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    GPS uyduları sayesinde büyük depremler saatler öncesinden tespit edilebilir

    Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada GPS uydularının hassas kullanımı sayesinde büyük depremlerin saatler öncesinden tespit edilebileceği ortaya kondu.
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    GPS uyduları sayesinde büyük depremler önceden tespit edilebilir Tam Boyutta Gör
    Depremlerin nerede ve tam olarak ne zaman olacağını kesin bir şekilde önceden tahmin etmek imkânsız olsa da birkaç dakikalık erken uyarılar bile binlerce kişinin hayatını kurtarabilir. Yapılan yeni çalışmada bir depremlerin tespitindeki son derece önemli eksik parçanın tespiti bir devrimin fitilini ateşleyebilir. Sismologlar tarafından yürütülen çalışmada özellikle büyük depremlerin, GPS uyduları sayesinde önceden tespit edilebileceği ortaya kondu.

    Büyük depremler 2 saat öncesinden tespit edilebilir

    Çalışmayı yürüten sismologlar olan Quentin Bletery ve Jean-Mathieu Nocquet, eğer haklılarsa depremleri gerçekleşmeden birkaç saat önce GPS ölçümleri yoluyla tespit etmek mümkün olabilir. Beletery, yaptığı açıklamada "Kavramsal olarak, bu size bunu yapmanın mümkün olduğunu söylüyor. Bu büyük bir adım” diyor.

    GPS uyduları sayesinde büyük depremler önceden tespit edilebilir Tam Boyutta Gör
    Yapılan çalışmada Nevada Üniversitesi tarafından tutulan bir veri seti kullanıldı. Her beş dakikada bir, dünyanın dört bir yanındaki binlerce istasyon, GPS konumlarını kaydediyor. Bu gözlemler bilim insanlarının çok küçük hareketleri bile tespit etmelerini sağlıyor. Zemin hareket ettiyse, Bletery ve Nocquet bunu GPS verilerinde görebiliyordu.

    Science dergisinde yayınlanan çalışmada 7.0 veya daha yüksek olan depremlerin bilinen yerlerinin etrafında bulunan GPS istasyonlarının, ilgili depremden önceki 48 saat içindeki verileri incelendi. Araştırmacılar, bir depremden önceki son iki saat içinde, yer hareketinin genellikle beklenen hareketle aynı hizaya gelmeye başladığını buldular. Deprem zamanı yaklaştıkça bu hizalanmanın yoğunlaştığı görüldü. Araştırmacıların amacı, büyük depremlerin parmak izi olan öncüleri tespit edebilmek. Ve bu hareketler, uzun zamandır aranılan öncüler olabilir.

    Araştırmacılar son birkaç yıl içinde 7.0 büyüklüğününüzerindeki 90 depremin merkez üslerini çevreleyen coğrafi alanlar için hassas GPS verileri elde etti ve inceledi. Tektonik plakalar arasında, üzerlerindeki toprağın ölçülebilir, yatay bir yönde hareket etmesine neden olan bir kayma modeli kesin bir şekilde gözlemlendi.

    Teknolojik kısıtlamalar var

    Her ne kadar GPS verileri 7.0 ve üzeri depremlerden önceki plaka hareketlerini tespit edebiliyor olsa da sismologlar bunu depremleri tahmin etmenin bir aracına dönüştürmekten çok uzaklar. Çünkü günümüzün aletleri bu hareketi önceden tespit edebilecek kadar iyi değil. Araştırmacılar, bir depremin öncüsünü tespit edebilmek için mevcut ekipmanın 50 kat daha hassas olması gerektiğini söylüyor.

    Bu büyük bir teknolojik boşluk ve henüz bunu yapabilecek teknolojiye sahip değiliz. Ancak, daha fazla GPS istasyonu eklemek yardımcı olabilir. Bu çalışma, hassas bir GPS gözlem sistemine dayalı güvenilir bir deprem sisteminin tasarlanabileceğini gösteriyor. Öte yandan Bürgmann, büyük depremlerin tümü ya da en azından çoğu için böyle bir öncülün var olduğunu kanıtlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor. Bürgmann ayrıca, münferit olayların günün her saati ölçülebilmesi için GPS teknolojisinde bazı iyileştirmeler yapılması gerektiğini de sözlerine ekliyor.

    Kaynakça https://www.space.com/earthquake-prediction-gps-satellite-data https://phys.org/news/2023-07-gps-earthquake-predictor.html
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    darkaura 2 hafta önce

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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