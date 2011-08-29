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Peugeot'dan yepyeni plug-in hybrid konsepti; HX1

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
121,5b
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Peugeot'dan yepyeni plug-in hybrid konsepti; HX1
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Fransız otomobil üreticisi Peugeot, HX1 adını verdiği konsept otomobilini gün yüzüne çıkardı. Plug-in hybrid formundaki otomobile, 2.2 litre hacmindeki HDi dizel ünite ile birlite arka aksa yerleştirilmiş elektrik motoru güç veriyor.
Düşük belli MPV/crossover formunda olan 6 koltuklu aracın 4.954 m uzunluğunda, 1.990 m genişliğinde ve 1.373m yüksekliğinde olduğu açıklandı. Peugeot'nun HYbrid4 teknolojisini kullanan, dört tekerlekten çekişli HX1'in, 2.2 litre hacmindeki dizel motoru 201 byegir, 70 kW kapasiteli elektrik motoru ise 95 beygir güç sağlıyor. Toplamda 295 beygir güç üreten aracın tam elektrik modunda 30 km (18.6 mil) gidebildiği, hibrit kullanımda ise 100Km'de 3.2 litre yakıt tükettiği ve CO2 emisyon değerinin 83 gram/km olduğu belirtildi.
Cüsseli yapısına rağmen agresif çizgileriyle hareket halindeymiş izlenimi yaratan akıcı bir görünüm sergileyen HX1, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Frankfurt Otomobil Fuarı'nda Peugeot standının en dikkat çekici katılımcılarından birisi olacak gibi görünüyor.
 
Peugeot'dan yepyeni plug-in hybrid konsepti; HX1
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mgedik06 8 yıl
sözün bittiği, hayalin başladığı nokta...!
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tuzunoglu 8 yıl
bayıldım, çok güzel olmuş
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scanh 8 yıl
Citroen DS5'in peugeot versiyonu gibi...
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ColDasHeLL 8 yıl
goruntuye aldanmayn berbat bir araba üreticisi peugeot .
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agamli 8 yıl
Bizim peugeotunda beyni bozulmuştu, acaba servis mi kandırıyor?
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Momo-Oz 8 yıl
Pegueot mu Allah korusun bidaha alirsam 2 olsun ne sorunlu arabadir arkadas beyni bozulur durduk yere gosterge isiklari gider durduk yere fabrika cikisli park sensoru bozulu sensede bi rolanti motoru bozulur
... Pegueotmu
birdaha aslaa..
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OvernightSensation 8 yıl
umutarslan.com
önü güzelde hafiften 508 tadında ama arkası ne öyle.piknik yapmayı seven ailelerin tercihi gibi :D

böyle araba alacak kişi ev almasın 6 koltuk ne gerek var eve :D
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Exxcrea 8 yıl
95bg elektirikli motor gayet güzel ancak araç büyük ihtimalle çok agır olucaktır. anca 25 30 km menzil saglayan +200 kg gereksiz agırlık şu piller. nezaman bu saçma sistemden kurtulup hydrojene geçicekler bakalım..... Birde çevreci deniyor şu hybirdlere 6 7 senede bir 200 kg lık pil atıgını görmezden geliyorlar heralde. maliyetide cabası. boşu boşuna 250 kgla dolaşıldıgına unutulmasın.
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umutarslan.com 8 yıl
önü güzelde hafiften 508 tadında ama arkası ne öyle.piknik yapmayı seven ailelerin tercihi gibi :D
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OvernightSensation 8 yıl
klasik fransız citröen peugeot gibi uzun ve hantal :)
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LionTech16 8 yıl
Uzunluğa bak ''4.954 m'', keşke limuzin olsaymış
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