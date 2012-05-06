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‘Phantasy Star Online 2’ ile her zaman her yerde MMORPG

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,2b
1
26
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Sega tarafından geliştirilmekte olan MMORPG türündeki ‘Phantasy Star Online 2’ hakkında yeni detaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı.

‘Phantasy Star Online 2’ PC, PS Vita, Android ve iOS platformları için Free to Play olarak MMORPG severlerin beğenisine sunulacak. Oyun içi eşya satışlarına da yer verilecek olan Phantasy Star Online 2’de bu satışların oyunun dengesini bozmadan yapılacağı belirtildi. PC ve PS Vita’nın sunucularının aynı olacağı oyunda mobil versiyonlar bu iki platforma göre daha basit bir yapıya sahip olacak.

PC için tam sürümü yaz ayları içerisinde beklenen Phantasy Star Online 2’nin mobil versiyonlarının kış ayları içerisinde, PS Vita sürümünün ise 2013 yılı bahar aylarında çıkış yapacağı belirtiliyor.


 

http://www.pocketgamer.co.uk/r/Multiformat/Phantasy+Star+Online+2/news.asp?c=40422 Yorum Yaz
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dede17 7 yıl en beğenilen
Bu saatte haber koyulur gidin yatın iyi insanlar gibi
2 Yanıt Yanıtla +15
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JohnLord 7 yıl
Donanımhabermi
oyunhabermi
telefonhabermi
ekran kartı habermi çözemedim
koskoca donanım sitesi daha Ivy Bridge incelemesi yapamıyo
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1 Avatar
briarlyxusa 7 yıl
bunlarda olmasa Free to Play oyunlarının karları harcadıkları masrafın ya aynısı olucak yada yetmeyecek kadar biraz üstünde
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OZKNaln 7 yıl
bedava olsa tenerzur etmem
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Volkie94 7 yıl
MMORPG oyunlara yapılan sinematik trailer'lar bi bitmediniz. Ezelden beri uyuz oluyorum bunlara; oyunla alakası olmuyor hiçbirinin.
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Nighdoria 7 yıl Volkie94
Volkie94
MMORPG oyunlara yapılan sinematik trailer'lar bi bitmediniz. Ezelden beri uyuz oluyorum bunlara; oyunla alakası olmuyor hiçbirinin.

Valla ya ama guild wars 2 trailer ı oyundan parcalar ile yapmıs . Ama wow un ilk trailerı oyunu icerigi gostermesede insani cok heyecanlandiriyor
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E_Aydin35 7 yıl
Ah şu oyun için satın alımlar, bunlarda olmasa Free to Play oyunlarının karları harcadıkları masrafın ya aynısı olucak yada yetmeyecek kadar biraz üstünde :)
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burrnn 7 yıl
cabal'ımsı bişey olmuş.
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4Crumby 7 yıl
Hic bi online oyundan knighttan aldigim zevki alamadim hileler oyunu mahvetti :( ins aradigimi bunda bulurum.
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cagataykoroglu 7 yıl
JohnLord
Donanımhabermioyunhabermitelefonhabermiekran kartı habermi çözemedimkoskoca donanım sitesi daha Ivy Bridge incelemesi yapamıyo

Sanırım Vatan ın %25 indirimini bekliyorlar.
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cagataykoroglu 7 yıl
Şu F2p lerdeki eşya satışı olayından tiksiniyorum. War Inc oynuyorum parası olanlar biz fakirleri delik deşik ediyor. Tamam gerçek dünya aynen böyle ama eşit şartlar istiyoruz :D
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Metalwrath 7 yıl
Çıksın çıksın derste iyi zaman geçirir bu
Temple Runner oynamaktan bıkkınlık geldi derslerde.
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eatpraylove 7 yıl
msjm blnsn
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modifci 7 yıl
Androidciler vs iphone cular güzel olacak
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JohnLord 7 yıl
Donanımhabermi
oyunhabermi
telefonhabermi
ekran kartı habermi çözemedim
koskoca donanım sitesi daha Ivy Bridge incelemesi yapamıyo
Yanıtla +5
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