Philips, 22 inç'lik LCD monitörü 225B2'yi satışa sunuyor

Elektronik üreticilerinden Philips, çevre dostu olarak nitelendirilen yeni LCD monitörü 225B2'yi tanıttı. Adından da anlaşılacağı üzere 22 inç'lik boyuta sahip olan LCD monitör, enerji tüketimi ve sahip olduğu PowerSensor adı verilen özelliği ile çevre dostu ürünler arasında yer alıyor. 22 inç'lik geniş ekrana sahip olan Philips 225B2'nin doğal çözünürlüğü 1680x1050, ekran parlalık seviyesi 250 cd/m2 ve kontrast oranı 500.000:1 olarak belirlendi. Kullanım sırasında 22.5W güç tüketimine sahip olan monitör, PowerSensor adı verilen teknoloji sayesinde monitörün karşısında herhangi birinin olup olmadığı belirleyebiliyor. Ekranın karşısında herhangi bir olmadığı zaman parlaklık seviyesini otomatik olarak düşüren PowerSensor ile 225B2 LCD monitörlerin %70'e varan enerji tasarrufu sağlayacağı belirtiliyor. Philips'in 22 inç'lik LCD monitöründe D-Sub, DVI girişlerine yer verilmiş. 2 adet USB 2.0 arabirimine sahip olan LCD monitörde 1.5W'lık 2 adet hoparlör bulunuyor.

Philips'in 22 inç'lik yeni LCD monitörü 225B2'nin Haziran ayı sonunda 290$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulacağı belirtiliyor.