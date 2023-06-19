GPS'in yerini alacak teknoloji belli oldu: İlk testler tamamlandı

Tam Boyutta Gör Günlük yaşamda sık sık yararlandığımız bir teknoloji olan GPS veya Küresel Yer Belirleme Sistemi, hem navigasyon hem de haritalandırma konusunda hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda. Öte yandan bu teknolojinin binaların içinde ve yer altında yeterli bir verim sağlamadığını görüyoruz. Ancak bu sorun, çok yakında ortadan kalkabilir. Japonya'daki mühendisler, kozmik ışınları kullanan ve GPS'in yerini alacak alternatif bir teknoloji geliştirmeyi başardı.

GPS'in yeni alternatifi MuWNS

Bilmeyenler için günümüzde GPS, Dünya yörüngesinde bulunan ve 24 uydudan oluşan geniş bir ağ kullanıyor. En az dört uydudan sinyal alan elektronik cihazlar ise, uzaklık ve yerdeki göreceli konumun takibini yapabiliyor. Ancak bu teknoloji günlük kullanım için yeterli olsa da, GPS sinyallerinin kayalardan, sudan ve duvar gibi yüzeylerden kolayca yansıyabildiğini hatırlatalım.

Dolayısıyla binaların içinde ve hatta yoğun yerleşim alanlarında yeterli bir verim sağlanamıyor. Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise, bu sorunları ortadan kaldıracak muometrik kablosuz navigasyon sistemi (MuWNS) adını verdikleri yeni bir teknoloji geliştirmeyi başardı. Teknolojinin en önemli özelliği ise, konum “sinyallerinin” doğrudan katı malzemelerden geçebilmesi diyebiliriz.

Tüm engeller ortadan kalkacak

Araştırmaya göre bu sinyaller, kozmik ışınların atmosferimize çarpmasıyla oluşan Müon parçacıklarını temel alacak. Günümüzde bu parçacıkların, Dünya yüzeyine eşit olarak dağıldığı ve hangi madde olduğu bakılmaksızın her zaman aynı hızda hareket ettiği belirtiliyor. Öyle ki benzer bir çalışmanın, Büyük Giza Piramidi gibi katı yapıların incelemensine ve hem yeraltı hem de su altında çalışan hassas bir saat senkronizasyon sisteminin testlerinde de başarılı olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Araştırmaya dönecek olursak GPS sinyallerinin verimsiz olduğu çok katlı bir binada test edilen MuWNS sistemi, referans istasyonlarının GPS uyduları gibi işlev görmesiyle yüksek doğruluk elde etmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Muometrik kablosuz navigasyon sisteminin (MuWNS) nasıl çalıştığını gösteren yukarıdaki görüntüde, yeşil noktalar binanın 6. katındaki referans istasyonlarını, beyaz çizgiler ise müonları temsil ediyor. Bodrum katındaki kırmızı çizgi ise, araştırmacının müon detektörü ile izlediği yolu, beyaz noktalı çizgi ise MuWNS'nin saptadığı yolu temsil etmekte.

Peki bu sistem ne kadar doğru çalışıyor? Çalışmanın baş yazarı Profesör Hiroyuki Tanaka MuWNS'nin mevcut doğrulunun, ''yürüyen kişinin derinliğine ve hızına bağlı olarak 2 m ile 25 m (6,6 ve 82 ft) arasında'' olduğu ve ''100 m'ye (328 ft) kadar menzil sunduğunu'' belirtti. Ayrıca bilim insanı teknolojinin kentsel alanlarda tek noktalı GPS kadar iyi çalıştığı ancak pratik bir seviyeden uzak olduğu ekledi. Bunun nedeni ise yaşanan gecikme sorunları.

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Bu noktada araştırmacılar, insanların bir metrelik doğruluğa ihtiyacı olduğunu ve bunun da şu anda yaygın kullanım için çok pahalı olan atomik saatler ile düzeltilebileceğini söylüyor. Dolayısıyla yeni teknoloji için bir süre daha beklememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Araştırmacılar ise, MuWNS sistemi için çalışmaların devam edeceği belirtiliyor.

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