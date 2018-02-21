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2019 Seat Ibiza Cupra yeni logosuyla ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay Seat'tan resmi olarak ayrılan ve şirketin performans araçları üreten alt markası olarak yoluna devam eden Cupra'nın ilk meyvesi ortaya çıktı: 2019 Seat Ibiza Cupra
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Seat Ibiza Cupra yeni logosuyla ortaya çıktı
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Seat’tan resmi olarak ayrılarak şirketin performans otomobilleri üreten bir alt markası haline gelen Cupra, ortaya çıkaracağı ilk model için oldukça heyecanlı. Şirket, ilk ürünü olarak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2019 Seat Ibiza Cupra modelini sergileyecek.

Cenevre’de sergilenecek otomobilin ilk görselleri ise fuara az bir zaman kala Cupra Sport fan sayfasının Instagram hesabı üzerinde ortaya çıktı. Bu fotoğraflar sayesinde 2019 Ibiza Cupra’yı yeni görünümü ve en önemlisi yeni logosuyla birlikte görme şansını elde ediyoruz.

Yoğun karbon fiber kullanımı dikkat çekiyor 

Fotoğraflarda görülen büyük alaşım jantlar, oldukça agresif bir görünüm sağlayan gövde yapısı, ve karbon fiber aerodinamik eklemeler aracı estetik olarak standart Ibiza modelinden ayırt etmemizi sağlıyor. 2019 Ibiza Cupra’nın iç dünyasına bakıldığında ise yoğun bir karbon fiber kullanımı ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

İç tarafta göze çarpan diğer bir detay da DSG şanzımanın sinyallerini veren otomatik vites oluyor. Bunun yanında büyük ihtimalle manuel şanzıman da bir seçenek olarak yerini alacak. Şimdilik kaputun altıyla ilgili bir bilgi yok. Ancak 2019 Ibiza’da Polo GTI modelinin 200 beygir güç ve 320Nm güç üreten 2.0 litre turbo motorun kullanılacağı düşünülüyor.

Cupra markasının aynı zamanda Seat Ateca modelini baz alan bir SUV modeli üreteceği de biliniyor. Bu aracın da Ibıza ile birlikte ilk çıkışını Cenevre’de yapması bekleniyor.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/seat-cupra-ibiza-leaks-social-media Yorum Yaz
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auto_man 1 yıl en beğenilen
Ds gibi, genesis gibi farklı araç yapmayacaksan aynı model üzerine farklı motor koyup cupra logosu takmanın mantığı nedir?
3 Yanıt Yanıtla +32
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tEmh@ 1 yıl
Araba kendinden yer bildirimi yapıyor heralde.
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soneday 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ec.dmn 1 yıl
Amblem inanılmaz çirkin ve itici.. [:\-]
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CR7_35 1 yıl
Hani Cupra üretilmeyecek Cupra kendi marka olacağı söyleniyordu ??
Amblem iğrenç hiç beğenmedim.
Önce ki kasa 1.8 192 Beygirdi iyidi 2.0 olması vergi için kötü vergi olmayan ülkeler için iyi oldu 8 beygirlik artış az geldi bana.
İç mekana özen gösterseler keşke biraz kalite istiyor Leon ve Ibiza yoksa çok güzel çok hızlı arabalar.
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abdullah199 1 yıl
Şahtı şahbaz olmuş
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mavizaman 1 yıl
büyük logolar itici duruyor.
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sniper23 1 yıl
Çupra diye okudum
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bende345 1 yıl
Yeşilçam işi süper kahraman logosu koymuşlar , sanki ...
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volkan3156 1 yıl
Eşşek aynı eşşek.
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Nightmare70 1 yıl
O kadar tasarımcı, pazarlamacı geri zekalı bir bizim forumdakiler zeki :) "Çupra" ne diyen var Cupra "cup racer" dan gelir. Böyle bir stratejiye artık herkes ihtiyaç duymakta. Bugün Lexus'a 1 milyon TL verirsin ama Toyota logosu koy kimse vermez o parayı. İlerde mesela AMG büyük ihtimalle ayrı bir marka olacak. AMG GT ile bunu denediler aslında. Araçta güzel detaylar var mesela alcantara direksiyon gibi daha yarışçı ruhlu daha agresif duruyor. Bakalım bir çıksın o zaman yorum yapın.
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207m 1 yıl
Sahsen yanlış strateji. Ama tabi bu kararı alırken bir cok arastirma yapiliyor, uzerinde kafa yoruluyor. Profesyoneller tarafindan yonetilen bir pazarlama departmanı var sonucta.
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FM. 1 yıl
çupra nedir levrek olsaymış bari
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