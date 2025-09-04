Asus, yeni TUF Series Five oyun monitörlerini tanıttı

Yeni TUF serisi monitörler satışa çıktı
Serinin öne çıkan TUF Gaming VG27AQML5A modeli, 27 inç boyutunda ve 2560x1440p çözünürlük sunuyor. 300Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi ile özellikle rekabetçi oyunları hedefleyen monitör, Fast IPS panel kullanıyor ve AMD FreeSync Premium ile G-Sync uyumluluğu sunuyor. Ayrıca 1300:1 kontrast oranı ve %95 DCI-P3 renk kapsaması da sunuluyor.
Her iki monitör de ergonomik ayarlanabilir stand ve 2x2W dahili hoparlörler ile geliyor. Görsel deneyimi artıran Trace-Free Technology, GameFast Input Technology, Shadow Boost ve Ultra-Low Motion Blur gibi teknolojilerle oyunculara avantaj sağlıyor. Bağlantı tarafında her iki modelde DP 1.4 ve HDMI 2.1 portları bulunuyor. 34 inç model, ekstra DP 1.4 portu ve 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port ile desteklenirken, 27 inç modelde 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port yer alıyor.
Fiyatlar ise TUF Gaming VG27AQML5A için 409,90 Euro, VG34WQML5A için ise 459,90 Euro olarak belirlendi. Monitörler, Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi AB ülkelerinde ASUS mağazaları üzerinden satın alınabiliyor.