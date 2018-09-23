Peygamberdevesi ilk kez doğal ortamında balık avlarken gözlemlendi

Beş gün boyunca balık avladı
Hindistan'ın Karnataka bölgesinde bulunan bir çatı bahçesinde gözlem yapan araştırmacılar, hierodula tenuidentata türünden erkek bir peygamberdevesinin balık avlamak için gölete geldiğini keşfetti. 5.6 santimetre uzunluğundaki peygamberidevesini 5 gün boyunca takip eden araştırmacılar, canlının bu süre zarfından göletteki küçük balıklardan en az 9 tanesini yakaladığını ve yediğini tespit etti.
Herhangi bir manipülasyon aracının kullanılmadığı gözlemlerle birlikte peygamberdevesinin bazı türlerinin balıkla beslendiği bilimsel olarak doğrulandı. Buna ek olarak araştırmacılar peygamberdevesi ile ilgili ilginç ipuçlarına da ulaştı. Peygamberdevesinin 5 gün boyunca aynı saatlerde aynı noktaya gelerek avlanması; bu canlıların deneyimlerinden öğrenme becerisi de dahil olmak üzere bir takım gelişmiş bilişsel becerilere sahip olduğu yönünde yorumlanıyor. Peygamberdevesinin balığı yakalamak için suya bile girmesi de araştırmacıları şaşırtıyor.
Avlarını akşam karanlığında yakalayan peygamberdevesinin, beklenmedik bir şekilde iyi bir gece görüşüne sahip olduğu da ortaya çıkmış oldu. Gözlemlere ilişkin bulgular Orthoptera Araştırma Dergisi'nde yayımlanırken araştırmacılar, peygamberdevesinin ilginç yeteneklerinin detaylıca incelenmesi gerektiğini düşünüyor.
https://newatlas.com/fish-eating-praying-mantis/56455/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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