saatler ile düzeltilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla yeni teknoloji için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Araştırmacılar ise, MuWNS sistemi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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