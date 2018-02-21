2019 Seat Ibiza Cupra yeni logosuyla ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Seat’tan resmi olarak ayrılarak şirketin performans otomobilleri üreten bir alt markası haline gelen Cupra, ortaya çıkaracağı ilk model için oldukça heyecanlı. Şirket, ilk ürünü olarak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2019 Seat Ibiza Cupra modelini sergileyecek.

Cenevre’de sergilenecek otomobilin ilk görselleri ise fuara az bir zaman kala Cupra Sport fan sayfasının Instagram hesabı üzerinde ortaya çıktı. Bu fotoğraflar sayesinde 2019 Ibiza Cupra’yı yeni görünümü ve en önemlisi yeni logosuyla birlikte görme şansını elde ediyoruz.

Yoğun karbon fiber kullanımı dikkat çekiyor

Fotoğraflarda görülen büyük alaşım jantlar, oldukça agresif bir görünüm sağlayan gövde yapısı, ve karbon fiber aerodinamik eklemeler aracı estetik olarak standart Ibiza modelinden ayırt etmemizi sağlıyor. 2019 Ibiza Cupra’nın iç dünyasına bakıldığında ise yoğun bir karbon fiber kullanımı ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

İç tarafta göze çarpan diğer bir detay da DSG şanzımanın sinyallerini veren otomatik vites oluyor. Bunun yanında büyük ihtimalle manuel şanzıman da bir seçenek olarak yerini alacak. Şimdilik kaputun altıyla ilgili bir bilgi yok. Ancak 2019 Ibiza’da Polo GTI modelinin 200 beygir güç ve 320Nm güç üreten 2.0 litre turbo motorun kullanılacağı düşünülüyor.

Cupra markasının aynı zamanda Seat Ateca modelini baz alan bir SUV modeli üreteceği de biliniyor. Bu aracın da Ibıza ile birlikte ilk çıkışını Cenevre’de yapması bekleniyor.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/seat-cupra-ibiza-leaks-social-media