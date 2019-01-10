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Huawei P Smart 2019 ülkemize geldi: İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin bir süre önce ön siparişe başlayan orta seviye segment oyuncusu P Smart 2019 ülkemizde satışa sunuldu. Huawei P Smart 2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
7,4b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin giriş ve orta seviye arasına konumlandırdığı yeni akıllı telefonu P Smart 2019 ülkemizde satışa çıktı. Su damlası çentiği ve yapay zekâ desteği ile Huawei P Smart 2019 modeli segmentinde farklılaşmaya çalışacak.

Huawei P Smart 2019 özellikleri ve fiyatı

Huawei P Smart 2019 modelinde 6.21 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Çentikli tasarım sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif hale geliyor. Ekran ayrıca mavi ışığı azaltarak gözün yorulmasını engelliyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Notebook 9 Pro üst seviyeye hitap ediyor"

4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Konfigürasyon muhtemelen pazara göre değişecektir.

Ek olarak dosyaları sıkıştırarak daha az kaynak tüketmesini sağlayan EROFS (Extendable Read-Only File System) dosya sisteminin cihazda kullanıldığı ifade ediliyor. Bu sayede performans da önemli ölçüde artacak.

Arka kısımda 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera yer alırken ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Yapay zekâ teknolojisi arka kısımda 22 farklı ön kısımda da 8 farklı sahneyi algılayarak otomatik olarak ayarlamalar yapabiliyor.

Huawei P Smart 2019 modelinin 3400mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Huawei P Smart 2019 modeli 2399TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

 

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JabbaWockeeZ 4 ay en beğenilen






3GB ram ve 2400 TL




Eyyyy Huawei kendi ürün gamında Mate 20 lite varken hangi akıllı bunu alır acaba?
3GB ram ve 2400 TLEyyyy Huawei kendi ürün gamı...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Polestar191 3 ay
Samsung a7 ilearasinda kaldim
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DH Misafiri 4 ay
Hangi marka telefon öneriyorsunuz?
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eP_362 4 ay
1 hafta olmadan 400 TL ucuzlamış
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freeheart44 4 ay
1950 ye düştü fiyatı
İlk gelen yorumlar oldukça iyi
1800 civarında fiyatı oturursa gayet iyi bir seçenek olur
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Mustafa-1453 4 ay
Mi8 lite al daha iyi bundan
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Paetzold 4 ay
Bunlarda iyice uçtu fiyata gel
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astegon 4 ay
Aaaa hale bak. Bu ne kadar dandik bir fiyatlandırma olmuş. Yazık etmiş huawei. P Smart'ın F/P'ın içine etmişler.
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escape0121 4 ay
Telefon ortalama 1 haftadır Vatan Bilgisayar mağazalarında satışta.
(teşhirde de sergileniyor)
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Taha0194 4 ay
Huawei Hep aynı döngü
Aynı işlemciden 4,5 Telefon çıkar farklı Fiyatlar ile Satışa sun
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Xiaomiseverim 4 ay
Kirin 710 un snapdragondaki karşılığı nedir acaba?
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intel7mix 4 ay Xiaomiseverim
Cpu bakımından 660 gibi Gpu bakımından 636 gibi karışık yani baya bilginiz iki işlemciyi almışlar biraz ondan biraz bundan diyip koymuşlar.
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