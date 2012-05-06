‘Phantasy Star Online 2’ ile her zaman her yerde MMORPG





Sega tarafından geliştirilmekte olan MMORPG türündeki ‘Phantasy Star Online 2’ hakkında yeni detaylar geçtiğimiz günlerde açıklandı.





‘Phantasy Star Online 2’ PC, PS Vita, Android ve iOS platformları için Free to Play olarak MMORPG severlerin beğenisine sunulacak. Oyun içi eşya satışlarına da yer verilecek olan Phantasy Star Online 2’de bu satışların oyunun dengesini bozmadan yapılacağı belirtildi. PC ve PS Vita’nın sunucularının aynı olacağı oyunda mobil versiyonlar bu iki platforma göre daha basit bir yapıya sahip olacak.





PC için tam sürümü yaz ayları içerisinde beklenen Phantasy Star Online 2’nin mobil versiyonlarının kış ayları içerisinde, PS Vita sürümünün ise 2013 yılı bahar aylarında çıkış yapacağı belirtiliyor.







http://www.pocketgamer.co.uk/r/Multiformat/Phantasy+Star+Online+2/news.asp?c=40422