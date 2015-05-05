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Philips 32 inç boyutta yeni WQHD çözünürlüklü monitörünü satışa sundu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Caner Köksel
Haber Editörü
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Philips 32 inç boyutta yeni WQHD çözünürlüklü monitörünü satışa sundu
 
Philips, büyük boyutta monitöre ihtiyaç duyan grafik tasarımcıları, CAD tasarımcıları ve mimarlar gibi çizim yapan kişilere yönelik yeni 32 inç boyutlu monitörü BDM3270QP'yi satışa sundu. WQHD çözünürlükte yani 2560 x 1440 piksele sahip monitör bu sayede 91.8 ppi (inç başına piksel) değeriyle 24 inç boyutlu 1080p bir monitörle aynı yoğunlukta.
Philips'in diğer WQHD monitörlerine görmeye alıştığımız IPS panel yerine AMVA panele sahip olan monitör; griden griye 4ms tepki süresi, 300cd/m² parlaklık, 3000:1 kontrast oranı, 178º/178º izleme açısı ve 1,07 milyar renk desteği gibi değerlere sahip. Üzerinde durduğu standı standı sayesinde yükseklik, eğiklik gibi ayarların yapılabildiği monitör dilenirse 90º ye kadar da yan yatırılabiliyor.
Bağlantı seçenekleri olarak dual-link DVI, DisplayPort 1.2 ve HDMI 1.4'e sahip olan monitörün üzerinde aynı zamanda 3W güçte çift stereo hoparlörler, 2 tane USB 2.0 ve 2 tane de USB 3.0 portu yer alıyor. BDM3270QP model numaralı monitör Avrupa pazarında £499/€699 fiyat etiketiyle satılıyor.

http://download.p4c.philips.com/files/b/bdm3270qp_00/bdm3270qp_00_pss_turtr.pdf Yorum Yaz
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kymelria 4 yıl
emektar zr30w nun pabucunu dama atar mı diye baktım. ııııh.
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St Batuhan 4 yıl
DP 1.2 de olduğuna göre Freesync desteği bulunması da olası ve böyle bir cihazda kesinlikle keyif verecektir, gecikme durumu da tolare edilebilir sanatsal yönü de ön planda olan, öyle saf aksiyon dolu olmayan oyunlar için. Yani hikayesi ve ortamı güzelse, kesinlikle keyfi çıkarttırır.
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Morphinz 4 yıl
Şu monitorun 2K'sını çıkarsınlar biraz uygun fiyata alalım.. 2000 lira verilirmi monitore.
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Batuist 4 yıl
şimdi o çözünürlükte gta5 oynanmaz diyen ergenler çıkar. Bekliyorum ergen pardon erken yorumları..
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K E N 4 yıl
o çözünürlükte gta5 oynanmaz =)
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redoracle 4 yıl
Bu değilde Philips BDM4065UC - 4K UHD monitörü daha çok beğendim ben 60 hz 4k va 8 bit panel,şimdiye dek gördüğüm en iyi 4k mmonitör.
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AmigaFAN 4 yıl redoracle
redoracle

Bu değilde Philips BDM4065UC - 4K UHD monitörü daha çok beğendim ben 60 hz 4k va 8 bit panel,şimdiye dek gördüğüm en iyi 4k mmonitör.

BDM4065UC için dün philips e mail attım, ne zaman geleceğini sordum henüz bir cevap alamadım, uzun süredir bekliyorum 3k TL nin altında olursa direk alacağım .
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