Philips 32 inç boyutta yeni WQHD çözünürlüklü monitörünü satışa sundu

Philips, büyük boyutta monitöre ihtiyaç duyan grafik tasarımcıları, CAD tasarımcıları ve mimarlar gibi çizim yapan kişilere yönelik yeni 32 inç boyutlu monitörü BDM3270QP'yi satışa sundu. WQHD çözünürlükte yani 2560 x 1440 piksele sahip monitör bu sayede 91.8 ppi (inç başına piksel) değeriyle 24 inç boyutlu 1080p bir monitörle aynı yoğunlukta.

Philips'in diğer WQHD monitörlerine görmeye alıştığımız IPS panel yerine AMVA panele sahip olan monitör; griden griye 4ms tepki süresi, 300cd/m² parlaklık, 3000:1 kontrast oranı, 178º/178º izleme açısı ve 1,07 milyar renk desteği gibi değerlere sahip. Üzerinde durduğu standı standı sayesinde yükseklik, eğiklik gibi ayarların yapılabildiği monitör dilenirse 90º ye kadar da yan yatırılabiliyor.

Bağlantı seçenekleri olarak dual-link DVI, DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4'e sahip olan monitörün üzerinde aynı zamanda 3W güçte çift stereo hoparlörler, 2 tane USB 2.0 ve 2 tane de USB 3.0 portu yer alıyor. BDM3270QP model numaralı monitör Avrupa pazarında £499/€699 fiyat etiketiyle satılıyor.

http://download.p4c.philips.com/files/b/bdm3270qp_00/bdm3270qp_00_pss_turtr.pdf