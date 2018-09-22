Sürücüsüz bir iş makinesi, cam labirentten çıkabilir mi?

Otonom taşıtlar pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Tesla modellerinin ölümlü kazalara yol açması bu tartışmaları alevlendirmeyi sürdürüyor. Henüz kamuoyunun genel kanısı sürücüsüz araçlara güvenilmediğine işaret etse de otonom teknolojiler gelişmeye devam ediyor. Özellikle ülkemizdeki hatalı ve yamalı yollar, yetersiz yol işaretçileri düşünüldüğünde bu sistemlere kavuşmamız biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Öte yandan sürücüsüz kullanılabilecek tek taşıtlar binek araçlar değil. Ünlü iş makinesi üreticisi Sandvik'in son projesi, bu iddiamızı kanıtlar nitelikte.

Gelecekte sadece otonom otomobiller olmayacak

Sandvik, iş makinesinin otonom teknolojilerini göstermek adına 11 metre uzunluğa ve 41 ton ağırlığa sahip bir maden yükleyicisini son model sensörleri ile donattı. Camdan bir labirent içerisine yerleştirilen araç, sürücüsüz bir şekilde bu labirentten çıkmaya çalışıyor. Oldukça hassas bu sistem lazerli yön bulma sensörlerine ve haritalama teknolojisine sahip. İş makinelerinin çoğunun maden altında çalışıyor olması bu sensörleri en doğru ve en güvenli yolu bulmaya itiyor. Ekipmanlarının çoğu maden altında kullanılan firma, GPS sisteminin bu bölgelerde kullanılmasının mümkün olamadığını, bu sebeple lazer teknolojilerinin kullanıldığının altını çiziyor.

Sandvik Madenciliğin yöneticilerinden Jouni Koppanen: "Sandvik'in otonom yükleyicileri 20 yıldır çalışıyor. Bu modeller yerin altında 2 milyon saat kullanıldı. Otonom sistemlerin en büyük artısı işçileri güvenli bir şekilde taşıyabilmek. Bu teknolojiler maden içerisindeki güvenliğin daha da artmasını sağlıyor."

Videonun içerisinde sistemin nasıl çalıştığına dair bir görsel görmek mümkün. Madenciliğin ve maden kazalarının çok sık yaşandığı ülkemizde de bu teknolojilerin çok yararlı olabileceğini düşünüyoruz.



https://www.motor1.com/news/266824/driverless-heavy-loader-glass-labyrinth/