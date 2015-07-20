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Philips Hue lights, Xbox One oyunuyla uyumlu çalışabiliyor

3 yıl
2,3b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Philips Hue lights, Xbox One oyunuyla uyumlu çalışabiliyor
Philips son dönemlerde akıllı aydınlatma çözümleri ile daha sık gündeme gelmeye başlamış durumda. Son olarak bir kaç ay önce şirketin Hue Go isimli yeni taşınabilir aydınlatma çözümünü bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Hue akıllı lambaları daha sıradışı bir kullanıma imza atıyor.

Daha önce film izlediğiniz sırada odaya filmdeki renk tonlarına göre ışık yayarak daha gerçekçi bir deneyim sunan Philips Hue bu kez aynı deneyimi oyunlarda sunmaya başlıyor. Xbox One ile uyumlu çalışabilen Philips Hue için Chariot adındaki platform oyununa ekstra bir bölüm eklenmiş durumda. Bu ekstra bölüm ile birlikte odadaki Hue aydınlatmaları atmosfere ayak uyduruyor. Örneğin karakteriniz saldırı aldığında odayı kırmızı ışıklar kaplarken, bitkilerle kaplı bir ormandan geçerken yeşil tonlar ağırlık kazanıyor.
Aslında daha önce buna benzer bir teknolojiyi Microsoft'un Illumi Room adını verdiği geliştirmeyle birlikte görmüştük. Ancak Philips'in ekstra bir aparata gerek kalmadan yalnızda evinizdeki ışıklar ile atmosfer oluşturabiliyor olması da önemli bir ayrıntı. İlerleyen dönemlerde bir çok oyunda bu teknolojinin destekleneceğini tahmin edebiliriz. Bu atmosferi yaşamak isteyen kullanıcıların ise ortalama 200 dolar harcayarak Hue aydınlatma kitini satın almaları gerekiyor. 

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the_cerberus 3 yıl
Philips in ambilight tvlerinden almak daha verimli olmaz mı? En azindan tum oyunlarla uyumlu olur.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Umutcan 3 yıl the_cerberus
the_cerberus

Philips in ambilight tvlerinden almak daha verimli olmaz mı? En azindan tum oyunlarla uyumlu olur.

Ona bile gerek yok, pc kullanıcısıysanız varolan tv/monitörünüz için kendiniz arduino ve rgb ledler ile ucuza istediğiniz kanal sayısında ambilight klonu yapabilirsiniz.
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huseyincarnege 3 yıl
dışardan gören fantazi var sanıcak :)
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AMERICAN 3 yıl
200 dollars çok para
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saitates 3 yıl
Güzel..Ben ambilight 3 özellikli tvde oynuyorum xbox one'ı.Gerçekten güzel hava katiyor oyunlara özellikle forzada müthiş keyfli oluyor.Hue+ ile dahada renkledirmekde lazim.
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EgeliLodos 3 yıl
Güzelmiş dışarıdan evin içini gören için ne düşündürür bilemem.
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