Philips Hue lights, Xbox One oyunuyla uyumlu çalışabiliyor

Philips son dönemlerde akıllı aydınlatma çözümleri ile daha sık gündeme gelmeye başlamış durumda. Son olarak bir kaç ay önce şirketin Hue Go isimli yeni taşınabilir aydınlatma çözümünü bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise Hue akıllı lambaları daha sıradışı bir kullanıma imza atıyor.

Daha önce film izlediğiniz sırada odaya filmdeki renk tonlarına göre ışık yayarak daha gerçekçi bir deneyim sunan Philips Hue bu kez aynı deneyimi oyunlarda sunmaya başlıyor. Xbox One ile uyumlu çalışabilen Philips Hue için Chariot adındaki platform oyununa ekstra bir bölüm eklenmiş durumda. Bu ekstra bölüm ile birlikte odadaki Hue aydınlatmaları atmosfere ayak uyduruyor. Örneğin karakteriniz saldırı aldığında odayı kırmızı ışıklar kaplarken, bitkilerle kaplı bir ormandan geçerken yeşil tonlar ağırlık kazanıyor.

Aslında daha önce buna benzer bir teknolojiyi Microsoft'un Illumi Room adını verdiği geliştirmeyle birlikte görmüştük. Ancak Philips'in ekstra bir aparata gerek kalmadan yalnızda evinizdeki ışıklar ile atmosfer oluşturabiliyor olması da önemli bir ayrıntı. İlerleyen dönemlerde bir çok oyunda bu teknolojinin destekleneceğini tahmin edebiliriz. Bu atmosferi yaşamak isteyen kullanıcıların ise ortalama 200 dolar harcayarak Hue aydınlatma kitini satın almaları gerekiyor.