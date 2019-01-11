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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips, 49 inçlik kavisli monitörünü duyurdu

CES 2019 fuarında sahne alan Philips 49 inçlik çok geniş bir kavisli ekrana sahip monitörünü duyurdu. Tercih etmeyenler ise 32 inçlik 4K çözünürlüğünde monitörüne göz atabilir.
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında oyunculara yönelik olduğu kadar profesyonellere yönelik olarak da birbirinden iddialı monitörler tanıtıldı. Bunlar arasında enlemesine genişlik sunan modeller daha ağır basıyor.

Philips Brilliance 49 SuperWide özellikleri ve fiyatı

Philips tarafından duyurulan Brilliance serisine ait 49 inçlik yeni monitör 5120x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Firmalar genelde bu çözünürlüğü çift 2K ekran olarak adlandırmaya başladı zira yanyana iki 2K monitör getirilmiş gibi oluyor.

1800R kavis çapı olan monitör yırtılmaları önleyen Adaptive Sync ve canlı renkler sunan HDR400 teknolojilerine destek sunarken özel bir web kamera mekanizmasına sahip. Monitörün üst arka kısmında bulunan modül içerisinden üzerine bastırdığınızda dışarı çıkan kamera yine aynı yerine geri giriyor. Böylece tamamen kapatılmış oluyor. Web kamerası yüz tanıma sistemine sahip.

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Monitör arka kısmında bir USB çoklayıcı yer alıyor. USB 3.1 Tip-C üzerinden bilgisayara bağlanan çoklayıcı hem yüksek hızlı veri transferi hem de enerji aktarımı sağlıyor. KVM anahtarı ise iki bilgisayar arasında tek tuşla geçiş yapmanızı sağlıyor. Philips Brilliance 49 SuperWide modeli 1299$ fiyat etiketine sahip.

Philips Brilliance 32 özellikleri ve fiyatı

Philips Brilliance 32 monitör modeli ise 32 inçlik 4K ekrana sahip. Farklı açılarda kullanmanızı sağlayan standı yanında kullanıcıyı algılayarak ekonomik moda geçiş yapabilen bir güç sensörü mevcut. Bunun haricinde özellikleri geniş versiyonu ile aynı. Fiyatı ise 799$ olarak açıklandı.

 

https://www.techpowerup.com/251372/new-philips-49-superwide-dual-quad-hd-curved-monitor-debuts-at-ces-2019 Yorum Yaz
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Resurrectionn 4 ay
32 inç 4k Monitörler yaygınlaşıyor. Umarım fiyatları da makul seviyelere iner de bizde faydalanırız.
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