    OLED monitörlerde yükseliş sürüyor: Yüzde 86’lık dev artış

    PC oyuncularının talebi sayesinde OLED monitör sevkiyatının 2025’te yüzde 86 düzeyinde artması bekleniyor. Avrupa ve Çin pazarlarının ise büyümede başı çekeceği öngörülüyor.

    OLED monitörlerde yükseliş sürüyor: Yüzde 86’lık dev artış Tam Boyutta Gör
    OLED monitörler, oyun tutkunlarının ilgisi sayesinde büyük bir çıkış yakalıyor. TrendForce’un yakın tarihli araştırmasına göre, OLED monitör sevkiyatlarının 2025’te yıllık yüzde 86 artışla 2,66 milyona ulaşması bekleniyor. Bu yükselişte özellikle Avrupa ve Çin pazarlarının ön plana çıkması öngörülüyor.

    OLED’ler giderek benimseniyor

    OLED monitörlerin büyümesini destekleyen en önemli faktörün ise “güçlü oyun talebi” olduğu vurgulanıyor. Avrupa pazar payının Kuzey Amerika ile eşitleneceği, Çin’in pazar payının ise 2024’teki yüzde 14’ten 2025’te yüzde 21’e yükselmesinin beklendiği belirtiliyor. Rapor ayrıca, ABD pazarına odaklanmış markaların tarife belirsizlikleri nedeniyle riskleri dağıtmak amacıyla sevkiyatlarını Avrupa ve Çin’e yönlendirmesinin muhtemel olduğunu aktarıyor.

    OLED monitörlerin fiyatları, LCD muadillerine göre daha yüksek olsa da renk doğruluğu, neredeyse sonsuz kontrast oranı ve ultra düşük gecikme süresi gibi oyun deneyimini doğrudan iyileştiren avantajları bu ürünleri özellikle PC oyuncuları için cazip kılıyor. TrendForce, OLED monitörlerin önümüzdeki yıllarda büyümesini sürdüreceğini ve 2028 itibarıyla toplam monitör pazarının yüzde 5’ini oluşturmasını öngörüyor. Bu oran şu anda yüzde 2 seviyesinde.

    Büyümenin arkasındaki bir diğer önemli faktör ise Samsung ve LG OLED panellerin daha ulaşılabilir hale gelmesi. Günümüzde piyasada birkaç yıl öncesine göre daha uygun fiyatlı 1440p OLED monitör seçenekleri bulunabiliyor. Bu durum, hem oyuncular hem de üst düzey görüntü deneyimi arayan kullanıcılar için OLED monitörleri cazibesini artırıyor.

