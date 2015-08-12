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Persicope, 10 milyon üyeye ulaştı

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Persicope, 10 milyon üyeye ulaştı
 
İnternet dünyasında yeni bir canlı yayın furyası başlatan ve geçtiğimiz dönemde Twitter tarafından satın alınan Periscope, bugün önemli veriler paylaştı.
CEO Kayvon Beykpour'un verdiği bilgilere göre popüler canlı yayın servisi Periscope toplam 10 milyon aboneye ulaştı. Günde 40 yıla eşdeğer canlı yayının izlendiğini belirten Beykpour, bu değerin sürekli olarak artış gösterdiğini de sözlerine ekledi. iOS ve Android platformlarında yer alan servisin, günlük aktif kullanıcı sayısı ise 2 milyon seviyesine yaklaştı.
Ülkemizde de aktif olarak binlerce insanın kullandığı Periscope, bu başarısı yayında birçok telif sorunuyla da gündeme geliyor. Her gün birçok şikayet alan servis, yayın güvenli konusunda da önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/12/periscope-now-has-10-million-users-who-watch-40-years-of-content-daily/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cinemaker 3 yıl
Malesef Türkler tarafından yanlış anlaşılmış uygulama ne kadar sapık varmış ben hayret ettim seviyeli sohbet çok az malesef
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clopin 3 yıl
bi kere açtım çok sapık var arkadaş kızından erkegine farketmiyor canlı porno sitesi resmen rezillik
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Guest-5B59C177F 3 yıl
S2 ye Periscope yüklenmiyor android sürümü destekleyemiyor ve kızların açtıgı yayınları izleyemiyorum sırf bu yüzden S2 yi satıp 2.el İphone 4S alıcam en azından kız yayınları izlerim
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