    AOC Q27G4KD tanıtıldı: 500 Hz ve 0,03 ms tepki süresiyle oyun dünyasında öne çıkıyor

    AOC, 500 Hz yenileme hızına, HDR True Black 500 sertifikasına ve 0,03 ms tepki süresine sahip QD-OLED oyun monitörü Q27G4KD’yi piyasaya sürdü. İşte oyuncuların yeni gözdesinin özellikleri ve fiyatı:

    AOC Q27G4KD: 500 Hz ve 0,03 ms tepki süresiyle öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    AOC, rekabetçi oyuncular ve profesyonel içerik üreticileri için geliştirdiği yeni QD-OLED oyun monitörü Q27G4KD’yi tanıttı. 27 inç boyutundaki ekran, 2560 × 1440 piksel QHD çözünürlük sunuyor. Yüksek tazeleme hızı, düşük tepki süresi ve güçlü HDR performansıyla dikkat çeken model, özellikle RTX 40 ve 50 serisi ekran kartlarına sahip oyuncuları hedefliyor.

    İşte profesyonel oyuncular için optimize edilmiş AOC Q27G4KD'nin özellikleri ve fiyatı:

    Monitör, OLED teknolojisini kuantum noktalarıyla birleştiren QD-OLED panelle donatılmış durumda. Bu yapı, gelişmiş renk doğruluğu ve parlaklık sağlarken 500 Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sayesinde hızlı sahnelerde akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Bu özellikler, rekabetçi oyunlarda gecikmeyi minimuma indirerek profesyonel oyunculara avantaj sağlıyor.

    Q27G4KD, VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olmasıyla öne çıkıyor. HDR modunda 1000 nit’e kadar parlaklığa ulaşabilen monitör, SDR modunda ise 300 nit parlaklık sunuyor. 1,5 milyona 1 kontrast oranı, sahnelerde daha derin siyah tonları ve gerçekçi detaylar elde edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca ClearMR 21000 sertifikası, hareketli sahnelerde bulanıklığı en aza indirdiğini doğruluyor.

    AOC Q27G4KD: 500 Hz ve 0,03 ms tepki süresiyle öne çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Renk performansı açısından cihaz oldukça iddialı. 10 bit renk derinliği desteği ile sRGB renk gamının %100’ünü, DCI-P3’ün %99’unu ve Adobe RGB’nin %98’ini kapsıyor. Fabrika çıkışında Delta E < 2 hassasiyetinde kalibre edilen monitör, profesyonel tasarım ve video düzenleme çalışmalarında da güvenilir bir seçenek sunuyor. Ek olarak altı eksenli renk ayarı, kullanıcıların kendi tercihlerine göre özelleştirme yapmasına imkân tanıyor.

    Bağlantı seçenekleri açısından da oldukça zengin olan Q27G4KD, iki HDMI 2.1, bir DisplayPort 2.1, ses çıkışı, bir USB-B yukarı akış ve iki USB-A 5 Gbps aşağı akış portu sunuyor. Ergonomik tasarımlı stand ise -5° ila 23° eğim, ±30° döndürme, ±90° pivot ve 130 mm yükseklik ayarı desteği sağlıyor. Ayrıca 100 × 100 VESA desteğiyle farklı kurulum ihtiyaçlarına uyum sağlıyor.

    Oyuncular için özel yazılım tabanlı geliştirmeler de sunuluyor. Dinamik nişangah kaplamaları, siyah ekolayzır, keskin nişancı dürbün modları, FPS sayacı ve tek tıkla mod değiştirme gibi özellikler, rekabetçi oyun deneyimini destekliyor. 6,54 kg ağırlığındaki monitör, standsız kullanımda 5,08 kg’a düşüyor. Ayrıca Çin’de 4.999 yuan (yaklaşık 696 dolar) fiyatla satışa sunulan modelin, küresel pazara çıkması halinde yüksek talep görmesi de kuvvetle muhtemel.

