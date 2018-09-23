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Peygamberdevesi ilk kez doğal ortamında balık avlarken gözlemlendi

Araştırmacılar, peygamber devesinin balık avladığını ve yediğini ilk kez doğal ortamında tespit etti. Hindistan'daki gözlemler esnasında peygamberdevesi her gün iki balık yakaladı.
8 ay
31,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Peygamberdevesi ilk kez doğal ortamında balık avlarken gözlemlendi
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Peygamberdevesinin; küçük kuşlar, kertenkeleler, kurbağalar, fareler, yılanlar ve kaplumbağalar da dahil olmak üzere farklı hayvanlarla beslenlendiği daha önce gözlemlenmişti ancak bu vakaların büyük bir kısmı bilimsel olarak doğrulanmamış ya da insan tarafından manipüle edilen koşullar altında gerçekleşmişti. Nitekim peygamber develerinin balıkları yediğine dair de çok sayıda gözlem yapılsa da bu gözlemler de canlının doğal ortamında yapılmamıştı. İtalya ve Hindistan'dan araştırmacıların yer aldığı ekip, ilk kez peygamberdevesini doğal ortamında balık avlarken gözlemledi.


Beş gün boyunca balık avladı 

Hindistan'ın Karnataka bölgesinde bulunan bir çatı bahçesinde gözlem yapan araştırmacılar, hierodula tenuidentata türünden erkek bir peygamberdevesinin balık avlamak için gölete geldiğini keşfetti. 5.6 santimetre uzunluğundaki peygamberidevesini 5 gün boyunca takip eden araştırmacılar, canlının bu süre zarfından göletteki küçük balıklardan en az 9 tanesini yakaladığını ve yediğini tespit etti.


Herhangi bir manipülasyon aracının kullanılmadığı gözlemlerle birlikte peygamberdevesinin bazı türlerinin balıkla beslendiği bilimsel olarak doğrulandı. Buna ek olarak araştırmacılar peygamberdevesi ile ilgili ilginç ipuçlarına da ulaştı. Peygamberdevesinin 5 gün boyunca aynı saatlerde aynı noktaya gelerek avlanması; bu canlıların deneyimlerinden öğrenme becerisi de dahil olmak üzere bir takım gelişmiş bilişsel becerilere sahip olduğu yönünde yorumlanıyor. Peygamberdevesinin balığı yakalamak için suya bile girmesi de araştırmacıları şaşırtıyor.


Avlarını akşam karanlığında yakalayan peygamberdevesinin, beklenmedik bir şekilde iyi bir gece görüşüne sahip olduğu da ortaya çıkmış oldu. Gözlemlere ilişkin bulgular Orthoptera Araştırma Dergisi'nde yayımlanırken araştırmacılar, peygamberdevesinin ilginç yeteneklerinin detaylıca incelenmesi gerektiğini düşünüyor. 


https://newatlas.com/fish-eating-praying-mantis/56455/ Yorum Yaz
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Guest-1F9BF2C01 8 ay en beğenilen khytr89
Kültürlenmekte zarar yok. Beğenmiyorsan köşede YouTube var minecraft videoları izle
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V4LKyR 8 ay khytr89
Sanki bu durum seni rahatsız etmiş gibi görünüyor kral...
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khytr89 8 ay
Donanimhaber, belgeselhabere mi rota cevirdi ?
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demirbilek216 7 ay
Peygamber devesi enteresandır İnsanı ısırmaz
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DH Misafiri 7 ay
Maaşallah. Ne güzel cihazlarla donatılmış harika hareket eden makineler,canlı robotlar.Bunları yaratan herşeyi yaratabilir.
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Redunay 7 ay
Ne demek ne alakası var peygamberdevesinin avcı donanımlarından bahsedilmiş işte, analitik düşünün biraz.
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Akabey 7 ay
deneme
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DH Misafiri 7 ay
Büyük buluş gerçektende peygamber devesinin hayatımıza etkileri. Milyonlar açlıktan susuzluktan kırılır adamlar derdi peygamber devesi. Deveyi atda biraz peygambere yönel!
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wtersad 7 ay
belgeselhaberi beğenmeğenlerin beynini yemesini dileyecem de böcek aç kalacak. Bilimin ta kendisi bu birçok teknoloji canlılardan ilham alınmıştır
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sistemli adam 7 ay
Adından dolayı rahatsız olanları tedavi etmek lazım.
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Azstek 7 ay
Sistem gereksinimleri nedir?
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mementopolis 8 ay
Peyganber böcegi Kungfu yaparken yakalandi sok sok sok flash flash flash ...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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alaz1903 8 ay mementopolis
Harmandalı oynuyor, barışçıl bir karakter kendileri lütfen iftira atmayalım :PP
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alaz1903 8 ay mementopolis
Harmandalı oynuyor, barışçıl bir karakter kendileri lütfen iftira atmayalım :PP
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a_y_k_u_t 8 ay
Yeni modellerde bu özellik mevcut zaten, android 9.0 pie ile birlikte günde 2 balık yakalamak çok daha kolay.
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