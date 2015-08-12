Persicope, 10 milyon üyeye ulaştı

İnternet dünyasında yeni bir canlı yayın furyası başlatan ve geçtiğimiz dönemde Twitter tarafından satın alınan Periscope, bugün önemli veriler paylaştı.

CEO Kayvon Beykpour'un verdiği bilgilere göre popüler canlı yayın servisi Periscope toplam 10 milyon aboneye ulaştı. Günde 40 yıla eşdeğer canlı yayının izlendiğini belirten Beykpour, bu değerin sürekli olarak artış gösterdiğini de sözlerine ekledi. iOS ve Android platformlarında yer alan servisin, günlük aktif kullanıcı sayısı ise 2 milyon seviyesine yaklaştı.

Ülkemizde de aktif olarak binlerce insanın kullandığı Periscope, bu başarısı yayında birçok telif sorunuyla da gündeme geliyor. Her gün birçok şikayet alan servis, yayın güvenli konusunda da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/12/periscope-now-has-10-million-users-who-watch-40-years-of-content-daily/