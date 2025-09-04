Asus, yeni TUF Series Five oyun monitörlerini tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ASUS, yeni TUF Series Five monitör serisini tanıttı. Şirket, IFA etkinliğinde duyurduğu seride 23,8 inçten 34 inçe kadar 20’den fazla model yer alıyor. Serideki monitörler, farklı çözünürlük ve yenileme hızlarıyla geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Yeni TUF serisi monitörler satışa çıktı

Serinin öne çıkan TUF Gaming VG27AQML5A modeli, 27 inç boyutunda ve 2560x1440p çözünürlük sunuyor. 300Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi ile özellikle rekabetçi oyunları hedefleyen monitör, Fast IPS panel kullanıyor ve AMD FreeSync Premium ile G-Sync uyumluluğu sunuyor. Ayrıca 1300:1 kontrast oranı ve %95 DCI-P3 renk kapsaması da sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Daha büyük model olan TUF Gaming VG34WQML5A, 34 inçlik ultra geniş bir ekran sunuyor ve 3440x1440p çözünürlüğe sahip. VA panel ile birlikte 1500R kavisli tasarım, oyunculara daha sürükleyici bir deneyim vadediyor. Monitör, 250Hz yenileme hızı, 4000:1 kontrast oranı, HDR10 desteği ve %95 DCI-P3 renk kapsamasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca 1ms GtG tepki süresine sahip.

Her iki monitör de ergonomik ayarlanabilir stand ve 2x2W dahili hoparlörler ile geliyor. Görsel deneyimi artıran Trace-Free Technology, GameFast Input Technology, Shadow Boost ve Ultra-Low Motion Blur gibi teknolojilerle oyunculara avantaj sağlıyor. Bağlantı tarafında her iki modelde DP 1.4 ve HDMI 2.1 portları bulunuyor. 34 inç model, ekstra DP 1.4 portu ve 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A port ile desteklenirken, 27 inç modelde 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C port yer alıyor.

Microsoft Copilot artık Samsung TV ve monitörlerinde 1 hf. önce eklendi

Fiyatlar ise TUF Gaming VG27AQML5A için 409,90 Euro, VG34WQML5A için ise 459,90 Euro olarak belirlendi. Monitörler, Almanya, Avusturya ve İsviçre gibi AB ülkelerinde ASUS mağazaları üzerinden satın alınabiliyor.

