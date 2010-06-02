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Philips, 22 inç'lik LCD monitörü 225B2'yi satışa sunuyor

Philips, çevre dostu sınıfında hazırlanan LCD monitörü 225B2'yi satışa sunuyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Philips, 22 inç'lik LCD monitörü 225B2'yi satışa sunuyor
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Elektronik üreticilerinden Philips, çevre dostu olarak nitelendirilen yeni LCD monitörü 225B2'yi tanıttı. Adından da anlaşılacağı üzere 22 inç'lik boyuta sahip olan LCD monitör, enerji tüketimi ve sahip olduğu PowerSensor adı verilen özelliği ile çevre dostu ürünler arasında yer alıyor. 22 inç'lik geniş ekrana sahip olan Philips 225B2'nin doğal çözünürlüğü 1680x1050, ekran parlalık seviyesi 250 cd/m2 ve kontrast oranı 500.000:1 olarak belirlendi. Kullanım sırasında 22.5W güç tüketimine sahip olan monitör, PowerSensor adı verilen teknoloji sayesinde monitörün karşısında herhangi birinin olup olmadığı belirleyebiliyor. Ekranın karşısında herhangi bir olmadığı zaman parlaklık seviyesini otomatik olarak düşüren PowerSensor ile 225B2 LCD monitörlerin %70'e varan enerji tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor. Philips'in 22 inç'lik LCD monitöründe D-Sub, DVI girişlerine yer verilmiş. 2 adet USB 2.0 arabirimine sahip olan LCD monitörde 1.5W'lık 2 adet hoparlör bulunuyor.

Philips'in 22 inç'lik yeni LCD monitörü 225B2'nin Haziran ayı sonunda 290$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.

Philips, 22 inç'lik LCD monitörü 225B2'yi satışa sunuyor
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Batuist 9 yıl
yalnız hareket sensörü koymak harika bir fikir... Gerçekten çok hoşuma gitti... bu monitörü almam o ayrı :)
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killnOd 9 yıl
Dikkatimi cekdi Philips daha soyle ust duzey 3D destekli kaliteli Gamer ve Blu-Ray icin iddiali bir LED model daha cikarmadi piyasaya.CRT lerde hayli iddiali urunler ureten Philips nedense LED konusunda agir davraniyor.
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alcon11 9 yıl
oldum olası bu philips monitörlerin çerçevelerini sevmedim, bu modeldede geleneği bozmamışlar.
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Se_co 9 yıl
Monitör gayet güzel hoş özellikleri falan iyi yanlız.. çözünürlük değerine dikkat edersek 1680*1050 Dir.. bunun haliyle nokta aralığı 0,282 mm dir yada 27 olabilir.. yanlız FULL HD değildir çözünürlüğe bakarsak umarım özelliğindeki o çözünürlük yanlış yazılmıştır ama satışa sunulduğu zaman belli olur diğer yönüyle gayet güzel kulanışlı monitör hayırlı olsun..

ve bunun satış fiyatı ne kadardır arkadaşlar?



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