Peugeot'dan yepyeni plug-in hybrid konsepti; HX1

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, HX1 adını verdiği konsept otomobilini gün yüzüne çıkardı. Plug-in hybrid formundaki otomobile, 2.2 litre hacmindeki HDi dizel ünite ile birlite arka aksa yerleştirilmiş elektrik motoru güç veriyor.

Düşük belli MPV/crossover formunda olan 6 koltuklu aracın 4.954 m uzunluğunda, 1.990 m genişliğinde ve 1.373m yüksekliğinde olduğu açıklandı. Peugeot'nun HYbrid4 teknolojisini kullanan, dört tekerlekten çekişli HX1'in, 2.2 litre hacmindeki dizel motoru 201 byegir, 70 kW kapasiteli elektrik motoru ise 95 beygir güç sağlıyor. Toplamda 295 beygir güç üreten aracın tam elektrik modunda 30 km (18.6 mil) gidebildiği, hibrit kullanımda ise 100Km'de 3.2 litre yakıt tükettiği ve CO2 emisyon değerinin 83 gram/km olduğu belirtildi.

Cüsseli yapısına rağmen agresif çizgileriyle hareket halindeymiş izlenimi yaratan akıcı bir görünüm sergileyen HX1, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Peugeot standının en dikkat çekici katılımcılarından birisi olacak gibi görünüyor.



